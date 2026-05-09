Ni compost ni fumier : ce geste en mai ruine 1 récolte de tomates sur 3, voici la plante piquante des experts

En France, des maraîchers bio glissent des orties sous leurs tomates début mai, sans compost ni fumier, pour soutenir la reprise. Reste à appliquer ce protocole au bon moment, dans le bon trou, sans brûler les racines.

Début mai, les rayons de jardinerie débordent de plants de tomates et on se voit déjà à les cueillir. Par réflexe, beaucoup remplissent le trou avec compost et fumier pour « booster » la reprise. Pourtant, selon Mon Jardin Ma Maison, ce geste affaiblit « une récolte de tomates sur trois » en France.

Face à ce constat, les maraîchers bio les plus pointilleux ont changé discrètement de méthode. Ni compost, ni fumier frais juste sous les racines, mais une matière verte, gratuite, que l’on arrache d’habitude sans réfléchir. Une mauvaise herbe piquante qui, bien placée, réveille littéralement les tomates.

Le faux pas de mai : sol trop froid, trou trop riche

Les plants élevés en serre ont connu chaleur et lumière douce. Les basculer d’un coup en pleine terre encore à 12 ou 13 °C, avec des nuits à 8 ou 9 °C, provoque un choc : feuilles fripées, croissance figée, fleurs qui tombent, production retardée.

Le duo compost et fumier reste parfait pour nourrir le sol en automne ou quelques semaines avant. Mais tassés au fond d’un trou froid et compact, le jour J, ils n’aident guère un plant stressé. Les experts visent un sol vers 15 °C et des nuits au‑dessus de 10 °C, avec une semaine d’acclimatation dehors.

Orties sous les tomates : l’or vert caché des experts

À la place, beaucoup d’experts misent sur les orties sous les tomates. Cette herbacée piquante, riche en azote, potasse et minéraux, devient un engrais vert express. Dans un trou de 25 à 30 cm, on dépose au fond une petite poignée de feuilles hachées, aussitôt recouvertes de 5 à 10 cm de terre meuble.

Nous avons tous déjà misé sur des sacs d’« engrais spécial tomates » en espérant des récoltes XXL. Avec l’ortie, la différence vient de la décomposition juste sous la zone racinaire : elle libère peu à peu une nourriture concentrée qui épaissit les tiges, densifie le feuillage et renforce les défenses. En pot, une demi‑poignée bien séparée des racines suffit.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’engrais chimiques Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les orties hachées, riches en azote et minéraux, se décomposent sous les racines et les nourrissent doucement, exactement au moment où la tomate redémarre après le repiquage. 💡 Le petit plus : Un petit stock de feuilles d’ortie séchées permet de reproduire le geste en pot ou plus tard dans la saison. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Planter sur un sol froid ou laisser les racines toucher les orties fraîches peut brûler les radicelles et bloquer la reprise.

Mode d’emploi express pour enfouir des orties sous les tomates

Concrètement, la semaine qui précède la plantation sert de rampe de lancement. On sort les plants quelques heures à mi‑ombre, puis toute la journée. Le jour J, on plante en fin d’après‑midi, on enterre un peu la tige, on arrose au pied et on paille.

Pour adopter ce rituel ni compost ni fumier, trois réflexes suffisent : viser un sol vers 15 °C, se limiter à une petite poignée d’orties par plant et ne jamais laisser les racines toucher les feuilles en décomposition.