Cosses de petits pois : arrêtez de les jeter, cette recette anti-gaspi ultra onctueuse change tout en cuisine

À la saison des petits pois frais, la moitié finit encore trop souvent à la poubelle. Ce velouté anti-gaspi transforme leurs cosses en plat vert et onctueux grâce à un geste clé.

Cosses de petits pois : je ne les jette plus depuis que j’ai découvert ce velouté ultra onctueux

Quand on ouvre les premiers petits pois frais, une odeur verte envahit la cuisine. Les grains roulent dans le saladier, tandis qu’une montagne de cosses de petits pois file vers la poubelle. On pense à un déchet fibreux, pourtant ces enveloppes émeraude cachent un velouté d’une finesse étonnante.

Avec une pomme de terre, un oignon et un bouillon tout doux, cette pile verte devient une soupe de cosses de petits pois chic. Un velouté de cosses de petits pois onctueux, parfumé, qui donne envie de garder chaque gousse.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de cosses de petits pois fraîches

✅ 1 grosse pomme de terre farineuse

✅ 1 oignon jaune moyen

✅ 1 l de bouillon de légumes doux

Pourquoi il ne faut plus jeter les cosses de petits pois

Pendant longtemps, on a vu les cosses de petits pois comme un mal nécessaire. Pourtant, elles représentent presque la moitié du produit. Une fois effilées, elles offrent une saveur herbacée douce, loin de l’image rêche qu’on s’en fait et signent une vraie recette anti-gaspi petits pois.

Le geste qui change tout : préparer les cosses pour les rendre douces

Le geste clé, c’est d’ôter le « parchemin » interne qui tapisse les gousses. On casse la pointe, on tire le fil translucide, puis on rince et on coupe grossièrement les cosses. On fait suer l’oignon dans l’huile d’olive avant d’ajouter cosses et dés de pomme de terre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Effiler chaque cosse, retirer le parchemin interne, rincer puis couper en tronçons. Technique : Faire suer l’oignon émincé dans l’huile d’olive, ajouter cosses et dés de pomme de terre, mélanger. Cuisson : Verser le bouillon, porter à petits frémissements et cuire 15 minutes, la pomme de terre doit être tendre. Finition : Mixer finement, passer au tamis, assaisonner et ajuster avec un peu de bouillon ou de crème.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 40 min 🔍 Le secret de l’expert Cuire les cosses de petits pois 15 minutes suffit pour garder couleur vive et goût végétal. L’amidon de la pomme de terre donne du corps, puis le tamis retire les fibres. On obtient une soupe lisse, presque crémeuse. ✨ Le twist gourmand : Un filet d’huile d’herbes citronnée, quelques pois frais et des copeaux de parmesan suffisent à la transformer en soupe zéro déchet. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Prolonger la cuisson ; au-delà de 15 à 20 minutes, la couleur vire au kaki, le goût s’affadit et la texture devient farineuse.

3 variantes express pour ne plus jamais jeter vos cosses

Une fois le velouté maîtrisé, les cosses de petits pois trouvent toujours une place. On peut le servir froid, mixé avec un peu de fromage frais et de menthe, en verrines. Autre idée : cosses effilées, précuites à la vapeur puis poêlées avec ail et citron. Le bouillon de cuisson parfume un risotto ou un simple plat de céréales.