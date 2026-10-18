« Je pensais mes poissons bien protégés sous la glace » : ce qui remonte du fond du bassin en janvier les asphyxie sans un bruit

Quand la surface d’un bassin de jardin se fige, on croit les poissons protégés alors qu’ils étouffent lentement. Entre gaz de décomposition et glace hermétique, quel simple flotteur peut vraiment les sauver ?

Le miroir glacé d’un bassin de jardin a quelque chose de magique. On imagine les poissons blottis tout au fond, bien protégés sous cette couverture brillante. Pourtant, dès que la surface fige, ce décor paisible se transforme en piège invisible, capable de vider le bassin de toute vie.

Au cœur de l’hiver, le vrai danger d’un bassin gelé pour les poissons ne vient pas du froid qui mord les doigts, mais de ce qui remonte lentement du fond. Gaz toxiques, manque d’oxygène, eau qui tourne… Sous la glace, un huis clos étouffant se met en place.

Ce qui se passe vraiment au fond d’un bassin gelé

Au fil de l’automne, feuilles mortes, morceaux de plantes aquatiques et déjections s’accumulent au fond et forment une épaisse vase. Même quand l’eau s’est refroidie, cette matière continue de se décomposer, consomme l’oxygène dissous et libère des gaz comme le dioxyde de carbone, le sulfure d’hydrogène ou l’ammoniac.

Quand une couche de glace devient hermétique, le bassin d’agrément se transforme en bocal fermé. Les gaz de décomposition ne peuvent plus s’échapper, l’air frais ne rentre plus, l’eau n’est plus brassée. Résultat, les poissons respirent une eau lourde qui les mène à l’asphyxie des poissons :

Gaz toxiques emprisonnés qui stagnent dans l’eau froide.

Taux d’oxygène qui chute jour après jour.

Eau dégradée, poissons affaiblis pour le printemps suivant.

Garder un trou d’air : le flotteur qui sauve vos poissons

Nous avons tous déjà scruté un bassin gelé en se demandant si les poissons respiraient encore. Le réflexe serait de casser la glace ; la bonne idée, c’est d’anticiper, en posant une simple boule antigel ou un flotteur en polystyrène. Autour, l’eau ne fige pas complètement et un trou d’air reste ouvert.

D’ailleurs, ce petit espace libre joue le rôle de cheminée : les gaz de décomposition s’échappent, l’oxygène se renouvelle, et tout le bassin respire mieux sans aucune consommation électrique. Pour un petit bassin, un seul flotteur suffit ; pour une grande surface, on en répartit plusieurs, achetés en jardinerie comme Botanic, Jardiland ou Leroy Merlin.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Consommation électrique 0 kWh 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Un flotteur ou une boule antigel maintient un trou d’air dans la glace ; les gaz de décomposition s’échappent, l’oxygène revient et les poissons continuent de respirer normalement. 💡 Le petit plus : Associer ce flottant à un rapide retrait des feuilles et de la vase réduit encore les gaz au fond. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Briser la glace au marteau ou avec un outil : l’onde de choc traverse l’eau et peut tuer des poissons déjà affaiblis.

Si le bassin est déjà pris par la glace

Lorsque tout est figé, surtout pas de marteau ni de pioche. Les coups portés sur la glace créent des ondes de choc qui se propagent très vite dans l’eau et abîment la fragile vessie natatoire. En pleine léthargie hivernale, les poissons subissent alors un stress violent, parfois mortel.

La solution douce consiste à faire fondre la surface avec un récipient d’eau chaude posé sur la glace, jusqu’à obtenir un trou. On y glisse un flotteur, puis on limite les prochaines productions de gaz en retirant feuilles mortes et vase au moment de l’hivernage du bassin.