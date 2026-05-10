Glycine : cette erreur de date quand vous la taillez ruine toutes vos fleurs d’été sans que vous le sachiez

Printemps flamboyant, été désespérément vert : votre glycine ne refleurit pas en été et vous ignorez pourquoi. Et si tout se jouait à la date exacte du sécateur ?

Au printemps, la pergola se couvre de grappes mauves, les photos s’enchaînent… puis, d’un coup, plus rien. Tout l’été, il ne reste qu’un mur de feuilles vertes. Quand votre glycine ne refleurit pas en été, la frustration est totale, surtout après des années de patience.

Nous avons tous accusé la plante d’être capricieuse ou pensé qu’il fallait tailler plus fort. En réalité, le vrai coupable se cache rarement dans la technique, mais presque toujours dans le calendrier. Le jour exact où le sécateur a été sorti a souvent décidé du sort de vos fleurs estivales.

Pourquoi la glycine “s’arrête” après le printemps

En conditions normales, la glycine a fleuri entre avril et juin, avec parfois un second passage en fin d’été sur les sujets bien installés. Cette liane produit naturellement beaucoup de bois et de feuilles si on ne la guide pas. Les experts de Gardeners’ World résument : « La glycine est une plante gourmande. Apportez chaque mois un engrais riche en potasse pendant la saison de croissance pour encourager l’apparition de davantage de fleurs », ont-ils expliqué, cités par le Daily Express.

La plante fonctionne avec deux types de bourgeons : ceux qui donneront des tiges et du feuillage, et ceux, plus trapus, qui deviendront des grappes florales. Juste après la grande floraison de printemps, les bourgeons de la future floraison estivale se sont formés sur les jeunes pousses, de façon quasi invisible. Quand la glycine n’a pas refleurit, ces bourgeons ont souvent été coupés sans qu’on s’en rende compte.

La taille de mai, cette habitude qui sabote les fleurs d’été

Début mai, beaucoup ont dégainé le sécateur pour “remettre de l’ordre” après le premier show mauve. Mauvaise pioche : en taillant sévèrement à ce moment, les boutons floraux en préparation ont été supprimés, et la plante a réagi en refaisant d’urgence de longues tiges vertes. Elle a investi son énergie dans la végétation, pas dans les fleurs, condamnant la remontée d’été.

Au printemps, mieux vaut se limiter à enlever quelques tiges réellement gênantes et attendre. La taille de structure a été faite en hiver, en rabattant les pousses de l’année précédente à trois ou quatre bourgeons pour garder une belle charpente. Comme l’a rappelé la Royal Horticultural Society, « Limiter la croissance végétative et favoriser de courts rameaux florifères donnera davantage de fleurs ». Le gros du travail, lui, attend la chaleur d’août.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Floraison estivale +1 vague de fleurs 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En décalant la taille importante à août, les bourgeons floraux d’été ont eu le temps de se former. La coupe courte concentre ensuite la sève sur de petits rameaux très florifères, surtout si la plante a reçu un engrais riche en potasse. 💡 Le petit plus : noter chaque année “taille de la glycine” dans l’agenda autour du 15 août pour ne plus céder à la tentation de couper au printemps. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tailler sévèrement début mai juste après la première floraison, au risque de supprimer tous les boutons d’été.

Le bon calendrier et les petits coups de pouce qui changent tout

D’ailleurs, un rituel simple suffit à transformer la plante. En hiver, on a éliminé le bois mort et raccourci les pousses à trois ou quatre bourgeons. En août, il s’agit de repérer les longues tiges souples de l’année et de les couper à deux ou trois bourgeons depuis leur base. Pour mémoriser ce rythme, rien de mieux qu’un mémo visuel sur le calendrier.

Côté nutrition, la glycine a besoin d’un engrais riche en potasse, surtout en pot où le substrat s’épuise très vite. Un engrais liquide pour tomates ou plantes fleuries, donné une fois par mois en saison, a fait toute la différence. À l’inverse, les engrais très azotés ont favorisé un feuillage spectaculaire mais peu de grappes. Petit bonus : en cas de sécheresse, un arrosage en profondeur par semaine a parfaitement soutenu la floraison prolongée.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Glycine : faites ces deux gestes dès maintenant pour une floraison mauve tout l’été, sans ce vide après le printemps»