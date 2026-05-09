Potager : ce résidu de cheminée booste vos tomates, mais cette erreur courante peut ruiner toute votre terre

Au fond du seau de cheminée, la cendre de bois passe pour un déchet anodin. Au potager, elle peut pourtant transformer vos légumes… ou abîmer durablement le sol.

Dans le seau de la cheminée, cette poussière grise finit souvent à la poubelle. Pourtant, au pied des tomates et des pommes de terre, elle change complètement de statut : elle devient un allié précieux pour qui rêve de beaux légumes sans produits chimiques.

Riche en minéraux, la cendre de bois peut booster le potager… ou déséquilibrer le sol si elle est mal utilisée. Calcium, potasse, magnésium, pH très basique : ce cocktail n’a rien d’anodin. Engrais naturel miracle ou fausse bonne idée pour vos légumes ? Tout se joue dans la façon de l’employer.

Cendre de bois au potager : ce qu’elle change dans la terre

La cendre issue de bois non traité contient entre 20 et 50 % de chaux (calcium), 3 à 9 % de potassium, environ 14 % de silice et jusqu’à 4 % de magnésium, pour moins de 2 % de phosphore, avec un pH proche de 12. Elle relève donc un sol acide, favorise la floraison et la fructification, renforce les racines, mais reste quasi dépourvue d’azote : ce n’est pas un engrais complet.

Utilisée avec mesure, elle convient bien aux sols acides à légèrement acides et aux légumes gourmands en potasse : tomates, courges, pommes de terre, carottes, betteraves, fraisiers ou framboisiers apprécient cet apport. En revanche, aucune cendre au pied des plantes de terre de bruyère (azalées, rhododendrons, camélias, hortensias bleus, myrtilles), qui supportent mal le calcaire et peuvent développer une chlorose ferrique avec jaunissement du feuillage.

Dosage au potager : la bonne quantité pour vos légumes

Nous avons tous déjà eu envie de vider d’un coup le seau de la cheminée au jardin. Mauvaise idée. Pour les légumes, visez 30 à 50 g/m², soit environ deux petites poignées bien étalées, et ne dépassez jamais 80 à 100 g/m² par an, tous apports confondus. Au-delà, l’excès de potasse et de calcium bloque le magnésium et le fer, et les feuilles jaunissent.

Sol potager classique : un apport fin en automne ou au printemps suffit.

Sol très acide : deux petits apports espacés plutôt qu’un gros.

Cendre déjà ajoutée au compost (350 L = 1 kg max) : limitez le jardin à 50 g/m²/an.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Économie d’engrais Significative 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Riche en calcium, potasse, magnésium et un peu de phosphore, la cendre de bois compense naturellement les manques d’un sol acide. Elle nourrit les légumes-fruits et racines, stimule floraison et fructification, tout en recyclant un résidu de cheminée au lieu d’acheter un engrais du commerce. 💡 Le petit plus : mélanger une poignée de cendre tamisée à un arrosoir de 10 litres, laisser macérer, filtrer puis arroser tomates, courges et fraisiers tous les quinze jours au printemps pour un coup de fouet potassique. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : vider tout le seau de cendre d’un coup au même endroit, surtout sur sol calcaire ou au pied de plantes de terre de bruyère, au risque de bloquer les nutriments et d’épuiser durablement le sol.

Mode d’emploi durable : de la cheminée au pied des tomates

Commencez toujours par la bonne matière première : uniquement de la cendre de bois brut, sans peinture, vernis, contreplaqué, pellets douteux ni charbon. Attendez qu’elle soit bien froide, ramassez-la dans un seau métallique, puis tamisez pour retirer agrafes, clous et gros morceaux. Comme la poudre est très alcaline, gants, masque et lunettes restent prudents.

Stockez la cendre au sec pour éviter que la potasse ne soit lessivée, puis épandez-la en automne ou au printemps, sur sol non gelé. Saupoudrez très finement au pied des légumes-fruits et racines, griffez aussitôt sur 10 à 15 cm et arrosez légèrement. Petit bonus : un cordon de cendre sèche forme une barrière anti-limaces autour des jeunes plants de courges ou salades, à renouveler après chaque pluie, sans jamais faire de couche épaisse ni la mélanger à un engrais chimique.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Gardez toujours ce résidu de cheminée : vos rosiers en raffolent, mais la plupart des jardiniers le jettent encore»