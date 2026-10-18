Je mettais la crème de marrons sur des crêpes : en 15 minutes, cette mousse sans œufs a remplacé tous mes desserts

Dans beaucoup de cuisines, la crème de marrons finit toujours sur des crêpes vite faites. Ici, elle devient en quinze minutes une mousse d’automne ultra légère, sans four ni œufs, qui éclipse les desserts habituels.

J’étalais la crème de marrons sur les crêpes chaque automne : le jour où je l’ai transformée en mousse, plus personne n’a voulu d’autre dessert

Au début, ce pot de crème de marrons ne servait qu’à napper une crêpe brûlante, parfumant la cuisine d’une odeur de châtaigne caramélisée. Bon, mais un peu toujours la même chose. Jusqu’au jour où on l’a aéré en mousse, façon nuage ultra léger.

Résultat : plus sucrée qu’une simple chantilly, moins lourde qu’un entremets, cette mousse à la crème de marrons glisse sur la langue, fraîche et soyeuse. On la prépare en quinze minutes, sans cuisson ni œufs… et soudain, tout le monde réclame ce dessert en premier.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de crème de marrons vanillée

✅ 30 cl de crème liquide entière (≥ 30 % MG), très froide

✅ 100 g de mascarpone très froid

✅ 1 pincée de fleur de sel + 1 c. à café d’extrait de vanille

Pourquoi cette mousse à la crème de marrons fait oublier les crêpes

Dans ce dessert, la crème de marrons n’est plus une pâte dense qu’on étale sur une crêpe tiède. Mélangée à une crème fouettée très froide et au mascarpone, elle se détend, perd son côté écoeurant et gagne une texture de mousse aérienne, presque nuageuse. Une simple pincée de fleur de sel vient réveiller la châtaigne.

La méthode inratable en 4 gestes (recette détaillée)

Pour six verrines, on travaille seulement cinq ingrédients : crème de marrons vanillée, crème liquide entière, mascarpone, vanille et fleur de sel. Aucun œuf cru, aucune gélatine, aucun sucre ajouté, aucun four ; tout se joue sur la qualité de la chantilly.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mettre saladier, fouets, crème et mascarpone au froid, puis monter en chantilly. Technique : Assouplir la crème de marrons avec vanille, sel et deux cuillerées de chantilly. Cuisson : Incorporer le reste de chantilly en trois fois, à la maryse, par mouvements enveloppants. Finition : Répartir en verrines, filmer et laisser prendre au réfrigérateur au moins deux heures.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 15 min + 2 h au frais 🔍 Le secret de l’expert Le duo crème entière–mascarpone, fouetté très froid, piège des bulles d’air qui structurent la mousse : l’émulsion reste stable, légère et bien ferme après le repos au réfrigérateur. ✨ Le twist gourmand : Au fond du verre, on dépose des dés de poire poêlés au beurre demi-sel, la mousse, puis des noisettes torréfiées et des éclats de spéculoos. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais repasser la mousse au batteur après ajout de la crème de marrons ; on détruirait tout l’air de la chantilly, pour un résultat lourd, dense et parfois granuleux.

Variantes d’automne : comment la twister avec poires, kakis, café ou chocolat

Cette mousse à la crème de marrons aime les contrastes. On la coiffe de spéculoos écrasés, de noisettes grillées ou de copeaux de chocolat. Servie très froide après deux heures au frais, on ajoute des dés de poire, de pomme ou de kaki et un peu de granola.