Feuilles mortes : ce geste d’automne évite l’empoisonnement silencieux de votre bassin de jardin et sauve vos poissons

À l’automne, les feuilles mortes envahissent le bassin de jardin et menacent eau, poissons et plantes. Quels réflexes adopter pour éviter ce lent étouffement ?

Les reflets du ciel, quelques nénuphars, des poissons qui glissent sous la surface… Puis l’automne arrive et, en quelques jours, une pluie de feuilles mortes recouvre l’eau. En surface c’est poétique ; au fond, c’est souvent le début des soucis.

Contrairement au sol du jardin, un bassin de jardin reste un milieu fermé, avec peu d’eau et parfois beaucoup de vie à l’intérieur. Quand les feuilles y s’accumulent, elles se décomposent, consomment l’oxygène et nourrissent les algues. Résultat : eau trouble, odeurs et poissons en détresse. Voici comment éviter que votre point d’eau ne s’étouffe cet automne.

Feuilles mortes dans le bassin : un cocktail toxique

Dès qu’elles tombent dans l’eau, les feuilles sont attaquées par les bactéries. Ce travail invisible a consommé l’oxygène dissous, surtout dans un petit bassin peu profond et peu brassé. Les poissons deviennent moins vifs, puis montent en surface pour « respirer ». En hiver, si la glace a recouvert le bassin, ce manque d’oxygène a pu leur être fatal.

En se dégradant, les feuilles libèrent tanins et acides organiques qui brunissent l’eau et font légèrement baisser le pH. Quand l’oxygène a manqué, la décomposition est devenue anaérobie et a produit dioxyde de carbone, méthane, ammoniac et sulfure d’hydrogène, ce fameux gaz qui sent l’œuf pourri. En prime, l’azote et le phosphore contenus dans les feuilles ont nourri les algues, prêtes à exploser au printemps suivant.

Signes d’alerte et erreurs que l’on commet tous

Nous avons tous déjà laissé le bassin « pour plus tard » en automne. Les signaux à surveiller sont pourtant simples : eau qui vire au brun ou au vert, odeur de vase forte, poissons qui restent en surface ou au bord, couche de vase molle de plusieurs centimètres au fond. Autant d’indices que les feuilles ont déjà trop travaillé en silence.

Autre réflexe courant : attendre que tout tombe pour s’en occuper d’un coup, ou vider entièrement le bassin pour « repartir à zéro ». Mauvaise idée : un nettoyage trop brutal a détruit les bonnes bactéries. Et les tas de feuilles brûlés au fond du jardin sont à proscrire, leur brûlage étant interdit ; mieux vaut les recycler en paillage ou au compost.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de temps x3 moins de nettoyage 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Un filet anti-feuilles bien tendu au-dessus du bassin arrête les feuilles avant qu’elles ne touchent l’eau. Elles ne consomment plus l’oxygène en se décomposant, n’enrichissent pas l’eau en nutriments et n’épaississent pas la vase, ce qui limite aussi les algues au printemps. 💡 Le petit plus : retirer les feuilles du filet avec un souffleur ou un balai une à deux fois par semaine et les utiliser ensuite en paillage au pied des massifs. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser le filet s’affaisser jusqu’à toucher l’eau ou vider toute la vase d’un coup, ce qui déséquilibre complètement le bassin.

Les bons gestes d’automne pour protéger votre point d’eau

Dès fin septembre, installer un filet léger au-dessus de l’eau a changé la donne, surtout près des arbres. On le tend avec des piquets ou une corde, juste au-dessus de la surface, et on le vide régulièrement. Pour les plus grands bassins, un skimmer de surface complète le travail en aspirant feuilles et petits débris au fil de la journée.

Autour, une taille douce des branches qui surplombent le bassin limite la chute directe. Ensuite, une routine simple suffit : quelques passages d’épuisette après les coups de vent, un contrôle annuel de la vase avec retrait partiel quand elle devient trop épaisse, et les feuilles récupérées qui repartent nourrir le jardin au compost plutôt que d’asphyxier l’eau.