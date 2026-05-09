Ce minuscule ingrédient que vous oubliez transforme vos fruits en vraie confiture sans sucre ni cuisson
En quelques minutes, cette confiture sans cuisson transforme de simples fruits écrasés en tartinade brillante grâce à un ingrédient minuscule. Sans sucre ajouté ni vaisselle, la magie opère au réfrigérateur.
Le parfum de fraises écrasées, le jus qui brille, la fourchette qui racle… On pense aussitôt aux tartines. Puis on revoit la casserole, les éclaboussures, le sucre et la cuisine chaude.
Pourtant, il existe un geste plus simple. On écrase des fruits mûrs, on ajoute un petit ingrédient sec, on laisse le froid travailler. Sans sucre ajouté ni feu, la texture rappelle une confiture. Reste à révéler ce secret.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 300 g de fruits très mûrs et juteux de saison
- ✅ 2 c. à soupe de graines de chia (≈ 20 g)
- ✅ 1 à 2 c. à café de jus de citron frais
- ✅ 1 c. à café de vanille, de cannelle ou quelques herbes fraîches
Marre des confitures trop sucrées et des casseroles ? Cette version minute change tout
Dans la version classique, la confiture rime avec cuisson et sucre. Avec cette confiture sans sucre aux graines de chia, on change de logique : des fruits écrasés, un ingrédient minuscule et un ratio fruits / graines de chia bien dosé. Le mucilage / fibres solubles des graines crée une gélification naturelle : une confiture sans cuisson, à texture nappante (qui se tient sur la tartine) et un impact plus doux sur la glycémie.
Recette express : ma confiture sans sucre prête en 30 minutes
Pour un bocal, on utilise 300 g de fruits très mûrs et juteux écrasés pour 20 g de graines de chia, soit 1 cuillère à soupe pour 100 g de fruits. Temps de préparation : 5 à 10 minutes, puis un temps de repos au réfrigérateur d’au moins 30 minutes, jusqu’à 1 heure ou une nuit pour une confiture sans sucre ajouté prise.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Laver, préparer 300 g de fruits très mûrs, puis les écraser dans un bol.
- Technique : Ajouter 20 g de graines de chia, le citron et l’arôme, bien mélanger.
- Cuisson : Couvrir et laisser reposer au réfrigérateur au moins 30 minutes, en remuant une fois.
- Finition : Vérifier la texture nappante ; ajuster avec un peu de chia ou de fruits écrasés, puis mettre en bocal.
Conservation, hygiène et usages au quotidien
Cette confiture sans sucre ajouté se garde comme un dessert frais : 3 à 4 jours au réfrigérateur, autour de 4 °C, dans un bocal propre et bien fermé. On la sert sur une tartine, un yaourt, un porridge ou des pancakes, en variant les duos de fruits selon la saison.
En bref
- 🍓 Cette confiture sans sucre aux graines de chia se prépare en 5 à 10 minutes avec 300 g de fruits très mûrs.
- 🥄 Les fruits écrasés sont mélangés au chia puis placés au froid, pour une confiture sans cuisson à texture nappante qui tient sur la tartine.
- ✨ Ajuster le ratio fruits graines de chia, surveiller le repos au réfrigérateur et parfumer selon la saison permet d’obtenir une tartinade étonnante.
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