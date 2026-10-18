« Dépotez avant de passer en caisse » : ce que les paysagistes vérifient toujours sur un chrysanthème en pot dès le mois d'octobre

À l’automne, alors que les chrysanthèmes de Toussaint envahissent les jardineries, des millions de pots finiront pourtant au compost. Quel geste discret les paysagistes utilisent-ils avant d’acheter pour garder leurs touffes fleuries plusieurs années au jardin ?

Devant les rayons d’automne, ces boules parfaites de chrysanthèmes cuivrés ou crème semblent irrésistibles. Pourtant, une grande partie des près de 23 millions de pots achetés chaque année en France finit au compost en quelques semaines, alors que le budget a parfois atteint 20 € l’unité, selon Mon Jardin & Ma Maison. Le plant était superbe en magasin… puis s’est effondré dès la première pluie ou le premier coup de froid.

Les paysagistes, eux, ont pris un réflexe simple avant de choisir un pot : ils ont toujours dépotté le chrysanthème pour regarder la motte. En quelques secondes, ce test de la motte révèle si la plante va tenir tout l’automne… et plusieurs années au jardin. Une habitude discrète mais décisive.

Pourquoi un chrysanthème tout en fleurs peut déjà être condamné

Pour la Toussaint, les producteurs ont souvent forcé la floraison : boutons synchronisés, couleur parfaite, effet “bouquet”. En coulisse, les racines ont vécu à l’étroit dans un petit pot, dans un terreau vite épuisé et parfois laissé trop sec. Le chrysanthème de Toussaint (*Chrysanthemum × morifolium*) reste pourtant une vivace : « le chrysanthème de Toussaint est avant tout une plante vivace », rappelle la Société Nationale d’Horticulture de France, citée par Mon Jardin & Ma Maison.

Le problème se cache sous la surface : les racines en chignon, cet enchevêtrement qui a tourné en rond contre la paroi du pot. Tant que la motte reste dedans, ce défaut ne se voit pas. Mais une fois en pleine terre, ces racines compactées ont mal colonisé le sol, la plante a végété, puis a disparu après l’hiver.

Le test de la motte, le geste discret des paysagistes

En jardinerie, les pros ont commencé par saisir la base des tiges entre les doigts, retourner doucement le pot, puis faire glisser la motte dans la main, avec l’accord du vendeur. Ce geste n’a pas abîmé la plante, il a juste dévoilé sa “carte d’identité” souterraine. Une bonne motte montre des racines blanches ou crème, souples, visibles tout autour sans former de câble compact. La terre tient ensemble, reste légèrement fraîche, ni collante ni poussiéreuse.

Nous avons tous déjà ramené un chrysanthème qui s’est desséché en un rien de temps. Très souvent, la motte aurait déjà tout dit : racines brunes, cassantes, serrées en un bloc, ou motte qui s’est effritée en miettes sèches à la sortie du pot. Dans ce cas, mieux vaut reposer le pot. Si les racines forment un léger chignon mais restent claires et vivantes, on peut encore le sauver en travaillant la motte au jardin.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée de vie du plant Maximisée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En regardant la motte avant l’achat, on voit l’état réel des racines : hydratation, couleur, densité. En choisissant un chrysanthème aux racines claires et peu enroulées, puis en desserrant légèrement le début de chignon avant la plantation, on lui permet de s’installer vite dans la terre du jardin. 💡 Le petit plus : faire tremper la motte dans un seau d’eau jusqu’à ce que le terreau soit bien imbibé avant de la mettre en terre limite le stress et relance les racines. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : acheter un chrysanthème uniquement pour sa boule de fleurs sans vérifier la motte, au risque de repartir avec des racines brunes et asphyxiées impossible à rattraper.

Planter en octobre pour garder son chrysanthème des années

Les anciens ont gardé leurs chrysanthèmes de Toussaint en pleine terre en les installant en octobre, quand le sol est encore chaud et l’air plus doux. Le pot a d’abord été sorti quelques heures par jour pendant une dizaine de jours, à l’abri du vent, puis planté dans un sol bien drainé, enrichi de compost. Au jardin, on démêle doucement le bas de la motte, on installe le collet au niveau du sol, on arrose, puis on protège les jeunes racines avec un paillage de feuilles mortes ou de broyat.

Vérifier l’humidité au doigt pour garder la terre fraîche, jamais détrempée.

Ajouter un voile d’hivernage si l’hiver s’annonce rude.

Couper les fleurs fanées au fil de l’automne pour encourager de nouveaux boutons.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Ces chrysanthèmes de toussaint que tout le monde jette : les gestes à faire maintenant pour les voir refleurir au jardin»