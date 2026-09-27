Serpents : la plupart des morsures n’ont pas lieu en forêt mais près de chez vous, ces recoins à surveiller cet été

En France métropolitaine, la plupart des morsures de serpents surviennent à quelques mètres seulement de la porte, entre avril et septembre. Quels recoins précis de la maison et du jardin concentrent le risque sans que vous le sachiez ?

Quand on pense aux serpents, l’image qui vient souvent est celle d’un sentier isolé en forêt. En réalité, en France métropolitaine, la plupart des morsures ont lieu beaucoup plus près : dans le jardin, devant la porte d’entrée, parfois même dans le garage ou la véranda. Les centres antipoison le constatent chaque été.

Les chiffres restent modestes mais bien réels : autour de 300 à 500 morsures de vipères chaque année, dont 90 % entre avril et septembre. En 2016, 369 morsures de serpents terrestres ont été signalées, principalement des vipères aspic ou péliade. Les formes graves demeurent rares, mais une question reste : où se cachent-ils exactement ?

Morsures de serpents : un risque rare… mais surtout près des maisons

Les données de l’Assurance maladie montrent qu’en France les morsures graves sont rares et les décès exceptionnels. Mais elles se produisent surtout près des habitations. Une grande partie survient dans les jardins privés, les cours, les chemins d’accès. Dans les Pays de la Loire, région très exposée, 60 à 80 personnes sont mordues chaque année.

Contrairement aux idées reçues, la forêt lointaine n’est donc pas le décor principal des accidents. Le Muséum national d’Histoire naturelle et les centres antipoison décrivent une très grande majorité de morsures en milieu habité. Une analyse montre même qu’environ un quart des morsures de vipères en zone résidentielle ont lieu à moins d’un mètre de la porte d’entrée, souvent près du paillasson. En cas de morsure suspecte, il faut appeler le 15 ou le 112.

Pourquoi les serpents quittent la forêt pour votre jardin

Les serpents sont à sang froid : leur température dépend de celle de l’air et du sol. Quand il fait chaud, ils recherchent des zones ni brûlantes ni glacées, mais stables et tranquilles. Un tas de bois, des tuiles, une bâche au sol, un gros pot, le pied d’une haie, un muret en pierre offrent exactement ce compromis, avec en prime des proies comme les rongeurs.

Autour de la maison, ces micro-abris sont nombreux : planches empilées contre un mur, paillasson épais, chaussures laissées dehors, vieux cartons dans le garage, rigoles humides, entrée de vide sanitaire. Pour réduire le risque, l’idée clé est de dégager une bande de 1 à 2 mètres autour des murs, d’y garder l’herbe courte, de surélever le bois, de limiter l’eau stagnante et de colmater les fissures. Gants et chaussures fermées sont vivement conseillés pour manipuler bois, pierres, pots ou paillasson.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Sérénité & sécurité au quotidien 8,5 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En supprimant les cachettes sombres et humides juste autour de la maison, on casse les micro-habitats où serpents et humains se croisent le plus. En évitant aussi de mettre mains et pieds à l’aveugle, on réduit fortement le risque de morsure défensive, même si des serpents restent présents plus loin dans le jardin. 💡 Le petit plus : Les mêmes gestes rendent le jardin plus facile à entretenir, limitent les rongeurs et les tiques et sécurisent les zones de jeu des enfants sans sacrifier la biodiversité. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Compter sur des « répulsifs miracles » ou tenter de tuer le serpent : ces méthodes sont peu efficaces, illégales en France et augmentent le risque de morsure lors de la manipulation.

Jardin, terrasse, seuil : les recoins à moins de 3 mètres de la maison où surviennent le plus de morsures

Les spécialistes invitent à concentrer l’attention sur les trois premiers mètres autour de la maison. Devant la porte, vérifier régulièrement le paillasson, les pots collés au mur, les jouets ou les chaussures qui traînent. Le long des façades, surveiller le pied des haies, les bordures en pierres, les tas de feuilles. Ce sont là que se produisent la majorité des rencontres surprises.

Au quotidien, une courte routine suffit : avant la belle saison, puis après un gros orage ou une canicule, passer un coup d’œil et, si besoin, un manche pour déplacer doucement paillasson, planches ou bûches. Porter des gants et des chaussures fermées pour tout rangement au sol. Apprendre aussi aux enfants à ne jamais glisser la main dans un trou ou sous une pierre.