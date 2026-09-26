Personne ne devine que c’est sans gluten : menu de rentrée ragoût fondant et marquise au chocolat

La rentrée approche et vous devez gérer des invités intolérants au gluten autour d’un dîner convivial à la maison. Comment composer un menu de rentrée sans gluten, du ragoût à la marquise au chocolat, sans que personne ne soupçonne rien ?

« Personne n’a deviné que c’était sans gluten » : menu de rentrée ragoût fondant & marquise au chocolat

Fin de journée, la cocotte chuchote sur le feu. Un parfum de bœuf, de vin rouge et d’herbes emplit la cuisine, pendant qu’un saladier de chocolat brillant attend sur le plan de travail.

On a la rentrée à l’esprit, les invités à gérer, les intolérances aussi. Pourtant, ce soir, pas question de menu “à part” : une entrée aux œufs, un ragoût fondant, une marquise au chocolat… et personne ne remarque qu’il s’agit d’un menu de rentrée sans gluten.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 6 œufs, surimi râpé garanti sans gluten, mayonnaise, herbes fraîches et piment d’Espelette

✅ Bœuf à braiser, oignons, carottes, céleri, ail, vin rouge, bouillon certifié sans gluten, thym et laurier

✅ Pommes de terre à purée, lait entier, beurre demi-sel, sel, poivre et muscade

✅ Chocolat noir, beurre, œufs, sucre, café fort, vanille et fruits secs torréfiés pour la marquise

Un menu de rentrée sans gluten… qui ne “fait” pas sans gluten

Tout repose sur des recettes qui ne crient pas “sans gluten”. Les œufs mimosa restent ultra-crémeux grâce au mélange jaunes, mayonnaise, surimi et herbes. Le bœuf mijote longtemps avec légumes et vin, servi sur une purée maison. La marquise, elle, s’appuie seulement sur chocolat, beurre et œufs : aucune farine à l’horizon.

Plat – Mon ragoût de bœuf fondant, sauce nappante sans farine

La clé du ragoût, c’est la patience. On saisit les cubes de bœuf, puis on les laisse mijoter dans un bain de vin rouge, bouillon, oignons, carottes, céleri, ail, laurier et thym.

En fin de cuisson, un peu de fécule de maïs délayée dans l’eau froide vient lier la sauce sans peser. Pendant ce temps, on prépare purée et marquise, qui prendra corps au réfrigérateur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les œufs 9 à 10 minutes, les refroidir, préparer farce mimosa et base de marquise. Technique : Saisir les cubes de bœuf dans l’huile, faire suer oignons, carottes, céleri, mouiller. Cuisson : Ajouter vin, bouillon, concentré de tomate et aromates, couvrir et laisser mijoter 2 h à feu doux. Finition : Lier la sauce à la fécule, monter la purée, farcir les œufs, démouler la marquise froide.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 3 h 30 (dont ≈ 1 h active) 🔍 Le secret de l’expert Cuisson douce : le collagène du bœuf se change en gélatine, la viande fond et la sauce s’épaissit sans farine, tandis que la marquise prend au froid grâce au réseau chocolat-beurre-œufs. ✨ Le twist gourmand : Ajouter zeste d’orange dans le ragoût, un trait de café dans la marquise et une pincée de fleur de sel juste avant de servir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Fariner au blé, faire bouillir le ragoût ou congeler la marquise : trois réflexes qui cassent les textures et le sans gluten.

Organisation de chef : ce que l’on prépare à l’avance

La veille, on prépare la marquise et on lance le ragoût ; il sera encore meilleur après une nuit au frais. Le jour J, on réchauffe la cocotte à feu très doux, couvercle entrouvert. Juste avant de passer à table, on cuit la purée et on garnit les œufs mimosa pour qu’ils restent bien frais.

Sources Marie France

«Je le prepare des que jai des intolerants a table mon menu complet dorade au coco et crepes legeres»