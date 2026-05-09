Jardin : élue « plante du siècle » à Londres, cette vivace bleue fleurit des mois sans soin, ne la ratez pas ce printemps

Élu « plante du siècle » à Londres en 2013, le géranium Rozanne promet aux jardins français un tapis de fleurs bleues digne d’un parc anglais. Mais son secret tient surtout à une floraison marathon et un entretien presque inexistant.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Geranium ‘Rozanne’ (syn. ‘Gerwat’) 🌸 Nom courant géranium vivace ‘Rozanne’ 📏 Dimensions 40 à 50 cm de haut x 60 cm de large ☀️ Exposition Soleil ou mi-ombre lumineuse ❄️ Rusticité -15 à -16 °C 🍂 Feuillage Caduc

Qui n’a jamais rêvé d’un massif bleu digne d’un jardin anglais, sans y sacrifier tous ses week-ends ? À Londres, les experts du Chelsea Flower Show se sont posé la même question et ont fini par couronner une petite vivace capable de rester fleurie plusieurs mois d’affilée, presque sans coups de sécateur ni arrosages compliqués.

En 2013, la Royal Horticultural Society a ainsi, raconte Mon Jardin Ma Maison, « décerné le titre de « plante du siècle » à une vivace bleue particulièrement florifère ». Cette star porte un nom désormais bien connu des paysagistes comme des jardiniers débutants : le géranium Rozanne, parfait pour illuminer nos jardins français de mai aux gelées.

Une « plante du siècle » taillée pour les jardins d’aujourd’hui

Ce géranium vivace a été sacré au prestigieux Chelsea Flower Show pour trois raisons clés : une floraison qui commence en mai ou juin et s’est souvent prolongée jusqu’en octobre, une vraie résistance au froid jusqu’à environ -15 à -16 °C, et un entretien réduit au minimum. Là où d’autres stars de massif demandent tuteurages et fertilisants, lui se contente de peu.

La touffe forme un coussin de 40 à 50 cm de haut sur environ 60 cm de large, qui se couvre de grandes fleurs bleu pervenche au cœur plus clair. Placé en bordure, sur un talus ou au pied d’arbustes, le géranium Rozanne a vite tissé un tapis dense qui masque la terre nue et apporte cette touche de bleu profond que l’on remarque immédiatement.

Le planter sans se tromper : nos repères simples

Nous avons tous déjà vu une vivace dépérir pour une simple erreur d’emplacement. Ici, la règle est claire : sol léger, bien drainé, jamais gorgé d’eau. On a souvent mélangé compost mûr et un peu de sable dans les terres lourdes pour éviter que les racines ne baignent. On installe la plante de mars à mai, au soleil ou à la mi-ombre lumineuse, en espaçant chaque pied de 30 à 40 cm.

Trois pièges sont à éviter absolument pour cette vivace bleue qui aime avoir les pieds au sec :

poser le pot sur une soucoupe toujours pleine d’eau ;

planter dans une cuvette où l’eau stagne après la pluie ;

la reléguer à l’ombre profonde, où la floraison s’épuise.

Des mois de fleurs, très peu de soins… et beaucoup de vie au jardin

Une fois installé, ce couvre-sol a montré qu’il se contentait de quelques arrosages la première année, puis seulement en vraie période de sécheresse. Un léger nettoyage des fleurs fanées relance la mise à fleurs, mais même sans y toucher, la touffe reste décorative. On peut, au bout de quelques années, diviser la touffe au printemps pour regarnir un massif ou offrir des éclats aux voisins.

Rustique dans la quasi-totalité de la France et peu sensible aux maladies, le géranium Rozanne s’est imposé dans les jardins qui veulent rester naturels. Ses corolles ouvertes attirent abeilles et papillons tout l’été, surtout au pied des rosiers ou mêlées à quelques graminées légères. Un allié idéal pour un décor généreux, facile à vivre, qui ne demande presque rien mais donne beaucoup.