Cette crêpe géante à la poêle avec trois pommes a bluffé mon mari : la technique à ne plus rater

Trois pommes, une poêle et un goûter improvisé : cette crêpe géante aux pommes râpées a laissé mon mari sans voix. Quelle est la règle simple qui assure son cœur ultra‑moelleux ?

Dans la poêle, le beurre commence à chanter, les premières effluves de pomme chaude montent, légèrement caramélisées. On croirait l’odeur d’une tarte sortie du four, sauf qu’ici, pas de moule, pas de pâte feuilletée : juste une poêle et trois pommes.

Quand cette masse dorée est arrivée sur la table, épaisse comme un petit gâteau, un mari a lâché, mi-amusé, mi-sceptique : « C’est une crêpe, ça ? ». À la première bouchée, plus un mot. Derrière cette étonnante crêpe géante se cache une technique d’une simplicité désarmante.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 180 g de farine de blé T45 ou T55

✅ 3 pommes (Golden, Reine des Reinettes ou Pink Lady)

✅ 2 œufs et 250 ml de lait demi-écrémé

✅ 30 g de sucre, 20 g de beurre et cannelle moulue

C’est une crêpe, ça ? La version géante aux pommes râpées

On parle ici d’une crêpe géante, à mi-chemin entre crêpe et petit pancake, assez épaisse pour nourrir 2 à 3 personnes. Le secret tient dans les pommes râpées directement dans la pâte, qui apportent du jus, du parfum et ce fameux centre moelleux.

On choisit des variétés qui tiennent bien la cuisson, type Golden, Reine des Reinettes ou Pink Lady. Leur acidulé naturel équilibre le sucre et supporte la chaleur sans se déliter, ce qui donne une texture généreuse, presque de gâteau, mais légère en bouche. Au final, on obtient une crêpe épaisse aux pommes râpées à la poêle qui remplace sans effort tarte ou gâteau.

La pâte épaisse et la règle des 4 minutes par face

Pour réussir cette crêpe épaisse, on prépare une pâte épaisse mais souple : farine, levure, sucre, sel, œufs puis lait versé en filet jusqu’à ce qu’elle nappe la cuillère. Elle doit couler en ruban, sans s’étaler trop vite dans la poêle.

La cuisson se fait sur feu moyen, dans une poêle de 18 à 20 cm légèrement beurrée : on verse une belle louche pour obtenir environ 1 cm d’épaisseur, puis on laisse tranquille 4 minutes par face, le temps que les bords se décollent et dorent.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine, levure, sucre et sel, ajouter œufs puis lait jusqu’à obtenir une pâte lisse et épaisse. Technique : Râper les 3 pommes à gros trous, les presser légèrement entre les mains puis les incorporer délicatement à la pâte. Cuisson : Chauffer la poêle beurrée sur feu moyen, verser une louche de pâte, l’étaler à 1 cm d’épaisseur. Finition : Cuire 4 minutes par face, retourner avec une spatule large puis saupoudrer aussitôt de sucre-cannelle.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 20 min 🔍 Le secret de l’expert La levure et l’humidité des pommes emprisonnent l’air dans la pâte : la crêpe gonfle, dore bien et reste étonnamment moelleuse. ✨ Le twist gourmand : Râper une pomme très finement et les deux autres à gros trous pour mêler fondant et petits morceaux dans la même bouchée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Chercher à aller vite avec un feu trop fort : l’extérieur brûle, l’intérieur reste pâteux.

Comment servir et garder ce dessert aux pommes à la poêle

On sert cette crêpe aux pommes coupée en parts, tiède, avec un peu de crème fraîche, de yaourt ou de glace vanille.

S’il en reste, on la garde au frais jusqu’au lendemain, puis on la réchauffe doucement à la poêle pour raviver les bords croustillants.