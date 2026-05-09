Falafels de lentilles corail : cette sauce blanche et ce geste interdit font toute la différence à table

Ce soir, sur la table, ces falafels de lentilles corail sans bain de friture font l’unanimité autour d’une sauce yaourt-menthe ultra fraîche. En suivant deux gestes simples, vous obtenez des galets dorés qui restent intacts et fondants.

De petits galets dorés qui sentent le cumin, une sauce blanche mouchetée de vert posée à côté. On trempe un falafel brûlant dans ce yaourt parfumé à la menthe ; autour de la table, plus un mot, seulement des assiettes qui se vident.

Ces falafels sont nés d’une envie de version maison plus légère, sans bain de friture mais aussi généreuse qu’au restaurant. On les façonne à l’avance, on pose la sauce au centre… et tout le monde en redemande. Reste à maîtriser deux ou trois détails techniques.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de lentilles corail sèches, pour 20 à 24 falafels

✅ 1/2 oignon, 1 gousse d’ail, 2 c. à s. de graines de sésame, 1 c. à c. de cumin moulu

✅ 2 à 3 branches de menthe, 1/2 bouquet de coriandre, 40 ml d’huile pour la cuisson

✅ Sauce : 250 g de yaourt nature, 1 gousse d’ail, 2 branches de menthe, sel, poivre, citron (facultatif)

Pourquoi ces falafels de lentilles corail font oublier les pois chiches

Ces falafels de lentilles corail sont de vrais falafels sans pois chiches : pas de longues heures de trempage ni de friture profonde. Les lentilles corail se réhydratent vite, mixent facilement et donnent une pâte qui se tient sans farine. À la cuisson, on obtient une fine croûte dorée et un cœur moelleux, jamais sec. Le cumin, le sésame et les herbes fraîches apportent le parfum typique du mezze maison, tandis que la menthe fraîche prépare déjà le terrain pour la sauce yaourt menthe.

Recette pas à pas : des galets dorés qui ne s’effritent jamais

La clé de ces falafels faciles, ce sont deux gestes simples : le trempage et le séchage. Après 2 h dans l’eau froide, on essuie soigneusement les lentilles dans un torchon ; plus elles sont sèches, mieux elles se tiennent. On les mixe ensuite par à-coups, pour garder un léger grain. En cuisson, un feu moyen et peu d’huile suffisent pour obtenir une belle coloration sans les dessécher.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire tremper, égoutter et sécher les lentilles ; préparer oignon, ail, herbes. Technique : Mixer les lentilles en pâte granuleuse, ajouter sésame, cumin, sel, poivre, herbes. Cuisson : Former de petits palets réguliers, les déposer dans l’huile chaude, feu moyen. Finition : Retourner après coloration, cuire l’autre face, préparer la sauce yaourt-menthe.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 40 min 🔍 Le secret de l’expert Les lentilles corail, pauvres en peau mais riches en amidon, donnent une pâte qui se tient sans farine. Le couple trempage / séchage règle l’humidité au plus juste, pour des falafels fondants qui ne s’affaissent pas. La menthe, dans la pâte et dans la sauce, amplifie la fraîcheur en bouche. ✨ Le twist gourmand : Torréfier brièvement le sésame à sec, puis ajouter un trait de jus de citron dans la sauce pour un relief plus net. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter de mixer les lentilles en purée lisse et humide ; la pâte deviendrait collante, les falafels se déliteraient en cuisson.

Comment les servir : 4 idées pour un repas complet façon mezzé

Servis chauds avec la sauce froide, ces falafels composent un plateau de mezze maison : pain pita tiède, crudités, houmous, taboulé. On peut aussi les glisser dans un wrap avec salade et pickles, ou les servir sur une salade composée. Ils se conservent deux jours au réfrigérateur et se réchauffent 8 minutes au four à 160 °C.