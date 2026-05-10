Ne jetez plus ces feuilles d'un fruit du jardin : elles remplacent votre thé du matin pour presque 0 €
Au jardin, un ancien montre comment transformer de simples feuilles de fraisier en boisson chaude parfumée. De la récolte au séchage, un geste zéro déchet change le rituel du thé.
« Ne jette surtout pas ces feuilles » : l’astuce aux fraisiers qui remplace le thé
L’odeur de l’eau qui chauffe, la vapeur qui embue la cuisine… puis la douche froide : la boîte de thé est vide. On regarde ses mains encore parfumées de terre humide et l’on pense aux feuilles oubliées sous nos pieds.
Un jour, au bout du rang de fraisiers, un ancien a souri en voyant toutes ces feuilles parties au compost. Il a tendu une poignée de ce vert tendre en parlant d’une infusion maison qui n’a rien à envier aux meilleurs thés. Depuis, on regarde ces plants autrement… et l’on se demande comment on a pu longtemps jeter ces feuilles.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 15 à 20 g de feuilles de fraisier fraîches, jeunes, non traitées
- ✅ 25 cl d’eau filtrée par grande tasse d’infusion
- ✅ 200 g de fanes et queues de fraises, 200 g de sucre blond de canne, 20 cl d’eau, jus de 1 citron
- ✅ 1 bocal en verre hermétique de 500 ml pour conserver les feuilles jusqu’à 12 mois
Pourquoi les feuilles de fraisier peuvent vraiment remplacer le thé
Ces petites feuilles de fraisier, coupées sans y penser, sont riches en vitamine C et en tanins délicats. En tasse, l’infusion feuilles de fraisier offre une bouche douce, à peine astringente, proche d’un thé vert mais sans théine. On hydrate le corps, on réveille le palais et l’on évite les sachets importés. Cette boisson maison valorise un déchet du jardin et revient presque à 0 €.
Recette : l’infusion de feuilles de fraisier qui remplace le thé du matin
Au printemps, on prélève les feuilles vertes sur des fraisiers non traités. Après un rinçage rapide, on les étale en couche sur un torchon, dans une pièce aérée, à l’abri du soleil. En trois jours, quand elles craquent sous les doigts, elles remplissent le bocal. Pour chaque tasse, on mise sur 1 cuillère à café rase de feuilles émiettées, 25 cl d’eau frémissante autour de 85–90 °C et 5 minutes d’infusion couverte, avant d’ajouter, si on aime, un trait de sirop aux queues de fraises.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Récolter des feuilles de fraisiers non traités, rincer vite et sécher.
- Technique : Les étaler sur un torchon, à l’air libre 3 jours, jusqu’au craquement.
- Cuisson : Pour le sirop, frémir eau et sucre, ajouter les fanes, cuire 15 minutes puis citronner.
- Finition : Émietter 1 c. à café de feuilles sèches, verser 25 cl d’eau frémissante et infuser 5 minutes.
Conserver vos feuilles comme un pro
En bocal hermétique, à l’ombre, elles se gardent facilement douze mois.
En bref
- 🍓 Au potager, un ancien révèle comment des feuilles de fraisier, d’ordinaire jetées, peuvent remplacer le thé du matin pour une tasse parfumée.
- 🫖 Récolte au printemps, séchage en trois jours et juste une cuillère par tasse suffisent à préparer une infusion feuilles de fraisier maison.
- 💡 Entre économies, zéro théine et sirop anti-gaspi aux queues de fraises, cette routine promet un « thé » maison qui change la façon de consommer.
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