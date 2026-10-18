On s'obstine tous à sortir le nettoyeur haute pression : le vinaigre blanc élimine les algues d'une terrasse en 30 minutes au printemps

Au printemps, votre terrasse se couvre d’algues glissantes et vous hésitez à sortir le Karcher. Et si un simple produit de placard changeait tout ?

Au sortir de l’hiver, la jolie terrasse beige s’est couverte d’un voile vert, presque phosphorescent. Dès que la pluie tombe, les dalles se transforment en patinoire, les enfants glissent, les chaises grincent. Réflexe classique : sortir le nettoyeur haute pression et tout décaper en quelques minutes, quitte à malmener le revêtement.

Ce réflexe n’est pourtant pas toujours le bon, surtout sur une terrasse déjà marquée par les années et des joints fragiles. Bonne nouvelle : un simple produit ménager, le vinaigre blanc, vient à bout des algues et de la mousse sans Karcher ni biocides onéreux… à condition de respecter quelques règles.

Quand la terrasse devient glissante : ce qui se cache derrière le vert

Dépôts verts, mousse, fines traînées sombres… ce tapis glissant est en réalité un mélange de microalgues et de champignons qui adorent l’ombre et l’humidité. Sur une terrasse poreuse, l’eau stagne dans les microfissures, les spores s’accrochent et colonisent en silence, surtout sous les arbres, près d’un mur nord ou d’un robinet qui fuit.

Face à ce tapis vert, le nettoyeur haute pression semble magique. Pourtant son jet arrache fibres de bois, creuse les joints et rend pierre ou carrelage plus rugueux donc plus poreux. La Royal Horticultural Society rappelle qu’il nettoie bien mais pour peu de temps, tandis que les consommateurs constatent un retour plus rapide des dépôts.

Le vinaigre blanc, l’allié discret qui remplace le Karcher

Sur une terrasse en bois ou en composite, de nombreux essais montrent que le vinaigre blanc enlève très bien mousse et taches, si la dose reste modérée. Béton brut, pavés ou carrelage l’acceptent aussi, après test discret. En revanche, il abîme les pierres calcaires comme le marbre ou le travertin. Sur ces pierres, on privilégie savon noir ou bicarbonate dilué.

Pour une terrasse très encrassée, on mélange moitié eau chaude, moitié vinaigre, environ 1 litre de chaque pour dix mètres carrés. On balaie, on arrose, on laisse agir 20 à 40 minutes, puis on frotte au balai-brosse et on rince abondamment, en protégeant les plantes et sans jamais associer vinaigre et javel.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Gain de temps ≈ 1 h pour 20 m² 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’acide acétique contenu dans le vinaigre déstabilise les cellules des algues et de la mousse, puis le balai-brosse décroche le film glissant. 💡 Le petit plus : Infuser des écorces d’agrumes dans le vinaigre atténue l’odeur, renforce légèrement le dégraissage et permet de réutiliser un déchet de cuisine. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : L’utiliser pur sur pierre calcaire ou le mélanger à de la javel, qui dégage un gaz irritant pour les voies respiratoires.

Entretenir sans forcer : garder la terrasse nette plus longtemps

Pour éviter de recommencer chaque printemps, mieux vaut un entretien léger mais régulier. Des organismes de défense des consommateurs recommandent deux nettoyages par an, au printemps et en automne, en insistant sur les zones ombragées ou toujours humides où les algues s’installent plus vite.

Balayer feuilles et terre après le vent.

Dégager caniveaux et évacuations d’eau.

Limiter l’ombre permanente en taillant un peu.

Renouveler saturateur du bois régulièrement.

Tester percarbonate ou acide citrique avant usage.