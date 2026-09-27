Ce gratin d'œufs d'automne prêt en 20 minutes va bouleverser vos dîners de semaine : le secret est dans la sauce

En pleine saison froide, ce gratin d’œufs d’automne s’impose comme mon dîner express préféré, prêt en 20 minutes chrono. Entre sauce paprika-crème et croûte dorée, un détail change tout au moment du four.

Gratin d’œufs d’automne : je le prépare en 20 minutes et il me réconforte à chaque fois

Quand le vent se lève et que les fenêtres se ferment plus tôt, on a envie d’un plat qui fume doucement sur la table. Ici, les œufs se nichent dans une sauce rouge-orangé, couverte d’une croûte dorée.

En vingt minutes de vraie cuisine, ce gratin d’œufs d’automne transforme un simple placard en dîner complet. La texture reste pourtant incroyablement onctueuse et réconfortante ; tout se joue dans la façon de construire la sauce.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 6 œufs + 1 oignon ou 1 grosse échalote

✅ 30 g de concentré de tomate + 200 g de vin blanc sec ou 200 g de bouillon de légumes

✅ 180 g de crème liquide entière (30 % MG)

✅ 120 g de gouda râpé (ou emmental) + 1 à 2 c. à café de paprika doux ou fumé

Pourquoi ce gratin d’œufs sauve mes soirs d’automne

Ce plat cale, sans demander plus que des œufs, un peu de crème, du concentré de tomate et un bon fromage râpé. La sauce au paprika enveloppe les blancs fermes, tandis que la surface gratinée apporte ce croquant qui manquait à la simple soupe du soir.

Pourquoi cette technique donne une sauce si enveloppante

La clé tient en trois gestes rapides : faire dorer l’oignon, laisser réduire le concentré de tomate avec le vin ou le bouillon, puis détendre avec la crème. On obtient une sauce paprika-tomate souple, qui protège les œufs pendant le gratinage.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Plonger les œufs 10 min dans l’eau bouillante, les rafraîchir, les écaler puis les couper en deux. Technique : Faire revenir l’oignon émincé dans l’huile, ajouter le concentré de tomate et le vin ou bouillon, laisser réduire. Cuisson : Verser la crème, saler, poivrer, parfumer au paprika et mijoter jusqu’à obtenir une sauce épaissie mais fluide. Finition : Disposer les demi-œufs dans le plat, napper de sauce, couvrir de fromage râpé et gratiner 10 min à 180 °C.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈50 min 🔍 Le secret de l’expert En faisant d’abord réduire le concentré de tomate avec le vin ou le bouillon, on concentre les arômes sans obtenir une sauce aqueuse. La crème ajoutée ensuite forme une émulsion onctueuse qui enrobe les œufs et reste moelleuse malgré le passage au four. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une pointe de moutarde douce dans la crème avec un mélange de paprika fumé, puis parsemer de persil ou ciboulette fraîche à la sortie du four. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser la sauce réduire jusqu’à devenir presque pâteuse avant d’enfourner : le four l’assèche encore, les œufs se durcissent et le gratin perd tout son moelleux.

Variantes d’automne à tester

On peut remplacer le vin blanc par du bouillon de légumes, changer le fromage pour de l’emmental ou un mélange de restes, et glisser dans le plat des poireaux fondants, des épinards ou quelques dés de courge rôtis.