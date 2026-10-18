Les paysagistes n'en peuvent plus de le répéter : arracher les champignons de la pelouse en octobre ne sert à rien sans ces 3 gestes
En octobre, des champignons surgissent dans la pelouse et affolent souvent parents et jardiniers amateurs. Les paysagistes y lisent surtout un message discret sur la santé du sol.
Un matin d’octobre, la rosée brille encore et la pelouse s’est couverte de petits chapeaux beiges, parfois en cercle parfait. Réflexe immédiat : on les arrache vite fait, par peur pour les enfants, le chien ou l’esthétique du jardin, quitte à rêver d’un produit miracle en jardinerie.
Les paysagistes, eux, s’accroupissent avant de toucher à quoi que ce soit. Pour eux, ces champignons de pelouse en octobre ne sont pas seulement un intrus, mais un message du sol ; et une fois qu’on sait le lire, le plan d’action devient beaucoup plus simple.
En octobre, un réseau caché se réveille sous le gazon
Sous chaque petit chapeau se cache un vaste réseau de filaments, le mycélium, qui serpente dans le sol depuis parfois des années. À l’automne, nuits fraîches, journées encore douces et humidité durable offrent les conditions idéales pour que ce réseau fructifie et projette soudain ses champignons à la surface.
C’est lui qui dessine ces ronds presque parfaits, ces lignes le long d’une clôture ou ces taches sous un grand arbre. Là où l’on voit des champignons, un professionnel lit déjà des indices : zone ombragée qui sèche mal, creux du terrain, bas de pente où l’eau s’accumule discrètement.
Ce que racontent vraiment ces champignons à un paysagiste
Nous avons tous déjà pesté contre ces ronds bruns sans imaginer qu’ils pointaient un trio de problèmes. D’abord un sol compacté : si un simple tournevis peine à s’enfoncer de quelques centimètres, le gazon ne respire plus. Ensuite un excès d’eau, typique des sols argileux et des zones ombragées. Enfin, une accumulation de matière organique : feutrage, cette couche d’herbe morte, feuilles, racines ou souches enfouies que les champignons recyclent avec zèle. Un pH trop bas, renforcé par des anti-mousses au sulfate de fer utilisés à répétition, finit d’affaiblir le gazon.
Les gestes d’octobre pour changer le sol… pas seulement la surface
Les paysagistes ne misent pas sur les fongicides, jugés peu utiles sur le long terme et néfastes pour la biodiversité du jardin. Leur trio gagnant reste l’aération, la scarification et, sur sol argileux, un sablage de sable grossier : on retire des carottes de terre, on casse le feutrage, on facilite l’infiltration de l’eau et l’air atteint enfin les racines.
Pour qu’ils fassent effet, ces gestes deviennent une petite routine d’entretien.
- Aérer 1 à 2 fois par an.
- Scarifier fin septembre ou en octobre.
- Tondre à six ou sept centimètres à l’automne.
- Ramasser systématiquement les feuilles mortes du gazon.
Sources
En bref
- En octobre, la pelouse se couvre de champignons mystérieux que les paysagistes interprètent comme un signal précis envoyé par le sol. 🍄
- Compaction, humidité persistante et excès de matière organique forment le trio de problèmes que révèlent ces champignons de pelouse en automne. 🌱
- Une poignée de gestes d’entretien ciblés, inspirés des méthodes de paysagistes, permettrait de transformer durablement ce signal d’alerte en atout pour le gazon. 🔧
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