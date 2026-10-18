Cet aligot maison qui file à la cuillère met K.O votre purée : si ça ne tire pas, vous faites cette erreur fatale

Votre purée ne file jamais, même noyée sous le beurre ? Avec cette recette d’aligot maison qui file à la cuillère, un simple dîner d’automne change totalement.

Dans la casserole, la purée fume doucement et, dès qu’on soulève la cuillère, un ruban brillant s’étire, long et souple. Le parfum de pomme de terre chaude mêlé au fromage fondu évoque aussitôt les stands de fête, bien loin de la purée du quotidien noyée sous le beurre.

L’aligot, c’est la même base que la purée… en version spectacle. Peu d’ingrédients, mais une texture filante qui met K.O la purée classique et fait briller toutes les saucisses d’automne. La différence ne tient pas à la quantité de gras, mais à la tomme fraîche et au bon geste ; on va les décortiquer pas à pas.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 kg de pommes de terre à chair farineuse (Bintje, Agria…)

✅ 400 g de tomme fraîche d’Aubrac ou spéciale aligot

✅ 50 g de beurre doux et 15 cl de crème fraîche entière

✅ 1 gousse d’ail, sel fin, poivre noir du moulin

Pourquoi l’aligot met K.O la purée classique

Avec une purée standard, on ajoute du beurre et du lait jusqu’à ce que ce soit onctueux… mais ça ne file jamais. Dans l’aligot, une purée bien sèche sert de support aux protéines de la tomme fraîche, qui forment ce réseau élastique si caractéristique quand elles sont chauffées doucement.

Résultat : à quantité de pommes de terre équivalente, on obtient une texture lisse, brillante, presque aérienne. Le beurre et la crème ne sont là que pour arrondir les angles ; c’est le duo pomme de terre farineuse + tomme jeune et humide qui crée l’effet “ruban” et fait oublier la purée d’antan.

Recette d’aligot maison ultra filant (pas à pas)

Pour un aligot maison qui file, trois points comptent plus que tout : des pommes de terre à chair farineuse, une tomme fraîche sortie du réfrigérateur un peu à l’avance, et un feu doux du début à la fin. On travaille toujours la masse dans le même sens, sans précipitation, jusqu’à voir naître les fils.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher les pommes de terre, les couper en morceaux, les couvrir d’eau froide salée avec l’ail et cuire jusqu’à ce qu’elles soient très tendres, puis égoutter. Technique : Remettre les pommes de terre une minute sur feu doux pour les sécher, retirer l’ail et écraser au presse-purée ou au moulin, jamais au mixeur. Cuisson : Ajouter beurre et crème bien chauds, saler, puis incorporer la tomme en fines lamelles, en plusieurs fois, en remuant vivement dans le même sens sur feu doux. Finition : Quand l’ensemble devient lisse et brillant, soulever et étirer la masse à la cuillère ; si c’est trop dense, détendre avec un peu d’eau de cuisson chaude, poivrer et servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Moyenne 🔍 Le secret de l’expert La tomme fraîche, encore riche en eau, fond en douceur et s’accroche à l’amidon de la purée sèche. Sur feu doux, on obtient un réseau souple qui s’étire ; sur feu vif, le gras se sépare et les fils cassent. ✨ Le twist gourmand : Faire tiédir la crème avec la gousse d’ail écrasée, puis finir l’aligot hors du feu avec un trait d’huile de noix ou un peu de Cantal jeune râpé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Passer les pommes de terre au mixeur ou robot ; on libère trop d’amidon, la base devient gluante et l’aligot sera lourd, même avec un bon fromage.

Avec quoi servir votre aligot cet automne ?

La scène parfaite : une louche d’aligot fumant, tiré en longs fils, à côté de saucisses grillées bien dorées. Saucisse de Toulouse, saucisse au couteau ou fumée, tout fonctionne ; on ajoute quelques oignons doucement confits et une salade de mâche vinaigrée pour apporter du frais.

On peut aussi le servir avec une bavette, une côte de porc ou des légumes rôtis : courge, panais, carottes, champignons au four avec un filet d’huile et du thym. S’il en reste, on garde l’aligot deux jours au réfrigérateur dans une boîte fermée, puis on le réchauffe doucement avec un peu de crème ou d’eau chaude en le travaillant de nouveau à la cuillère pour faire revenir les fils.