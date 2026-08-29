Apéro : ces palmiers feuilletés à la tapenade, prêts en 30 min, font oublier les chips à une seule condition

À chaque apéro à la maison, ces palmiers feuilletés à la tapenade maison font oublier les chips en moins de cinq minutes. Texture, cuisson, préparation : trois détails changent tout et évitent les palmiers mous.

Je les fais chaque fois que j’ai du monde à l’apéro : mes palmiers feuilletés à la tapenade maison qui font oublier les chips

Dans le four, la pâte feuilletée se gonfle, se boursoufle, et un parfum d’olive chaude envahit la cuisine. Quand on croque dans ces petits palmiers, on entend d’abord le croustillant, puis arrive le goût franc des olives noires, relevé par les câpres et l’anchois.

Avec une simple pâte prête à dérouler et une tapenade maison pour l’apéro, on obtient des bouchées dorées qui font passer le bol de chips au second plan. Apéro improvisé, plateau à partager ou dîner léger ; en trente minutes, la plaque sort du four… et on se demande surtout combien de temps elle restera pleine.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée rectangulaire pur beurre (≈ 230 g)

✅ 180 g d’olives noires dénoyautées, 20 g de câpres égouttées

✅ 3 filets d’anchois à l’huile, 1 petite gousse d’ail

✅ 2 à 3 c. à s. d’huile d’olive, 1 c. à c. de citron, 1 jaune d’œuf + 1 c. à s. d’eau

Pourquoi ces palmiers feuilletés font toujours un carton à l’apéro

On parle ici de palmiers feuilletés à la tapenade maison qui claquent vraiment en bouche : feuilletage pur beurre bien développé, cœur généreux en olives, et cette pointe iodée qui appelle le verre bien frais. Ils se préparent à l’avance, se coupent au dernier moment et sortent du four pile quand les invités arrivent.

Autre avantage par rapport aux biscuits industriels ; on maîtrise le sel, la qualité de l’huile et on personnalise la garniture avec herbes, citron ou parmesan. Résultat : une recette apéro rapide à base de pâte feuilletée, mais avec un vrai caractère méditerranéen.

Pas à pas : les palmiers feuilletés à la tapenade, inratables

La clé, c’est la gestion de l’humidité. Une tapenade trop lisse détremperait la pâte, une couche trop épaisse ferait fuir la garniture à la cuisson. On vise donc une texture granuleuse, une couche fine, et un bord de 1 cm sans garniture pour souder proprement le roulé.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mixer olives, câpres, anchois, ail, huile, citron et poivre en tapenade souple mais encore granuleuse ; réserver au frais. Technique : Dérouler la pâte bien froide, étaler une couche fine de tapenade en laissant 1 cm nu tout autour, puis rouler chaque grand côté vers le centre. Cuisson : Enrouler le boudin dans le papier, passer 10 à 15 min au congélateur, trancher en rondelles d’1 cm et disposer espacées sur une plaque. Finition : Dorer au jaune mélangé à l’eau, cuire 15 à 18 min à 190 °C jusqu’à dorure ambrée, laisser 5 min sur la plaque et servir tiède.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 30 min 🔍 Le secret de l’expert Tapenade texturée, bord sans garniture et petit passage au congélateur forment le trio gagnant. Le gras se fige, la découpe reste nette, le feuilletage se développe mieux et reste vraiment croustillant, sans se gorger d’huile. ✨ Le twist gourmand : Ajouter thym ou herbes de Provence et un zeste de citron dans la tapenade, puis saupoudrer parmesan ou graines de sésame avant d’enfourner. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Étaler la tapenade trop épaisse jusqu’aux bords ; les palmiers se déroulent, la garniture fuit et le feuilletage finit mou.

Les secrets de chef pour les faire disparaître avant les chips

Ces palmiers feuilletés apéro se servent encore tièdes, avec tomates cerises, bâtonnets de concombre, feta ou roquette citronnée. On peut les préparer quelques heures avant ; ils se réchauffent 3 à 4 minutes au four à 160 °C pour retrouver tout leur croustillant.

Pour varier, on remplace les olives noires par des vertes, on retire les anchois et on ajoute basilic ou herbes de Provence pour une version végétarienne. Une double fournée sur deux plaques, enfournées à la suite, règle souvent un problème bien connu ; l’assiette revient vide avant même le second tour de verres.