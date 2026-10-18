Les arboriculteurs n'en peuvent plus de le répéter : tirer sur la pomme à la récolte en septembre détruit les fleurs de l'an prochain
À l’automne, dans tant de vergers familiaux, un simple coup sec sur une pomme suffit à épuiser le pommier. Comment ce geste répété abîme les bourgeons fruitiers et ampute la récolte de l’année suivante ?
Premier réflexe devant un pommier bien chargé : on attrape la pomme et on tire d’un coup sec. Le fruit vient, la branche a parfois craqué un peu, on ne s’en inquiète pas. Pourtant, les arboriculteurs le répètent depuis des années : ce geste anodin malmène l’arbre bien plus qu’on ne l’imagine.
À la base de chaque fruit se niche un minuscule bourgeon fruitier, déjà programmé pour offrir la récolte de l’an prochain. Mal détacher une pomme, c’est souvent sacrifier ce bourgeon sans le voir. Alors, comment cueillir les pommes sans abîmer les bourgeons fruitiers et garder un verger généreux année après année ?
Ce geste “innocent” qui épuise le pommier du jardin
Dans un verger familial, on a presque tous tiré les pommes vers le bas, parfois en secouant un peu les branches pour aller plus vite. À chaque traction dans l’axe du rameau, la zone autour du pédoncule a été brutalement sollicitée, créant des micro-déchirures invisibles.
Ces blessures ont fragilisé le bois et ouvert la porte aux maladies fongiques : certaines pommes ont pourri plus vite en cagettes, et quelques branches ont moins fleuri au printemps suivant. Geste après geste, la récolte de l’année suivante a été grignotée, sans que l’on comprenne vraiment pourquoi.
Ce qui se cache derrière chaque pomme : le bourgeon de l’an prochain
Sur un pommier, le bourgeon chargé de porter les futures fleurs se forme dès l’été, à la base du pédoncule, pendant que la pomme grossit encore. Collé au point d’attache, ce bourgeon a été arraché ou écrasé quand on a pincé la “queue” trop fort ou tiré sur le fruit.
Juste à côté, la fameuse zone d’abscission se prépare tout doucement. Quand la maturité de cueillette est atteinte, cette fine couche de cellules se fragilise et laisse la pomme se détacher presque seule. La résistance de la branche a alors parlé : si ça bloque encore, le fruit n’était pas prêt.
Le geste des arboriculteurs pour cueillir sans abîmer les bourgeons
Nous avons tous déjà tiré, pincé, secoué, surtout quand le panier se remplissait trop lentement. Le geste professionnel, lui, est bien plus doux et a transformé la façon dont de nombreux jardiniers récoltaient leurs fruits.
- Glisser la main sous la pomme et la saisir entière, sans serrer.
- Soulever légèrement en la faisant pivoter vers le haut ; si elle est mûre, elle se détache sans effort.
- Si elle résiste, la laisser encore quelques jours sur l’arbre, puis la déposer délicatement en cagette plutôt que de la lancer.
Adopter ce rythme plus calme a changé la vie de nombreux vergers familiaux : les branches ont refleurit plus régulièrement, les pommes se sont gardées plus longtemps et le pommier est resté vigoureux, saison après saison.
En bref
- Dans les vergers familiaux français, des jardiniers tirent encore leurs pommes d’un coup sec, sans voir les dégâts invisibles causés au pommier et aux bourgeons. 🍎
- Les arboriculteurs décrivent un geste de cueillette des pommes qui protège les bourgeons fruitiers, basé sur une rotation délicate et la résistance du rameau. 🌿
- Un simple changement de façon de détacher chaque fruit pourrait transformer la récolte suivante et limiter pourritures et maladies en stockage. 🧺
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