Depuis que j'enterre ce déchet de cuisine au pied de mes rosiers, la voisine fleuriste me demande mon secret

Au printemps, mes rosiers de jardin se couvrent de fleurs au point d’intriguer ma voisine fleuriste. Derrière ce changement, un simple déchet de cuisine utilisé comme engrais naturel, à condition de respecter quelques règles.

Les massifs de rosiers bien garnis font tourner les têtes… et parfois rendre jalouse la voisine fleuriste. Quand les roses d’un jardin restent chiches alors que celles d’à côté débordent de boutons, on pense souvent à un engrais cher, voire secret. Et si ce trésor venait en réalité de la corbeille à fruits de la cuisine.

Depuis que certains jardiniers enterrent un simple déchet de cuisine au pied de leurs rosiers, la floraison a changé de visage : tiges plus costaudes, bouquets plus fournis, couleurs plus intenses. Un spécialiste de l’American Rose Society, le Dr Andrew Plasz, en a même fait une routine depuis plus de quarante ans. Ce « truc de pro » tient dans un mot que l’on jette encore trop souvent à la poubelle.

Ce déchet de cuisine qui fait parler les rosiers du quartier

Le secret, c’est la peau de banane pour les rosiers. « Ne jetez pas cette peau de banane, elle pourrait vous aider à faire pousser de meilleurs rosiers. La banane omniprésente… peut constituer un complément merveilleux à votre programme de fertilisation des rosiers », explique le Dr Andrew Plasz, cité par un média britannique. Sur ses 105 rosiers, cette habitude a déjà accompagné des floraisons primées.

Concrètement, ce spécialiste a laissé noircir les peaux, les a fait sécher, les a écrasées, puis les a enterrées près des racines, avant un bon arrosage. Il affirme que cela lui a permis de « produire des tiges solides et de meilleures floraisons ». De quoi donner envie d’essayer… mais en comprenant d’abord ce qui se passe vraiment dans le sol.

Pourquoi la peau de banane plaît tant aux rosiers… avec quelques limites

Nous avons tous déjà rêvé d’un engrais miracle. La peau de banane n’en est pas un, mais elle a un vrai atout : elle est très riche en potassium, l’élément qui aide le rosier à former de nombreux boutons, à garder des couleurs vives et à mieux supporter les coups de chaud. Quand un rosier en manque, les bords des feuilles ont bruni, se sont recroquevillés et la floraison s’est raréfiée.

Sa composition reste pourtant déséquilibrée : quasiment pas d’azote, très peu de phosphore, mais un volant de potassium digne d’un booster (les spécialistes parlent d’un NPK sec proche de 0‑3‑42). Des experts comme Promesse de Fleurs ou Jardinier Paresseux rappellent donc que ce n’est pas un engrais organique complet, juste un supplément à ajouter à un bon compost ou à un fumier bien décomposé.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Impact sur la floraison Boost visible en quelques semaines 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En se décomposant, la peau de banane libère progressivement son potassium autour des racines. Ce nutriment soutient directement la formation des boutons floraux et aide le rosier à mieux gérer la chaleur et les périodes un peu sèches, sans à-coups comme un engrais chimique. 💡 Le petit plus : faire sécher les peaux quelques jours au soleil puis les découper en petits morceaux limite les odeurs et l’arrivée des mouches ou des rongeurs. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : jeter des peaux entières en surface en pensant remplacer tout engrais pour rosiers. Elles attirent les nuisibles et ne couvrent pas les besoins complets de la plante.

Comment les enterrer au pied des rosiers sans faire d’erreur

Les sites français conseillent de rester léger : pour un rosier en pleine terre déjà nourri au compost, une à deux peaux par an, enterrées à 5 cm de profondeur, suffisent. En sol pauvre ou en pot, on peut monter à une peau toutes les 4 à 6 semaines, de mars à juillet, en la découpant en petits morceaux ou en l’utilisant bien sèche, comme le fait le Dr Plasz.

Le bon geste ressemble à un rituel simple :

creuser un petit sillon en anneau autour du pied, sans toucher directement la base du rosier ;

déposer les morceaux de peau de banane, de préférence bio et rincés ;

reboucher avec la terre, puis arroser pour lancer la décomposition ;

compléter, au fil de l’année, avec un compost mûr ou un engrais organique spécial rosiers pour garder un sol vivant et équilibré.