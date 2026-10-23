Ces cookies d’automne sans œuf à la crème de marron : le geste clé qui les fait disparaître en quelques minutes

Au premier regard, ces cookies dorés au chocolat semblent tout droit sortis d’une recette classique. Leur pâte sans œuf, boostée à la crème de marron, cache pourtant un secret qui change tout à l’heure du goûter.

On dirait des cookies comme les autres, mais la pâte ne contient pas un seul œuf : ma recette d’automne à la crème de marron qui ne laisse pas une miette

Au sortir du four, ils ont tout des cookies classiques : bords dorés, centre dodu, pépites de chocolat encore brillantes. Quand on en casse un, un parfum de châtaigne sucrée et de vanille s’échappe, le cœur de crème de marron file doucement sur la mie encore tiède.

Et pourtant, dans cette pâte, pas un seul œuf à casser. La crème de marron et le yaourt grec entier prennent le relais, pour des cookies sans œuf à la crème de marron épais, moelleux plusieurs jours, parfaits aussi pour finir un pot entamé au fond du placard. Reste à connaître les bons gestes pour que ces biscuits disparaissent aussi vite qu’ils refroidissent.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 100 g de beurre doux fondu et refroidi + 50 g de sucre blond ou complet

✅ 150 g de crème de marron pour la pâte + 12 c. à café pour le cœur

✅ 60 g de yaourt grec entier + 1 c. à café d’extrait de vanille

✅ 170 g de farine, 1 c. à café de levure, ½ c. à café de fleur de sel, 100 g de pépites de chocolat

Pourquoi ces cookies sans œuf bluffent tout le monde

Dans ces biscuits, c’est le duo crème de marron + yaourt grec qui remplace l’œuf. La première apporte sucre, eau et parfum de châtaigne ; le second, riche et onctueux, donne tenue et moelleux à la pâte.

On obtient des cookies dodus, sucrés juste ce qu’il faut, avec un goût de marron qui souligne le chocolat sans le masquer. Visuellement, rien ne trahit la recette ; à la première bouchée, le cœur fondant et les bords légèrement croustillants font oublier qu’ils sont sans œuf.

Pas à pas : comment obtenir des cookies épais et moelleux sans œuf

Pour réussir ces cookies sans œuf à la crème de marron, trois gestes comptent vraiment : un beurre fondu refroidi, une pâte peu travaillée et une cuisson courte qui laisse le centre à peine sous-cuit.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire fondre puis refroidir le beurre ; le mélanger avec le sucre et 150 g de crème de marron, puis incorporer vanille et yaourt grec. Technique : Ajouter farine, levure et fleur de sel ; mélanger juste assez pour faire disparaître la farine, puis incorporer rapidement les pépites de chocolat. Cuisson : Diviser la pâte en 12 boules sur une plaque ; creuser le centre, déposer 1 c. à café de crème de marron, refermer délicatement. Finition : Cuire 12 minutes à 180 °C jusqu’à ce que les bords dorent mais que le centre reste tendre, puis laisser refroidir sur la plaque.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps total ≈ 27 min 🔍 Le secret de l’expert La crème de marron apporte sucre, eau et liant, ce qui garde la mie humide. Le yaourt grec entier, gras et riche en protéines, remplace l’œuf. En mélangeant peu après la farine, on limite le gluten et les cookies restent épais et tendres. ✨ Le twist gourmand : Mélanger quelques noisettes ou noix de pécan torréfiées aux pépites, avec une pincée de cannelle ou de fève tonka. Servir les cookies tièdes avec une cuillère de yaourt grec ou une petite boule de glace vanille. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Allonger la cuisson jusqu’à ce que le centre paraisse sec. On sort les cookies encore mous au milieu ; ils se raffermissent sur la plaque, sinon ils deviennent durs en refroidissant.

Conservation et remise en température : garder le cœur fondant plusieurs jours

Refroidis, ces cookies se gardent 3 à 4 jours dans une boîte hermétique à température ambiante. Avant de servir, 2 minutes au four doux suffisent à rendre crème de marron et chocolat fondants. Ils se congèlent bien, déjà cuits. Pour une touche d’automne, on peut ajouter quelques noisettes concassées.