Pommes qui pourrissent à la cave : ce geste oublié avant de les descendre change tout jusqu’en février
Chaque automne, des cageots entiers finissent au compost alors que la cave semblait idéale. Ce simple rituel avant de conserver les pommes à la cave change pourtant tout.
Dans bien des caves, le scénario est le même : un cageot de belles pommes descendues en octobre et, dès novembre, des fruits mous, tachés, qui finissent au seau de compost malgré un local frais et sombre.
La cause n’est pas toujours la cave, mais ce qui se passe entre l’arbre et la trappe : ces quelques heures, voire ces deux ou trois jours négligés, où se décide si vos pommes tiendront jusqu’en février grâce à un geste aussi simple qu’efficace.
Pourquoi vos pommes pourrissent avant Noël, même avec une bonne cave
Cueillie par temps humide, une pomme garde sur sa peau une pellicule d’eau chargée de spores de champignons. En cave fraîche, ce film invisible devient un terrain idéal : une petite tache apparaît, puis gagne de proche en proche tout le cageot.
Nous avons tous déjà accusé la cave, alors que le souci vient souvent plus tôt : pommes tombées, seaux secoués, caisses posées trop fort. Ces micro-chocs marquent la chair ; quelques semaines plus tard, ils deviennent auréoles brunes et odeur de cidre tourné.
Le geste qui change tout : 2 à 3 jours de ressuyage
Ce geste tient en un mot souvent oublié : le ressuyage. Au lieu de descendre les pommes aussitôt cueillies, on les laisse reposer deux à trois jours en une seule couche, sans contact, dans un endroit sec, ombragé et bien ventilé, comme une véranda ou un garage frais.
À une dizaine de degrés, la peau sèche, les micro-blessures cicatrisent et la fine couche cireuse protectrice, la pruine, reste intacte. Quand les pommes descendent ensuite en cave, elles sont propres, sèches et déjà mieux armées contre l’humidité et les champignons.
Organiser la cave pour conserver les pommes jusqu’en février
Pour conserver les pommes à la cave, le local prolonge le ressuyage. L’idéal se situe entre 4 et 8 °C, avec une humidité de 80 à 90 %, dans l’obscurité. Les fruits se rangent queue vers le bas, sur clayettes ou cagettes en bois, jamais en sac plastique fermé.
On évite de les serrer contre pommes de terre, poires et coings, riches en éthylène qui accélère le mûrissement. Un contrôle toutes les deux ou trois semaines suffit à retirer les premières abîmées et a souvent permis de garder des pommes fermes jusqu’à la fin de l’hiver.
Sources
En bref
- En octobre, de nombreux jardiniers voient leurs pommes pourrir dès novembre en cave malgré un local frais et sombre. 🍎
- Un geste de préparation de deux à trois jours avant de conserver les pommes à la cave limite chocs, humidité et débuts de pourriture. 🧺
- Bien organisée, la cave prolonge l’effet de ce rituel grâce à quelques réglages simples de température, humidité et rangement précis des cageots. ❄️
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