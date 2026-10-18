Ces tenders façon KFC prêts en 20 min cartonnent à la maison : ce geste interdit ruine tout le croustillant

En 20 minutes chrono, ces tenders façon KFC sortent de l’huile avec une croûte épaisse qui crépite et un cœur incroyablement moelleux. Quels deux gestes simples suffisent pour éviter poulet sec et panure qui se décolle ?

Au moment où les tenders sortent de l’huile, on entend la croûte qui craque encore. Odeur de paprika fumé, légères volutes épicées, et ce contraste attendu entre doré intense et cœur moelleux.

Bonne nouvelle, pour ces tenders façon KFC maison, on parle d’une vraie cuisson du soir de semaine : une poignée d’ingrédients simples, 20 minutes devant soi, zéro reste dans le plat. Reste à maîtriser deux gestes clés pour obtenir ce croustillant addictif sans dessécher le poulet.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de filets de poulet

✅ 120 g de farine de blé + 40 g de fécule de maïs

✅ 2 œufs, 10 cl de lait et 1 c. à soupe de jus de citron

✅ Mélange d’épices (paprika fumé, ail, oignon, poivres, piment, sel) + 50 cl d’huile neutre

Les ingrédients pour des tenders façon KFC ultra croustillants

Farine de blé et fécule de maïs forment la base de la croûte ; une pointe de levure la fait gonfler. Lait, œufs et citron remplacent le babeurre, pendant que paprika fumé, ail, oignon et poivres signent le goût façon fast-food.

La double panure express pour des tenders façon KFC en 20 minutes

On coupe le poulet en lanières, on le passe dans la farine épicée, puis dans le bain lait-œufs, puis à nouveau dans le mélange sec en pressant. Cette double panure crée des reliefs croustillants, à condition d’avoir une huile bien chaude mais jamais fumante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper le poulet en lanières régulières et préparer le bain lait, œufs et citron. Technique : Mélanger farine, fécule, levure et épices, puis enrober chaque morceau pour former une première couche uniforme. Cuisson : Chauffer l’huile à 170-175 °C et frire les tenders par petites fournées 5 à 7 minutes. Finition : Égoutter sur grille, saler aussitôt, éventuellement saupoudrer de paprika fumé puis servir bien chaud.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 20 min 🔍 Le secret de l’expert Farine, fécule et levure créent une croûte légère, pendant que l’acidité du citron attendrit le poulet sans le rendre sec. ✨ Le twist gourmand : Une pincée de paprika fumé juste à la sortie de l’huile renforce le parfum et colore encore plus la panure. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais entasser les tenders ni couvrir l’assiette, sous peine de voir la vapeur ramollir toute la croûte.

Sauces, accompagnements et conservation de vos tenders façon KFC

On sert les tenders façon KFC brûlants, avec barbecue maison, mayonnaise au paprika fumé ou sauce yaourt-citron et des frites au four ou un coleslaw. Pour les garder croustillants, on les pose sur une grille au four à 90 °C, puis on réchauffe les restes au four ou à l’air fryer, jamais au micro-ondes.