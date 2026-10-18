Châtaignes : cette cuisson à l’airfryer fait tomber la petite peau d’un coup, si vous pensez à ce geste clé

Fini les doigts brûlés et la petite peau qui s’accroche aux châtaignes bouillies. Avec les châtaignes airfryer, une simple préparation change tout à l’épluchage.

La scène est connue : une casserole qui bout, des châtaignes brûlantes que l’on maintient du bout des doigts et cette petite peau brune qui refuse de partir, même à la pointe du couteau. La chair se casse, l’eau a tout ramolli, et l’on finit la session avec plus d’épluchures que de fruits entiers.

Avec la cuisson à l’air chaud, le scénario change. La chaleur sèche de l’airfryer saisit la coque, la vapeur interne fait pression et, bien guidée par une simple incision en croix, elle décolle la peau brune interne en même temps que la coque. Résultat ; on obtient des châtaignes chaudes, parfumées, presque prêtes à être croquées dès qu’elles sortent du torchon humide.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de châtaignes fraîches entières, avec coque

✅ 1 torchon propre et épais, légèrement humidifiable

✅ 1 pincée de fleur de sel, à ajouter après cuisson

✅ 20 g de beurre demi-sel ou 1 c. à s. de sirop d’érable + romarin ou cannelle

Fini la galère : pourquoi les châtaignes airfryer changent l’épluchage

Dans un airfryer, les châtaignes ne baignent pas dans l’eau ; elles sont entourées d’un flux d’air chaud qui chauffe rapidement la coque. Cette chaleur sèche crée un léger décollement entre la chair, la coque et le tan, cette fine peau brune si pénible à retirer quand on les fait bouillir.

À condition d’inciser chaque fruit, la vapeur interne trouve une issue nette. La coque s’ouvre, la peau brune se retrousse et l’on obtient une chair tendre, à la texture légèrement farineuse, sans zone blanche au centre. On gagne du temps, on limite la vaisselle et on conserve un goût plus concentré qu’en cuisson à l’eau.

Préparer les châtaignes avant la cuisson à l’airfryer

On commence par trier 500 g de châtaignes fraîches : on écarte celles qui sont molles, trouées, moisies ou très légères. Les autres sont rincées puis parfaitement séchées pour éviter qu’elles ne glissent sous le couteau.

Sur une planche stable, côté plat posé contre le support, on pratique sur chaque fruit une incision en croix de 2 à 3 cm sur le côté bombé, en traversant la coque et la peau brune interne sans entamer la chair. Ensuite, on préchauffe l’appareil 3 minutes à 190 °C si la notice le conseille et on prépare le panier en couche unique pour une cuisson homogène.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Trier, rincer puis bien sécher les châtaignes ; éliminer toutes celles qui semblent abîmées ou trop légères. Technique : Poser chaque fruit côté plat, pratiquer une incision en croix de 2 à 3 cm sur le bombé, en traversant coque et tan. Cuisson : Préchauffer l’airfryer à 190 °C, disposer en couche unique, cuire 8 minutes, secouer, puis poursuivre 7 à 10 minutes jusqu’à ouverture nette des coques. Finition : Verser aussitôt dans un torchon humide, couvrir 5 minutes, puis éplucher encore chaud ; assaisonner et accommoder.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 30 min 🔍 Le secret de l’expert Inciser assez large pour entamer aussi la peau brune, cuire 15 à 18 minutes en couche unique, puis enfermer les châtaignes brûlantes dans un torchon humide. La combinaison chaleur sèche + vapeur assouplit le tan, qui se détache avec la coque quand on épluche encore chaud. ✨ Le twist gourmand : Après épluchage, faire rapidement revenir les châtaignes au beurre noisette et romarin, ou les napper de sirop d’érable avec une pointe de cannelle pour une version sucrée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Glisser des châtaignes entières, non incisées, dans le panier de l’airfryer ; elles risquent d’éclater et la petite peau restera collée malgré la cuisson.

Servir, conserver et réutiliser les châtaignes grillées

Une portion généreuse représente environ 125 g de châtaignes cuites, soit près de 210 kcal ; parfait pour un grignotage réconfortant sans excès. On peut les savourer telles quelles, ajouter un filet de beurre fondu, ou les mêler à une poêlée de champignons et de lardons.

Si l’on en prépare un peu plus, les châtaignes épluchées se gardent 2 jours au réfrigérateur dans une boîte hermétique, ou se congèlent à plat avant d’être transférées en sachet. Elles seront prêtes à rejoindre une farce, un velouté ou un gâteau fondant, sans repasser par l’étape fastidieuse de l’épluchage.