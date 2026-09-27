Framboisiers : ne taillez plus en automne, cette règle de fin d’hiver change tout pour vos récoltes 2026

Dans les jardins français, un simple décalage de taille des framboisiers peut faire fondre la récolte. Pourquoi les anciens misaient-ils tout sur la fin de l’hiver en 2026 ?

Dans les vieux jardins familiaux, les framboisiers restaient en place tout l’automne, tiges brunes fouettées par le vent, sans qu’aucun sécateur ne s’approche. Les anciens le répétaient : on ne touche pas aux framboises avant la fin de l’hiver. Une manie dépassée ? Les récoltes de 2026 prouvent le contraire.

À l’heure où l’on veut rentabiliser chaque mètre carré de potager, du verger au balcon, un mauvais calendrier de taille peut diviser la récolte par deux. Comprendre pourquoi la taille du framboisier en fin d’hiver protège surtout les variétés remontantes change la donne.

Remontant ou non remontant : le bon diagnostic avant de couper

Vue de loin, une touffe de framboisiers se ressemble toujours. Pourtant, deux mondes cohabitent au jardin : les framboisiers non remontants, qui donnent une seule grosse récolte en début d’été, et les framboisiers remontants, capables d’offrir deux vagues de fruits sur la même canne.

Chaque canne suit un cycle précis. Chez les non remontants, elle pousse une première année, fructifie la suivante puis meurt. Chez les remontants, la partie haute porte des framboises en fin d’été, la partie basse peut produire l’année d’après. Couper au mauvais moment revient donc à supprimer le bois qui devait nourrir la prochaine récolte.

Pourquoi la fin de l’hiver est la fenêtre idéale pour les remontants

Les spécialistes rappellent qu’il n’existe pas de date unique pour tous les fruitiers. Les framboisiers remontants, eux, supportent une taille de fin d’hiver, entre février et mars, quand la plante est au repos, que le risque de fortes gelées baisse et que la sève commence à remonter.

Nous avons tous déjà eu envie de « nettoyer » dès l’automne. Sur les remontants, patienter change tout : en fin d’hiver, on coupe au ras du sol les cannes sèches ou très abîmées, on garde les jeunes tiges vigoureuses et bien placées. Ce tri laisse la place aux nouvelles pousses sans sacrifier la future double fructification.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récolte préservée 2 récoltes/an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Attendre la fin de l’hiver laisse aux cannes remontantes le temps d’assurer leurs deux récoltes avant d’être supprimées. Tailler juste avant le redémarrage, hors fortes gelées, limite les maladies et favorise une reprise franche au printemps. 💡 Le petit plus : En été, marquez d’un lien discret les cannes qui ont fructifié : vous les couperez d’un coup d’œil en février-mars. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : rabattre toutes les cannes remontantes à l’automne : la partie basse, qui devait porter la récolte de l’été suivant, disparaît aussi.

Les bons gestes de taille en 2026, du jardin au balcon

Que le framboisier soit en pleine terre ou dans un bac urbain, la méthode reste la même. Sécateur bien affûté et désinfecté à l’alcool, coupe nette au plus près du sol pour les vieilles cannes, journée sèche et hors période de gel annoncé : ces détails évitent bien des maladies.

Sur une rangée, on garde environ dix à quinze cannes vigoureuses par mètre linéaire pour laisser passer l’air et la lumière. Pour les framboisiers non remontants oubliés après la récolte d’été, une taille de rattrapage en fin d’hiver reste possible, en supprimant simplement toutes les tiges déjà fructifiées.