Chèques : cette erreur minuscule que les fraudeurs repèrent en 3 secondes peut vous coûter 1 800 €
En France, un chèque sur deux est rempli avec une faille que les escrocs repèrent en un regard. Ce détail minuscule peut transformer un paiement banal en perte salée.
Un chèque rempli à la va‑vite, un montant posé au milieu de la ligne, un grand blanc à la fin… Pour beaucoup, ce n’est qu’un détail. Pour un escroc, c’est un feu vert. En trois secondes, il repère ce type de chèque mal protégé, capable de lui rapporter plusieurs centaines d’euros.
Le chèque est moins utilisé, mais reste le moyen de paiement le plus touché par la fraude : près de 395 millions d’euros détournés en 2022, pour un montant moyen d’environ 1 800 € par affaire. Dans une grande partie des cas, tout commence par une seule erreur en remplissant un chèque. Une erreur minuscule… que beaucoup commettent encore sans s’en rendre compte.
Un chèque mal rempli, c’est un chèque vulnérable : pourquoi les fraudeurs l’adorent
Un chèque perdu, volé ou simplement oublié dans un sac devient une cible idéale. Lorsqu’un fraudeur le récupère, il cherche tout de suite les failles visibles : ratures, signatures bizarres… et surtout les espaces laissés libres sur les lignes de montant ou de bénéficiaire. Un seul chèque vulnérable peut suffire à vider une bonne partie d’un compte.
En 2024, environ 90 % des fraudes par chèque venaient de chèques perdus ou volés. Le taux global peut sembler faible – 69 € pour 100 000 € de paiements – mais pour la victime, la perte se compte souvent en milliers d’euros. D’où l’intérêt de traiter chaque chèque comme un document sensible, à remplir avec la même rigueur qu’un contrat.
L’erreur fatale : laisser du blanc sur les lignes du chèque
Sur un chèque, le danger n’est pas seulement ce que vous écrivez, mais ce que vous laissez vide. Un espace après le montant en lettres, un peu de blanc dans la case des chiffres ou une ligne “à l’ordre de” à moitié remplie permettent d’ajouter un mot ou un chiffre. 150 € peuvent alors devenir 1 500 €, sans que l’émetteur s’en rende compte immédiatement.
Les recommandations officielles vont toutes dans le même sens : ne laisser aucun espace vide. Il est conseillé d’écrire le montant et le nom du bénéficiaire collés au début de la ligne, puis de tracer un long trait horizontal jusqu’au bord droit. Ce simple coup de stylo bloque l’ajout de caractères et rend toute modification beaucoup plus facile à repérer pour la banque.
Trois réflexes simples qui bloquent la majorité des fraudes au chèque
Premier réflexe : barrer systématiquement tous les espaces vides sur les lignes sensibles, dès que le chèque est rempli. Deuxième réflexe : vérifier l’identité de la personne qui remet ou reçoit le chèque, surtout au‑delà de quelques centaines d’euros, en comparant nom, pièce d’identité et relevé d’identité bancaire.
Troisième réflexe : encaisser rapidement les chèques reçus et faire opposition sans attendre en cas de perte ou de vol. La majorité des fraudes vient de chèques qui traînent dans un sac ou un tiroir. Quelques secondes d’attention au moment de remplir le document suffisent à fermer la porte aux escrocs.
Sources
En bref
- 📅 En France, en 2022, la fraude au chèque a détourné 395 millions d’euros, avec un montant moyen d’environ 1 800 euros par opération.
- ✍️ Une erreur fréquente en remplissant un chèque laisse aux fraudeurs la possibilité de modifier le document, sauf si quelques gestes précis sont appliqués.
- 🔎 Le texte détaille la manière dont les escrocs repèrent cette faille en trois secondes et l’astuce simple qui transforme chaque chèque en forteresse.
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