Tomates : ce geste anodin avant l’orage favorise le mildiou, la règle des 24 heures à suivre cet été

À chaque coup de tonnerre, des jardiniers se précipitent sur leurs plants de tomates pour les « protéger ». Ce geste anodin, au mauvais moment, suffit pourtant à ouvrir la porte au mildiou.

Le ciel se charge, le tonnerre roule, et déjà tu attrapes le sécateur. Une feuille en trop, un gourmand à pincer, une attache à resserrer… En quelques minutes, beaucoup de jardiniers font le tour de leurs rangs de tomates, persuadés de les sauver.

Ce réflexe rassure, mais il ouvre grand la porte aux maladies. Dans cette équation tomates orage mildiou, le vrai danger n’est pas la pluie, c’est ta main. Comprendre pourquoi il ne faut plus toucher un seul pied juste avant l’averse change tout.

Avant l’orage, ne touche plus tes tomates : le faux geste qui les affaiblit

À quelques minutes d’un orage, les tiges sont déjà sous tension, chauffées par la journée et secouées par le vent. Les pincer, les attacher ou les plier crée des micro-lésions. Dès que la pluie ruisselle, elle y dépose les spores de mildiou qui traînent partout.

Nos mains aggravent le problème : en passant d’un pied à l’autre, elles transportent ces spores invisibles. Nous avons tous déjà couru chercher une bâche plastique au premier éclair. Posée sur des plants mouillés, elle enferme chaleur et humidité entre 15 et 25 °C, un véritable incubateur.

La règle des 24 heures : poser le sécateur avant et après l’averse

Dès qu’un bulletin annonce un orage, la consigne est simple : on arrête tout. Plus de taille, plus de palissage, plus de “petite correction rapide”. Passé le 5 mai, des racines bien installées supportent très bien une averse classique ; c’est ton agitation qui fragilise la plante.

Pendant l’averse, la pluie masse les tiges et rince le feuillage. Le piège vient juste après : toucher une feuille gorgée d’eau crée de nouvelles plaies humides. Il faut laisser sécher complètement, environ 24 heures, sans arroser un sol déjà saturé qui risquerait d’asphyxier les racines.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 10/10 Stress au potager en nette baisse 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En ne touchant pas tes plants 24 heures avant et après l’orage, tu évites les plaies humides où les spores se fixent. 💡 Le petit plus : Prépare tuteurs, paillage et espacement dès le printemps pour rester au sec pendant les averses. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : bâcher des feuilles mouillées puis les tailler : chaleur, humidité et blessures offrent un boulevard au mildiou.

Les seules vraies urgences : grêle, vent fort et préparation futée

Tout ne se joue pas dans l’inaction, mais dans le tri des urgences. Si la météo annonce de la grêle ou des rafales violentes, là oui, on bouge : voile d’hivernage léger ou tunnel perforé pour amortir les impacts, tuteurage solide pour que chaque tige plie sans casser.

Avant l’orage : vérifier tuteurs et liens, puis ne plus rien toucher.

Pendant : oublier la bâche étanche, laisser la pluie nettoyer.

Après : 24 heures sans main ni arrosoir, sauf dégâts de grêle.

Le reste se prépare en amont : espacer les plants pour que l’air circule, poser un paillage qui limite les éclaboussures de sol, vérifier les liens avant la saison des orages. En pleine terre comme en pot sur balcon, la même règle s’applique : on laisse la pluie travailler et on garde les mains dans les poches.

Sources Pleine Vie

«Ne touche pas a tes tomates avant lorage la regle des 24 heures qui fait reculer le mildiou»