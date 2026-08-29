Potager : cette erreur avec des bordures de récup’ fait suinter l’été un poison qui imprègne votre terre des années

Un jardinier pensait avoir fait une affaire en récupérant de vieilles traverses pour encadrer son potager familial. Au troisième été de canicule, un suintement noir et une odeur de goudron ont tout remis en question.

Au départ, cela ressemblait à l’idée parfaite : de vieilles traverses de chemin de fer offertes par un voisin, massives, patinées, idéales pour border un carré de légumes. Posées autour du potager, elles dessinaient un cadre rustique, solide, qui n’avait rien coûté et donnait l’impression d’un jardin de magazine.

Au troisième été de canicule, un détail a tout fait basculer : par forte chaleur, le bois s’est mis à « transpirer » un liquide noir et collant, avec une odeur de goudron qui prenait à la gorge. Légumes éclaboussés, enfants qui jouent pieds nus, voisin qui alerte… et si ces bordures de récup’ étaient bien plus dangereuses qu’elles n’en avaient l’air ?

Quand la bonne affaire de récup’ devient un cauchemar sanitaire

Nous avons tous déjà craqué pour un matériau gratuit qui semble trop beau pour être vrai. C’était le cas de ce jardinier belge raconté par la RTBF : après coup, il résumait ainsi ses fameuses traverses créosotées « C’est un produit de traitement du bois à base de goudron de houille qui est hautement cancérigène ». Sous le charme rustique se cachait un produit industriel pensé pour les rails, pas pour un potager.

Ce qui suinte les jours de canicule, ce n’est pas de la simple résine. C’est de la créosote, un goudron de houille utilisé depuis le XIXᵉ siècle pour protéger le bois des champignons et des insectes. Le Centre international de recherche sur le cancer classe les créosotes comme « probablement cancérogènes pour l’homme » ; l’Anses rappelle de son côté que ces bois sont aussi toxiques par inhalation de vapeurs et par contact répété avec la peau.

Ce liquide noir qui suinte l’été : ce qui se passe vraiment dans le bois

La scène est toujours la même : dès que le thermomètre grimpe, la surface devient brillante, collante, des gouttes sombres perlent et tachent la terre. La chaleur fluidifie la créosote emprisonnée dans les fibres du bois ; elle remonte alors à la surface puis s’écoule au pied des traverses. Une fois dans le sol, elle migre lentement et peut contaminer les légumes-racines et les légumes-feuilles pendant des années.

Ce n’est donc pas qu’une question d’odeur désagréable. En Europe, le règlement REACH a fortement restreint la créosote. En France, les vieilles traverses SNCF sont classées « déchets dangereux » et leur vente ou don aux particuliers sont interdits depuis 2011. L’Anses est claire : il est proscrit de détourner ces bois en bordures de massif, de potager, de terrasse ou de bac à sable. Autour d’un potager familial, cela change tout.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sécurité du potager Maximum 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En retirant les vieilles traverses créosotées et en les remplaçant par des matériaux sains, la source de pollution disparaît : plus de suintement noir l’été, plus de migration de créosote vers la terre où poussent les légumes. 💡 Le petit plus : profiter du chantier pour redessiner des bacs plus hauts en bois sain, et transformer la zone la plus exposée en massif ornemental plutôt qu’en rang de légumes. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : compter sur une simple peinture, une lasure ou un géotextile pour « bloquer » la créosote, puis continuer à cultiver des légumes au ras des traverses.

Que faire si des traverses bordent déjà votre potager ?

La réaction la plus prudente consiste à organiser leur retrait, surtout si elles touchent directement les planches de culture. Mieux vaut intervenir par temps frais, avec gants, manches longues, masque et lunettes, sans couper ni poncer le bois. Ces traverses ne doivent jamais être brûlées ni déposées en déchetterie classique ; elles relèvent de filières spécialisées « déchets dangereux », à voir avec votre collectivité.

Pour re-border le potager sans risque, plusieurs options existent : bois dur non traité (chêne, cèdre, douglas, robinier) pour les bacs de légumes, bois autoclave classe 4 ou traverses paysagères modernes pour les zones structurelles, pierre ou briques pour les bordures. Petit bonus, ce changement de matériau est souvent l’occasion de repenser les carrés, d’élargir les allées et de rendre le jardin plus confortable au quotidien.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Traverses de chemin de fer au jardin : cette erreur vous met hors la loi et 14 idées pour les utiliser sans risque»