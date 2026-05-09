Ce fromage caché au milieu du tian donne une croûte croustillante et un cœur fondant : l’astuce à copier ce week-end

Votre tian de courgettes et pommes de terre sort souvent fade, mou ou sec du four ? Ce pas-à-pas montre comment obtenir croûte craquante et cœur fondant grâce à un fromage bien placé.

À l’ouverture du four, ça sent l’huile d’olive chaude, l’oignon confit, les courgettes et les pommes de terre qui rôtissent serrées. La surface est dorée, presque caramélisée, et la cuillère entend déjà le léger crissement de la croûte.

Dessous, l’intérieur se met à couler doucement, enveloppant chaque tranche d’un jus presque crémeux. On sent qu’un simple détail, un ingrédient discret, a transformé ce tian de tous les jours en plat qu’on a hâte de partager.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de pommes de terre à chair ferme

✅ 500 g de courgettes

✅ 200 g de morbier en tranches fines

✅ 1 gros oignon jaune, 4 c. à s. d’huile d’olive, sel, poivre, herbes de Provence

Pourquoi ce tian de courgettes et pommes de terre au morbier change tout

Dans un tian classique, on aime les légumes en rondelles, mais la magie manque souvent : croûte pâle, courgettes gorgées d’eau, pommes de terre encore fermes. Ici, le secret de ce tian de courgettes et pommes de terre au morbier tient à la place du fromage, glissé au milieu pour créer un cœur coulant sans détremper la surface dorée.

La méthode pour un tian croustillant à l’extérieur, fondant à cœur

Pour un tian croûte craquante intérieur fondant, on vise des rondelles de 2 à 3 mm, toutes de la même épaisseur, rangées bien serrées dans un plat généreusement huilé. Le morbier se cache à mi-hauteur ; à 190 °C pendant 45 minutes, puis 8 à 10 minutes de repos, il fond doucement tandis que le dessus dore par réaction de Maillard.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer à 190 °C, huiler généreusement le plat, répartir l’oignon finement émincé, saler et poivrer pour une base aromatique. Technique : Laver les courgettes, éplucher les pommes de terre, couper le tout en rondelles régulières de 2 à 3 mm. Cuisson : Alterner rondelles bien serrées, arroser avec le reste d’huile, saler, poivrer, parsemer d’herbes, glisser le morbier à mi-hauteur. Finition : Enfourner 45 minutes à 190 °C, jusqu’à bords dorés ; laisser reposer 8 à 10 minutes pour garder le cœur fondant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 10 🔍 Le secret de l’expert Des rondelles fines cuisent vite ; la vapeur des légumes attendrit l’intérieur. Le morbier à mi-hauteur freine l’évaporation et laisse la surface sécher et croustiller. ✨ Le twist gourmand : Pour plus de croquant, saupoudrer le dessus d’un voile de chapelure mêlée à un peu de fromage râpé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Recouvrir le dessus de fromage ou remplir le plat à ras bord bloque la vapeur : la croûte se détrempe, les légumes cuisent mal.

Comment servir, conserver et twister ce tian de légumes au fromage

À table, ce tian de légumes au fromage aime les contrastes : salade verte croquante, grillades ou pois chiches rôtis. Le lendemain, on le réchauffe au four à 180 °C pour rendre la croûte à nouveau croustillante. En saison, quelques tomates cerises ajoutées en fin de cuisson suffisent comme twist.