Ces tenders façon KFC prêts en 20 min cartonnent à la maison : ce geste interdit ruine tout le croustillant
En 20 minutes chrono, ces tenders façon KFC sortent de l’huile avec une croûte épaisse qui crépite et un cœur incroyablement moelleux. Quels deux gestes simples suffisent pour éviter poulet sec et panure qui se décolle ?
Au moment où les tenders sortent de l’huile, on entend la croûte qui craque encore. Odeur de paprika fumé, légères volutes épicées, et ce contraste attendu entre doré intense et cœur moelleux.
Bonne nouvelle, pour ces tenders façon KFC maison, on parle d’une vraie cuisson du soir de semaine : une poignée d’ingrédients simples, 20 minutes devant soi, zéro reste dans le plat. Reste à maîtriser deux gestes clés pour obtenir ce croustillant addictif sans dessécher le poulet.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 600 g de filets de poulet
- ✅ 120 g de farine de blé + 40 g de fécule de maïs
- ✅ 2 œufs, 10 cl de lait et 1 c. à soupe de jus de citron
- ✅ Mélange d’épices (paprika fumé, ail, oignon, poivres, piment, sel) + 50 cl d’huile neutre
Les ingrédients pour des tenders façon KFC ultra croustillants
Farine de blé et fécule de maïs forment la base de la croûte ; une pointe de levure la fait gonfler. Lait, œufs et citron remplacent le babeurre, pendant que paprika fumé, ail, oignon et poivres signent le goût façon fast-food.
La double panure express pour des tenders façon KFC en 20 minutes
On coupe le poulet en lanières, on le passe dans la farine épicée, puis dans le bain lait-œufs, puis à nouveau dans le mélange sec en pressant. Cette double panure crée des reliefs croustillants, à condition d’avoir une huile bien chaude mais jamais fumante.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Couper le poulet en lanières régulières et préparer le bain lait, œufs et citron.
- Technique : Mélanger farine, fécule, levure et épices, puis enrober chaque morceau pour former une première couche uniforme.
- Cuisson : Chauffer l’huile à 170-175 °C et frire les tenders par petites fournées 5 à 7 minutes.
- Finition : Égoutter sur grille, saler aussitôt, éventuellement saupoudrer de paprika fumé puis servir bien chaud.
Sauces, accompagnements et conservation de vos tenders façon KFC
On sert les tenders façon KFC brûlants, avec barbecue maison, mayonnaise au paprika fumé ou sauce yaourt-citron et des frites au four ou un coleslaw. Pour les garder croustillants, on les pose sur une grille au four à 90 °C, puis on réchauffe les restes au four ou à l’air fryer, jamais au micro-ondes.
Sources
En bref
- 🍗 Pour un dîner de semaine, ces tenders façon KFC maison promettent poulet juteux et croûte épaisse en seulement 20 minutes.
- 🔥 Double panure, bain lait-œufs citronné et bonne température d’huile transforment de simples filets en tenders de poulet croustillants façon fast-food.
- 🤫 Quelques erreurs de cuisson ou de repos suffisent pourtant à ruiner le croustillant de ces tenders KFC maison, et la solution surprend souvent.
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