Ce gâteau au chocolat cache un cœur blanc ultra coulant : la technique facile (et l’erreur de cuisson à éviter)

Envie d’un gâteau au chocolat du quotidien qui cache un cœur fondant de chocolat blanc à chaque cuillère ? En moins de 45 minutes à la maison, cette version familiale promet une surface craquelée et un intérieur encore mystérieux.

À l’œil, on jurerait un simple gâteau au chocolat noir, tout sage sous sa fine croûte. Mais dès qu’on plonge la cuillère, la surface se fissure et laisse apparaître des nappes de chocolat blanc fondu, chaudes et brillantes, qui se mêlent à la mie encore tiède.

Ce gâteau au chocolat aux morceaux de chocolat blanc fondus joue sur ce contraste : un dessus légèrement craquelé, un centre moelleux et un cœur fondant de chocolat blanc. Avec un simple moule de 18 cm, on obtient un gâteau au chocolat cœur fondant chocolat blanc sans y passer l’après-midi.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de chocolat noir pâtissier (55 à 70 % de cacao)

✅ 115 g de beurre doux mou + 100 g de sucre en poudre

✅ 3 œufs moyens, 50 g de farine de blé (T45 ou T55) et 1 pincée de sel

✅ 80 g de chocolat blanc pâtissier (6 à 7 carrés) + 1 c. à soupe de café fort ou de lait entier tiède (optionnel)

L’idée gourmande : un gâteau au chocolat noir qui cache des morceaux de chocolat blanc fondus

On est loin du fondant individuel au cœur unique : ce gâteau entier cache des morceaux de chocolat blanc dispersés dans la pâte. À la découpe, chaque part révèle sa propre zone coulante, façon loterie gourmande, à partager.

La technique inratable pour garder le chocolat blanc coulant

Pour garder les poches de chocolat blanc bien coulantes, tout se joue en amont. On fait fondre le chocolat noir au bain-marie (ou au micro-ondes, par impulsions), avant de le mêler au mélange beurre-sucre-œufs pour obtenir une émulsion chocolat / beurre / œufs, puis on ajoute la farine sans insister.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, beurrer un moule de 18 cm, puis préparer la pâte chocolatée dans un saladier. Technique : Verser la pâte dans le moule, tapoter, puis enfoncer les carrés de chocolat blanc en morceaux, sans les laisser toucher le fond. Cuisson : Cuire 22 minutes : le dessus doit être pris, avec une croûte fine et craquelée, mais le centre reste souple et tremblotant. Finition : Laisser reposer 10 minutes hors du four, puis servir tiède ; chaque part révélera mie fondante et poches de chocolat crémeux.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert Peu de farine, beaucoup de chocolat et de beurre : la pâte reste souple. Dans un moule étroit, le centre chauffe moins vite que les bords, ce qui protège les morceaux de chocolat blanc. ✨ Le twist gourmand : Ajouter 1 c. de café fort ou de lait tiède au chocolat fondu : le cacao gagne en intensité et souligne le chocolat blanc. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas attendre que la lame du couteau ressorte sèche : à ce stade, le cœur fondant disparaît, le chocolat blanc fige et le gâteau devient sec.

Servir et conserver le gâteau au chocolat cœur fondant

Servir tiède, puis réchauffer le lendemain chaque part 10 secondes au micro-ondes pour retrouver un cœur coulant.