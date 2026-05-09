Ce gâteau citron-pavot à la poêle, prêt en 10 min, est parfait si vous évitez ce geste qui le ruine

Odeur de citron, vapeur sous le couvercle et mie piquée de pavot : ce moelleux à la poêle sans four s'improvise en 10 minutes chrono. Mais un détail de cuisson fait toute la différence entre gâteau brûlé et nuage fondant.

Odeur de citron qui réveille, vapeur qui s’échappe du couvercle, petite croûte dorée au toucher… et pourtant, aucun four allumé. En dix minutes, ce moelleux citron-pavot à la poêle sort tout chaud, avec une mie dense sans être lourde, piquée de graines croquantes.

On verse une pâte brillante dans la poêle, on couvre, et la magie opère : le gâteau gonfle doucement, le dessous ne brûle pas, le centre cuit à cœur. À la découpe, tout le monde jure qu’il sort du four. La clé tient dans quelques gestes précis ; une fois compris, ce gâteau sans four devient le dessert réflexe des soirs pressés.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 œufs, 100 g de sucre, 1 sachet de sucre vanillé

✅ 1 citron non traité (zeste + 35 ml de jus) et 80 g de yaourt nature

✅ 120 g de farine, 1 sachet de levure chimique, 1 pincée de sel, 25 g de graines de pavot

✅ 60 g de beurre fondu (ou 50 ml d’huile neutre), 1 c. à café de beurre pour la poêle, sucre glace pour servir

Pourquoi ce moelleux citron-pavot à la poêle reste fondant sans brûler

Le couvercle transforme la poêle en mini four : la chaleur monte, la vapeur circule, et la pâte cuit en douceur sans dessécher. À feu moyen-doux, le dessous colore juste ce qu’il faut pendant que le centre prend. Le yaourt garde l’intérieur humide, le beurre enrobe la farine et évite la texture compacte. Tant que la pâte du moelleux citron pavot sans four n’est pas trop travaillée, la mie reste souple, jamais élastique.

Pas à pas : le gâteau citron-pavot à la poêle en 10 minutes

On prépare d’abord la poêle et le papier cuisson pour que ça n’accroche pas, puis une pâte rapide, lisse mais souple. Ensuite, feu réglé une bonne fois pour toutes, couvercle fermé, on laisse ce gâteau à la poêle rapide faire sa vie sans intervenir ; c’est la meilleure façon d’éviter le dessous noir et le centre cru.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Chemiser le fond d’une poêle antiadhésive de 24 cm avec un disque de papier cuisson légèrement beurré, préparer le couvercle et râper finement le zeste du citron puis presser le jus. Technique : Fouetter œufs, sucre et sucre vanillé jusqu’à texture mousseuse, ajouter zeste, jus, yaourt et beurre fondu, puis incorporer farine, levure, sel et pavot en mélangeant brièvement, juste jusqu’à pâte lisse. Cuisson : Verser la pâte dans la poêle beurrée, lisser sur environ 2 cm d’épaisseur, couvrir (éventuellement avec un torchon pris dans le couvercle) et cuire 10 minutes à feu moyen-doux sans ouvrir. Finition : Quand les bords se décollent et que le dessus est mat et rebondit au doigt, retirer du feu, laisser reposer 2 minutes, démouler sur une assiette et saupoudrer de sucre glace pendant que c’est encore tiède.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 20 min 🔍 Le secret de l’expert On mélange la pâte juste assez pour éviter de développer le gluten ; la mie reste ainsi tendre et aérée. Le duo yaourt + beurre apporte eau liée et gras enveloppant, ce qui garde le gâteau humide même après refroidissement. La cuisson à couvert crée une chaleur humide qui cuit le dessus par la vapeur tout en protégeant le dessous, surtout si le feu reste moyen-doux et stable. ✨ Le twist gourmand : Pendant que le gâteau est encore chaud, badigeonner la surface avec un sirop citron (20 g de sucre + 20 ml de jus chauffés) puis poudrer de sucre glace ; le parfum explose et la croûte devient légèrement brillante, façon vitrine de pâtisserie. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : monter le feu pour “gagner du temps” et soulever sans arrêt le couvercle ; on obtient un dessous brûlé, un centre encore cru et un gâteau qui ne gonfle pas.

Comment servir, conserver et adapter ce moelleux citron-pavot sans four

Ce gâteau citron pavot à la poêle donne le meilleur de lui-même tiède, coupé en parts épaisses, avec une cuillerée de crème épaisse bien froide, un trait de yaourt ou une cuillère de lemon curd. Le lendemain, on le garde filmé à température ambiante et on le réchauffe 2 ou 3 minutes à feu très doux, poêle couverte, juste pour retrouver le cœur moelleux.

On peut jouer facilement : citron vert pour une version plus vive, orange pour une note douce, ou remplacer 20 g de farine par de la poudre d’amande pour une mie encore plus fondante. En gardant la même hauteur de pâte et le même feu doux, chaque variante garde la promesse du moelleux citron pavot à la poêle ; un vrai gâteau sans four qui revient souvent sur la table.