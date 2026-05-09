Cette crêpe géante à la poêle avec trois pommes a bluffé mon mari : la technique à ne plus rater
Trois pommes, une poêle et un goûter improvisé : cette crêpe géante aux pommes râpées a laissé mon mari sans voix. Quelle est la règle simple qui assure son cœur ultra‑moelleux ?
Dans la poêle, le beurre commence à chanter, les premières effluves de pomme chaude montent, légèrement caramélisées. On croirait l’odeur d’une tarte sortie du four, sauf qu’ici, pas de moule, pas de pâte feuilletée : juste une poêle et trois pommes.
Quand cette masse dorée est arrivée sur la table, épaisse comme un petit gâteau, un mari a lâché, mi-amusé, mi-sceptique : « C’est une crêpe, ça ? ». À la première bouchée, plus un mot. Derrière cette étonnante crêpe géante se cache une technique d’une simplicité désarmante.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 180 g de farine de blé T45 ou T55
- ✅ 3 pommes (Golden, Reine des Reinettes ou Pink Lady)
- ✅ 2 œufs et 250 ml de lait demi-écrémé
- ✅ 30 g de sucre, 20 g de beurre et cannelle moulue
C’est une crêpe, ça ? La version géante aux pommes râpées
On parle ici d’une crêpe géante, à mi-chemin entre crêpe et petit pancake, assez épaisse pour nourrir 2 à 3 personnes. Le secret tient dans les pommes râpées directement dans la pâte, qui apportent du jus, du parfum et ce fameux centre moelleux.
On choisit des variétés qui tiennent bien la cuisson, type Golden, Reine des Reinettes ou Pink Lady. Leur acidulé naturel équilibre le sucre et supporte la chaleur sans se déliter, ce qui donne une texture généreuse, presque de gâteau, mais légère en bouche. Au final, on obtient une crêpe épaisse aux pommes râpées à la poêle qui remplace sans effort tarte ou gâteau.
La pâte épaisse et la règle des 4 minutes par face
Pour réussir cette crêpe épaisse, on prépare une pâte épaisse mais souple : farine, levure, sucre, sel, œufs puis lait versé en filet jusqu’à ce qu’elle nappe la cuillère. Elle doit couler en ruban, sans s’étaler trop vite dans la poêle.
La cuisson se fait sur feu moyen, dans une poêle de 18 à 20 cm légèrement beurrée : on verse une belle louche pour obtenir environ 1 cm d’épaisseur, puis on laisse tranquille 4 minutes par face, le temps que les bords se décollent et dorent.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger farine, levure, sucre et sel, ajouter œufs puis lait jusqu’à obtenir une pâte lisse et épaisse.
- Technique : Râper les 3 pommes à gros trous, les presser légèrement entre les mains puis les incorporer délicatement à la pâte.
- Cuisson : Chauffer la poêle beurrée sur feu moyen, verser une louche de pâte, l’étaler à 1 cm d’épaisseur.
- Finition : Cuire 4 minutes par face, retourner avec une spatule large puis saupoudrer aussitôt de sucre-cannelle.
Comment servir et garder ce dessert aux pommes à la poêle
On sert cette crêpe aux pommes coupée en parts, tiède, avec un peu de crème fraîche, de yaourt ou de glace vanille.
S’il en reste, on la garde au frais jusqu’au lendemain, puis on la réchauffe doucement à la poêle pour raviver les bords croustillants.
En bref
- 🍎 Trois pommes, une poêle et un dessert express donnent une crêpe géante aux pommes râpées, épaisse et conviviale pour un goûter façon grand‑mère.
- 🔥 Pâte épaisse, pommes râpées au dernier moment et cuisson à la poêle quelques minutes par face donnent une texture entre crêpe moelleuse et gâteau.
- ✨ Astuces de feu, épaisseur idéale, secret sucre‑cannelle et erreurs à éviter rendent cette crêpe épaisse aux pommes râpées à la poêle simple à réussir.
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