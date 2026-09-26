Ce gâteau aux pommes reste ultra moelleux 2 jours : l’ingrédient crémeux que vous oubliez dans la pâte
Vous en avez assez des gâteaux aux pommes qui sèchent dès le lendemain ? Avec un peu de crème fraîche dans la pâte et une cuisson précise, ce dessert reste incroyablement moelleux jusqu’au deuxième jour.
Gâteau aux pommes : j’ajoute de la crème fraîche dans la pâte et il est plus moelleux que tous les autres
À la sortie du four, la surface est ambrée, brillante, légèrement croustillante. Dessous, les pommes sont fondantes et la pâte reste souple, presque crémeuse. Une odeur de beurre, de sucre chaud et de fruits cuits remplit la cuisine.
Pourtant, on le sait, beaucoup de gâteaux aux pommes sèchent vite, surtout le lendemain ; la mie se tasse, les fruits semblent noyés. Ici, la texture reste tendre deux jours. La différence tient à un geste très simple dans l’appareil… que l’on garde encore un instant pour soi.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Appareil : 3 œufs, 70 g de sucre, 11 g de sucre vanillé, 80 g de crème fraîche épaisse
- ✅ Secs : 180 g de farine de blé, 11 g de levure chimique
- ✅ Fruits et croquant : 4 pommes à chair ferme, 80 g d’amandes, beurre pour le moule
- ✅ Caramel : 80 g de sucre, 2 cuillères à soupe d’eau
Pourquoi les gâteaux aux pommes sèchent si vite
À la cuisson, les pommes rendent de l’eau ; si la pâte manque de matière grasse ou cuit trop longtemps, cette humidité s’évapore et le gâteau sèche.
Le lendemain, la mie perd encore de l’humidité et devient plus dense. Pour limiter cela, on mise sur assez de gras, peu de mélange et une cuisson juste.
La crème fraîche épaisse, alliée d’un gâteau aux pommes ultra moelleux
Ajoutée dans l’appareil, la crème fraîche épaisse apporte eau et gras. Elle enrobe la farine, limite le gluten et protège la mie. Avec le beurre fondu tiédi, on obtient une pâte souple qui reste fondante après cuisson.
Pour ce gâteau aux pommes crème fraîche, on garde un ratio simple : 80 g de crème, 100 g de beurre et 180 g de farine avec œufs et levure chimique. La pâte enrobe les pommes, s’imprègne de leur jus puis se couvre d’un caramel aux amandes façon gâteau renversé.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Fouetter œufs et sucres, ajouter crème puis beurre fondu tiède.
- Technique : Cuire sucre et eau en caramel, verser au moule, ajouter amandes et pommes.
- Cuisson : Recouvrir de pâte, enfourner environ 35 minutes à 180 °C.
- Finition : Laisser reposer 5 à 10 minutes, démouler, servir tiède ou réchauffé.
Conserver, réchauffer et personnaliser ce gâteau aux pommes crème fraîche
On garde le gâteau sous cloche, à température ambiante, jusqu’à deux jours. Au service, on peut ajouter cannelle ou caramel beurre salé.
En bref
- 🍎 Cette recette de gâteau aux pommes crème fraîche promet une mie tendre deux jours durant, avec caramel et amandes croquantes.
- 🥄 L'auteur détaille une méthode simple : appareil riche, cuisson maîtrisée et repos dans le moule pour un gâteau aux pommes ultra moelleux.
- 🔥 Astuces de conservation, réchauffage doux et variantes parfumées promettent de transformer ce gâteau aux pommes fondant en nouveau classique du goûter.
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