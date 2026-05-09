Ce minuscule ingrédient que vous oubliez transforme vos fruits en vraie confiture sans sucre ni cuisson

En quelques minutes, cette confiture sans cuisson transforme de simples fruits écrasés en tartinade brillante grâce à un ingrédient minuscule. Sans sucre ajouté ni vaisselle, la magie opère au réfrigérateur.

Le parfum de fraises écrasées, le jus qui brille, la fourchette qui racle… On pense aussitôt aux tartines. Puis on revoit la casserole, les éclaboussures, le sucre et la cuisine chaude.

Pourtant, il existe un geste plus simple. On écrase des fruits mûrs, on ajoute un petit ingrédient sec, on laisse le froid travailler. Sans sucre ajouté ni feu, la texture rappelle une confiture. Reste à révéler ce secret.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de fruits très mûrs et juteux de saison

✅ 2 c. à soupe de graines de chia (≈ 20 g)

✅ 1 à 2 c. à café de jus de citron frais

✅ 1 c. à café de vanille, de cannelle ou quelques herbes fraîches

Marre des confitures trop sucrées et des casseroles ? Cette version minute change tout

Dans la version classique, la confiture rime avec cuisson et sucre. Avec cette confiture sans sucre aux graines de chia, on change de logique : des fruits écrasés, un ingrédient minuscule et un ratio fruits / graines de chia bien dosé. Le mucilage / fibres solubles des graines crée une gélification naturelle : une confiture sans cuisson, à texture nappante (qui se tient sur la tartine) et un impact plus doux sur la glycémie.

Recette express : ma confiture sans sucre prête en 30 minutes

Pour un bocal, on utilise 300 g de fruits très mûrs et juteux écrasés pour 20 g de graines de chia, soit 1 cuillère à soupe pour 100 g de fruits. Temps de préparation : 5 à 10 minutes, puis un temps de repos au réfrigérateur d’au moins 30 minutes, jusqu’à 1 heure ou une nuit pour une confiture sans sucre ajouté prise.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, préparer 300 g de fruits très mûrs, puis les écraser dans un bol. Technique : Ajouter 20 g de graines de chia, le citron et l’arôme, bien mélanger. Cuisson : Couvrir et laisser reposer au réfrigérateur au moins 30 minutes, en remuant une fois. Finition : Vérifier la texture nappante ; ajuster avec un peu de chia ou de fruits écrasés, puis mettre en bocal.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 5–10 min + repos 🔍 Le secret de l’expert Les graines de chia, riches en fibres solubles, absorbent l’eau des fruits écrasés. Elles forment un gel qui les emprisonne et donne une texture de confiture épaisse sans cuisson. ✨ Le twist gourmand : Pour un twist gourmand, ajouter un peu de rhubarbe crue ou de zeste de citron, sur yaourt grec et noisettes grillées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Le faux pas ? Raccourcir le repos au froid : on garde un coulis. Ou surdoser le chia, qui fige tout en bloc gommeux.

Conservation, hygiène et usages au quotidien

Cette confiture sans sucre ajouté se garde comme un dessert frais : 3 à 4 jours au réfrigérateur, autour de 4 °C, dans un bocal propre et bien fermé. On la sert sur une tartine, un yaourt, un porridge ou des pancakes, en variant les duos de fruits selon la saison.