Ce tiramisu citron-framboise sans four prêt en 20 min bluffe tous les invités, à condition d’éviter une erreur

Envie d’un dessert de printemps qui en jette sans allumer le four ? Ce tiramisu citron-framboise mêle crème légère, fruits rouges et montage ultra simple.

Première cuillère, première vague de fraîcheur. La crème parfumée au citron cède sous la cuillère, les framboises éclatent légèrement, les biscuits cuillère sont fondants mais encore structurés. On est en plein dessert de printemps, léger en bouche, mais bien gourmand.

Et tout cela, sans préchauffer le four ni surveiller une cuisson. Ce tiramisu au citron et aux framboises se prépare à froid en quelques gestes, puis repose tranquillement au réfrigérateur. Parfait quand on veut un dessert de printemps aux fruits rouges qui se prépare à l’avance et met tout le monde d’accord.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de mascarpone bien froid

bien froid ✅ 3 œufs moyens et 90 g de sucre

✅ 1 citron non traité (zeste + 60 ml de jus)

✅ 24 biscuits cuillère et 250 g de framboises

Le tiramisu citron-framboise sans four qui met tout le monde d’accord

Ici, on joue la carte du tiramisu sans four : un dessert monté à froid, qui repose au frais et gagne en tenue avec le temps. Le citron apporte une tension vive, la framboise un côté fruit rouge franc. Résultat : un tiramisu citron framboise sans cuisson, frais mais généreux.

Pour 6 à 8 personnes, on prévoit 250 g de mascarpone, 3 œufs, 90 g de sucre, 1 citron non traité, 24 biscuits cuillère, 250 g de framboises (plus un peu pour la déco), 120 ml d’eau, 1 cuillère à soupe de sucre pour le sirop, éventuellement vanille, menthe et zeste supplémentaire. De quoi signer un tiramisu aux framboises sans cuisson qui garde l’esprit italien, sans café ni cacao.

Comment préparer une crème mascarpone au citron bien ferme

On commence par séparer les œufs. Les jaunes se fouettent avec le sucre jusqu’à texture pâle. On ajoute le mascarpone froid, le zeste fin et environ 60 ml de jus de citron ; pas plus, pour garder une crème onctueuse qui se tient. Les blancs montent en neige bien fermes, puis s’incorporent délicatement pour obtenir une texture aérienne, prête pour le montage en couches.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Séparer les œufs, blanchir jaunes et sucre, ajouter mascarpone, zeste, jus, vanille. Technique : Monter les blancs en neige fermes, les incorporer en trois fois, préparer le sirop eau-sucre, égoutter les framboises. Cuisson : Aucune cuisson ; tremper très vite chaque biscuit dans le sirop, les aligner dans le plat ou les verrines. Finition : Alterner biscuits, crème, framboises, finir par la crème, couvrir et laisser reposer au frais avant de décorer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps & repos 20 min + 4 h 🔍 Le secret de l’expert Un mascarpone très froid mélangé rapidement garde sa structure et reste ferme. Le jus de citron, limité à 60 ml, apporte la fraîcheur sans liquéfier la crème. Les blancs en neige emprisonnent l’air, puis le repos au frais solidifie l’ensemble pour un tiramisu qui se tient parfaitement. ✨ Le twist gourmand : Glisser un fin coulis de framboise entre crème et fruits, ajouter quelques éclats de pistache torréfiée ou remplacer une partie des biscuits par des spéculoos pour un parfum épicé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser détremper les biscuits dans le sirop, surdoser le citron ou raccourcir le repos au frais ; on obtiendrait un tiramisu qui s’affaisse, aux couches qui glissent.

Temps de repos, conservation et variantes citron-framboise

Le repos au frais est la clé : 2 heures minimum, 4 heures ou une nuit pour un dessert frais à préparer la veille. Les biscuits cuillère s’attendrissent, la crème se raffermit, les parfums citron et fruits rouges se fondent. Ce tiramisu se garde 24 à 48 heures au réfrigérateur, bien filmé.

En verrines, le montage en couches donne un vrai effet bistrot ; en grand plat, on mise sur le partage à la cuillère. On peut troquer les biscuits contre des spéculoos, ajouter un coulis de framboise, quelques pistaches, ou passer en version sans œufs en remplaçant la base par mascarpone et crème montée. Le tiramisu citron framboise sans cuisson devient alors la signature fraîche de tous les repas de mai à septembre.