Ne jetez plus cet accessoire de penderie : les jardiniers l’utilisent pour sauver leurs framboisiers après la pluie

Au premier orage de mai, vos framboisiers finissent la tête dans la boue et les futures framboises au sol. Un vieux cintre en métal pourrait bien tout changer.

Au potager, la scène est bien connue : une belle rangée de framboisiers prête à rougir, puis une averse de mai qui s’abat. Les cannes ploient, les feuilles se collent à la boue, les boutons floraux tombent au sol.

Face à ce spectacle, on pense à investir dans des tuteurs, du grillage, des liens spéciaux… avec à la clé une facture qui grimpe. Pourtant, un allié inattendu attend dans la penderie : un simple cintre en métal, prêt à sauver les framboisiers.

Pourquoi vos framboisiers s’écroulent après chaque averse de printemps

Au printemps, les jeunes cannes de framboisiers sont gorgées de sève. Sous le poids de la pluie et du vent, elles se courbent, jusqu’à coucher feuilles et futures framboises dans la terre mouillée. Cette humidité stagnante favorise les champignons et la pourriture, tout en épuisant les tiges fragiles.

Leur système racinaire, très superficiel, supporte mal les piquets lourds plantés trop près du pied. Par réflexe, beaucoup ont ligoté les cannes avec ficelle ou liens en plastique. En frottant sous le vent, ces attaches rigides finissent par cisailler l’écorce.

Le cintre de pressing, ce tuteur gratuit caché dans la penderie

Nous avons tous déjà récupéré un cintre de pressing en fil de fer, trop fin pour un manteau mais parfait pour un rang de petits fruits. Ce métal, solide et facilement malléable, se transforme en tuteur gratuit, solution de récup sans plastique ni dépense.

Un coup de pince suffit pour couper le crochet, détordre la tige métallique puis la plier en grande forme de U, d’environ une vingtaine de centimètres d’envergure. En quelques secondes, le cintre devient un arceau qui relève les cannes, sans ficelle qui scie les tiges ni accessoire coûteux.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Budget jardinage 0 € dépensé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Façonné en U, le cintre relève les cannes au-dessus de la boue et ouvre le feuillage. Il sèche plus vite et porte mieux ses fruits. 💡 Le petit plus : Un petit morceau de gaine ou de tuyau sur chaque extrémité adoucit le contact avec les tiges et limite les coupures. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Planter le cintre au ras du pied ou serrer la tige dans le U jusqu’à la pincer abîme les racines superficielles et bloque la sève.

Installer le cintre en U pour des framboisiers plus sains et plus productifs

L’installation se fait après la pluie, quand la terre est souple. On enfonce les deux extrémités du U de part et d’autre de la canne à relever, à quelques centimètres du pied, puis on accompagne la tige pour qu’elle repose sur la courbe. Sur un grillage, le U peut aussi enlacer plusieurs rameaux.

Résultat : le buisson respire. L’air circule entre les feuilles, qui sèchent vite après chaque averse, et les futures framboises restent propres, exposées au soleil. Pour que cette astuce reste douce pour la plante et sûre pour le jardin, trois réflexes à garder en tête :

Planter le cintre un peu à l’écart du pied et, si possible, protéger ou enterrer ses pointes.

Ne jamais pincer la tige dans le U ; elle doit simplement s’y appuyer sans être écrasée.