Ce gâteau aux pommes reste ultra moelleux 2 jours : l’ingrédient crémeux que vous oubliez dans la pâte

Vous en avez assez des gâteaux aux pommes qui sèchent dès le lendemain ? Avec un peu de crème fraîche dans la pâte et une cuisson précise, ce dessert reste incroyablement moelleux jusqu’au deuxième jour.

Gâteau aux pommes : j’ajoute de la crème fraîche dans la pâte et il est plus moelleux que tous les autres

À la sortie du four, la surface est ambrée, brillante, légèrement croustillante. Dessous, les pommes sont fondantes et la pâte reste souple, presque crémeuse. Une odeur de beurre, de sucre chaud et de fruits cuits remplit la cuisine.

Pourtant, on le sait, beaucoup de gâteaux aux pommes sèchent vite, surtout le lendemain ; la mie se tasse, les fruits semblent noyés. Ici, la texture reste tendre deux jours. La différence tient à un geste très simple dans l’appareil… que l’on garde encore un instant pour soi.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Appareil : 3 œufs, 70 g de sucre, 11 g de sucre vanillé, 80 g de crème fraîche épaisse

✅ Secs : 180 g de farine de blé, 11 g de levure chimique

✅ Fruits et croquant : 4 pommes à chair ferme, 80 g d’amandes, beurre pour le moule

✅ Caramel : 80 g de sucre, 2 cuillères à soupe d’eau

Pourquoi les gâteaux aux pommes sèchent si vite

À la cuisson, les pommes rendent de l’eau ; si la pâte manque de matière grasse ou cuit trop longtemps, cette humidité s’évapore et le gâteau sèche.

Le lendemain, la mie perd encore de l’humidité et devient plus dense. Pour limiter cela, on mise sur assez de gras, peu de mélange et une cuisson juste.

La crème fraîche épaisse, alliée d’un gâteau aux pommes ultra moelleux

Ajoutée dans l’appareil, la crème fraîche épaisse apporte eau et gras. Elle enrobe la farine, limite le gluten et protège la mie. Avec le beurre fondu tiédi, on obtient une pâte souple qui reste fondante après cuisson.

Pour ce gâteau aux pommes crème fraîche, on garde un ratio simple : 80 g de crème, 100 g de beurre et 180 g de farine avec œufs et levure chimique. La pâte enrobe les pommes, s’imprègne de leur jus puis se couvre d’un caramel aux amandes façon gâteau renversé.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Fouetter œufs et sucres, ajouter crème puis beurre fondu tiède. Technique : Cuire sucre et eau en caramel, verser au moule, ajouter amandes et pommes. Cuisson : Recouvrir de pâte, enfourner environ 35 minutes à 180 °C. Finition : Laisser reposer 5 à 10 minutes, démouler, servir tiède ou réchauffé.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert En liant la farine avec sa graisse et son eau, la crème limite la formation de gluten. La mie retient mieux l’humidité, ce qui évite l’effet sec, même après 24 ou 48 heures. ✨ Le twist gourmand : Remplacer 30 g de beurre par 30 g de compote de pommes nature rend la pâte encore plus fondante. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais verser le beurre brûlant sur les œufs : il les cuit, casse l’émulsion et durcit le gâteau.

Conserver, réchauffer et personnaliser ce gâteau aux pommes crème fraîche

On garde le gâteau sous cloche, à température ambiante, jusqu’à deux jours. Au service, on peut ajouter cannelle ou caramel beurre salé.