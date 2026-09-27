Cette salade saumon riz croustillant à l’Air Fryer va changer votre façon de le cuisiner en septembre

À la rentrée, cette salade saumon riz croustillant préparée au Air Fryer remplace la simple verte sur toutes les tables. Quel est son secret pour garder le riz croquant et le saumon fondant jusqu’à la dernière bouchée ?

Dans le bol encore tiède, on sent d’abord le parfum de sésame grillé, puis le croustillant du riz qui crépite sous la cuillère. Le saumon se tient en cubes rosés, à peine grillés, entouré d’avocat moelleux, de concombre frais et de petites billes d’edamame.

À la fin de l’été, quand on a encore envie de fraîcheur mais qu’une simple salade verte ne suffit plus, cette salade saumon riz grillé croustillant apporte exactement ce qu’il faut de générosité. Et après l’avoir adoptée en entrée de septembre, difficile de préparer le saumon comme avant.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Saumon frais sans peau 450 g + épices : sel, poivre, ail et oignon en poudre, paprika

✅ Riz blanc cuit et froid 550 g, huile de sésame 15 ml, chili crisp 15 g, sauce soja réduite en sel 30 ml

✅ Mayonnaise légère 60 g, sauce sriracha 45 g, huile de sésame 10 ml, vinaigre de riz 10 ml, miel 7 g, paprika

✅ 2 concombres, 2 avocats, edamame écossés 150 g, oignons nouveaux 25 g, graines de sésame grillées 1 c. à soupe

Pourquoi cette salade au saumon et riz croustillant change la rentrée

Dans cette salade saumon avocat concombre, chaque élément joue son rôle. Le riz de la veille devient une base grillée, parfumée à l’huile de sésame grillé. Le saumon coupé en cubes reste tendre, pendant que concombre, avocat et edamame apportent croquant et douceur. Résultat : une entrée fraîche mais généreuse.

Le secret Air Fryer pour un saumon riz croustillant digne d’un bowl

La friteuse à air chaud transforme un reste de riz froid en couche croustillante, sans bain d’huile. À 195 °C, l’air brûlant dore les grains (réaction de Maillard) ; à 200 °C, le saumon saisit vite. On obtient ainsi un saumon riz croustillant Airfryer digne d’un bowl de restaurant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger le riz blanc froid avec huile de sésame, chili crisp et sauce soja dans un bol. Technique : Étaler en couche fine dans le panier de l’Air Fryer, cuire à 195 °C 10 à 15 minutes en remuant plusieurs fois. Cuisson : Assaisonner les cubes de saumon avec sel, poivre, ail, oignon en poudre et paprika, puis cuire à 200 °C 6 à 8 minutes. Finition : Fouetter une émulsion mayonnaise sriracha avec huile de sésame, vinaigre de riz, miel, paprika. Enrober délicatement saumon tiède, concombre, avocat et edamame, puis servir aussitôt sur le riz croustillant, avec oignons nouveaux et graines de sésame.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 25 à 30 min 🔍 Le secret de l’expert Riz bien froid : ses grains se resserrent, dorent sans coller. Gros cubes de saumon saisis vite restent juteux dedans. ✨ Le twist gourmand : Ajouter furikake ou nori, radis croquants et un trait de citron vert. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais mélanger le riz croustillant à la sauce avant service.

Variantes et dressage express

Servir aussitôt ; ajouter radis, chou rouge, nori.