Laurier-cerise du voisin sous votre terrasse : ce que l'article 673 du Code civil vous autorise à faire sans demander

Sa terrasse se déformait sous les racines du laurier-cerise du voisin, et il pensait être juridiquement impuissant. Jusqu’au jour où un paysagiste lui a révélé un droit méconnu.

Deux printemps à regarder les dalles se bomber, deux hivers à espérer que le voisin finisse par arracher son énorme haie de laurier-cerise. Sur cette terrasse, chaque microfissure rappelait la même idée fausse : « tant que l’arbre est chez lui, je ne peux rien faire ». Une situation plus fréquente qu’on ne le croit dans les lotissements où les haies ont été plantées au ras des terrasses.

C’est un paysagiste, venu pour un simple devis d’escalier, qui a tout changé. En quelques phrases, il a expliqué que le propriétaire avait le droit de neutraliser les racines du laurier-cerise depuis le premier jour. Sans procès, sans accord écrit. Une nuance discrète du Code civil que des milliers de voisins ignorent encore.

Quand le laurier-cerise du voisin s’invite sous la terrasse

Vendu comme haie miracle, le laurier-cerise forme un écran vert très dense, pouvant dépasser 4 m de haut et gagner jusqu’à 1 m par an dans de bonnes conditions. Des paysagistes le placent même sur leur liste noire d’arbres à éviter, tant il devient vite un mur opaque difficile à maîtriser, qui déborde parfois chez le voisin.

Son vrai problème se cache sous terre. Ses racines superficielles serpentent dans les premiers centimètres du sol et ont déjà soulevé des allées, bordures ou terrasses légères. Sous les dalles, la poussée est lente, presque invisible, jusqu’au jour où le carrelage sonne creux et se fissure en étoile : le scénario typique des racines de laurier-cerise planté trop près.

Ce que l’article 673 vous autorise vraiment à faire

Nous avons tous déjà pensé qu’il fallait « l’autorisation du voisin » pour toucher à son arbre. L’article 673 du Code civil casse cette idée. Les branches qui surplombent votre terrain doivent être taillées par le propriétaire de l’arbre, vous ne pouvez pas les couper vous-même. Mais les racines, ronces et brindilles qui franchissent la limite séparative peuvent être sectionnées chez vous, à la limite exacte, sans lui demander son accord. Pause Maison (Ouest-France) rappelle d’ailleurs que « la loi ne demande aucune autorisation. Elle n’exige ni lettre recommandée, ni médiation, ni patience ».

Ce droit est imprescriptible : même si le laurier-cerise a quarante ans, il ne disparaît pas. À ne pas confondre avec les distances de plantation des articles 671 et 672 (50 cm pour une haie de moins de 2 m, 2 m au-delà), qui, elles, peuvent se prescrire avec le temps. Autrement dit, même si la haie est « régulière », vous gardez le droit de couper les racines qui soulèvent votre terrasse.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps gagné Immédiat 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’article 673 du Code civil vous donne le droit de couper, chez vous, les racines qui viennent du jardin voisin, à la limite exacte de propriété. En creusant une tranchée, en coupant à la scie puis en posant un film anti-racines, vous stoppez durablement l’avancée du laurier-cerise vers la terrasse. 💡 Le petit plus : photographier les fissures et conserver les devis avant les travaux permet de négocier plus sereinement avec le voisin si une participation aux réparations est envisagée. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : creuser ou couper au-delà de la limite séparative, ou trop près du tronc, au risque de faire dépérir l’arbre du voisin et de vous exposer à un conflit frontal.

Couper les racines sans se fâcher : la méthode des pros

Concrètement, la solution qui a été proposée à ce propriétaire peut servir de modèle. Il suffit de matérialiser la limite de terrain, puis de traiter les racines laurier-cerise voisin terrasse comme un chantier classique :

ouvrir une tranchée étroite côté chez vous, le long de la limite ;

repérer et couper chaque racine à la scie, avec une coupe nette ;

poser un film anti-racines vertical dans la tranchée, avant de remblayer et tasser soigneusement sous les dalles.

Le dialogue reste un allié précieux. Prévenir le voisin, envoyer un courrier avec photos si les dégâts sont importants, garder les devis de réparation : ces réflexes protègent en cas de recours pour trouble anormal de voisinage ou, dans les cas extrêmes, si un juge impose l’abattage de la haie. Et si la discussion s’ouvre, c’est aussi l’occasion de suggérer des essences plus sages qu’un laurier-cerise, comme un charme ou un houx, pour une haie belle… et durablement paisible.