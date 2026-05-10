Votre riz contient trop d’arsenic, et le rincer ne sert à rien : cette cuisson en élimine l’essentiel

Chaque soir, vous rincez votre riz en pensant protéger votre famille, alors qu’un contaminant tenace reste tapi au cœur des grains. Une méthode de cuisson du riz anti-arsenic, validée par des chercheurs, promet pourtant de faire chuter ce risque sans bouleverser vos habitudes.

Le parfum de riz chaud qui s’échappe du couvercle, les grains blancs qui roulent dans l’assiette : ce geste du soir rassure. On rince vite le riz, persuadé de le “purifier”, puis on lance la casserole sans réfléchir.

Pourtant, un invité discret s’invite là-dedans : l’arsenic, présent dans l’eau des rizières et logé au cœur du grain. Le rinçage en enlève très peu. Une cuisson en deux temps, validée par des chercheurs britanniques, permet d’en retirer l’essentiel sans sacrifier le goût.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 320 g de riz blanc long grain ou basmati

✅ 2 L d’eau froide pour la pré-ébullition

✅ 600 ml d’eau propre pour la cuisson

✅ 5 g de sel fin, huile d’olive ou 10 g de beurre

Ce que personne ne vous dit sur l’arsenic du riz

Le riz pousse les pieds dans l’eau ; cette eau peut contenir de l’arsenic inorganique issu des roches. Le grain l’absorbe au fil de sa croissance, surtout dans ses couches externes. Résultat : le riz en concentre plus que bien d’autres féculents, et le riz complet, qui garde son enveloppe, est le plus chargé. Les normes encadrent les niveaux autorisés, mais l’enjeu vient de la répétition des assiettes, surtout chez les gros mangeurs de riz, les jeunes enfants et les femmes enceintes.

La méthode de cuisson en deux temps qui fait chuter l’arsenic

Sur la cuisson du riz arsenic, la clé est d’utiliser l’eau en deux temps. D’ailleurs, on fait d’abord bouillir le riz 5 minutes dans un grand volume d’eau, puis on jette complètement cette eau : une grande partie de l’arsenic hydrosoluble part avec elle. Ensuite, on remet le riz dans la casserole avec une eau neuve, mesurée, et on le cuit par absorption. Cette pré-ébullition avec absorption, testée par l’université de Sheffield, réduit l’arsenic d’environ 73 % dans le riz blanc et 54 % dans le riz brun, tout en conservant les minéraux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mettre le riz dans une grande casserole, couvrir avec 2 L d’eau froide et bouillir 5 minutes. Technique : Égoutter aussitôt dans une passoire fine, jeter toute l’eau, rincer très brièvement si besoin. Cuisson : Remettre le riz dans la casserole avec 600 ml d’eau propre, sel et aromates, couvrir et cuire 10 à 12 minutes à feu doux. Finition : Couper le feu, laisser reposer 10 minutes couvert, égrainer, ajouter beurre ou huile et servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈25 min 🔍 Le secret de l’expert L’arsenic hydrosoluble migre vers l’eau chaude, que l’on jette ensuite. ✨ Le twist gourmand : Nacrer 1 minute le riz dans un peu d’huile avant l’eau neuve. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais garder la première eau de cuisson ni dépasser 5 minutes de pré-ébullition.

Adapter la méthode à VOTRE cuisine

On utilise cette méthode pour riz blanc ou complet, en prolongeant légèrement la cuisson de ce dernier. Avec un cuiseur, on pré-cuit 5 minutes dans une casserole, on égoutte puis on lance le programme classique avec l’eau neuve ; les restes, eux, partent vite au réfrigérateur.