Personne ne devine que c’est sans gluten : menu de rentrée ragoût fondant et marquise au chocolat
La rentrée approche et vous devez gérer des invités intolérants au gluten autour d’un dîner convivial à la maison. Comment composer un menu de rentrée sans gluten, du ragoût à la marquise au chocolat, sans que personne ne soupçonne rien ?
« Personne n’a deviné que c’était sans gluten » : menu de rentrée ragoût fondant & marquise au chocolat
Fin de journée, la cocotte chuchote sur le feu. Un parfum de bœuf, de vin rouge et d’herbes emplit la cuisine, pendant qu’un saladier de chocolat brillant attend sur le plan de travail.
On a la rentrée à l’esprit, les invités à gérer, les intolérances aussi. Pourtant, ce soir, pas question de menu “à part” : une entrée aux œufs, un ragoût fondant, une marquise au chocolat… et personne ne remarque qu’il s’agit d’un menu de rentrée sans gluten.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 6 œufs, surimi râpé garanti sans gluten, mayonnaise, herbes fraîches et piment d’Espelette
- ✅ Bœuf à braiser, oignons, carottes, céleri, ail, vin rouge, bouillon certifié sans gluten, thym et laurier
- ✅ Pommes de terre à purée, lait entier, beurre demi-sel, sel, poivre et muscade
- ✅ Chocolat noir, beurre, œufs, sucre, café fort, vanille et fruits secs torréfiés pour la marquise
Un menu de rentrée sans gluten… qui ne “fait” pas sans gluten
Tout repose sur des recettes qui ne crient pas “sans gluten”. Les œufs mimosa restent ultra-crémeux grâce au mélange jaunes, mayonnaise, surimi et herbes. Le bœuf mijote longtemps avec légumes et vin, servi sur une purée maison. La marquise, elle, s’appuie seulement sur chocolat, beurre et œufs : aucune farine à l’horizon.
Plat – Mon ragoût de bœuf fondant, sauce nappante sans farine
La clé du ragoût, c’est la patience. On saisit les cubes de bœuf, puis on les laisse mijoter dans un bain de vin rouge, bouillon, oignons, carottes, céleri, ail, laurier et thym.
En fin de cuisson, un peu de fécule de maïs délayée dans l’eau froide vient lier la sauce sans peser. Pendant ce temps, on prépare purée et marquise, qui prendra corps au réfrigérateur.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Cuire les œufs 9 à 10 minutes, les refroidir, préparer farce mimosa et base de marquise.
- Technique : Saisir les cubes de bœuf dans l’huile, faire suer oignons, carottes, céleri, mouiller.
- Cuisson : Ajouter vin, bouillon, concentré de tomate et aromates, couvrir et laisser mijoter 2 h à feu doux.
- Finition : Lier la sauce à la fécule, monter la purée, farcir les œufs, démouler la marquise froide.
Organisation de chef : ce que l’on prépare à l’avance
La veille, on prépare la marquise et on lance le ragoût ; il sera encore meilleur après une nuit au frais. Le jour J, on réchauffe la cocotte à feu très doux, couvercle entrouvert. Juste avant de passer à table, on cuit la purée et on garnit les œufs mimosa pour qu’ils restent bien frais.
Sources
En bref
- 🍽️ Rentrée, invités intolérants au gluten et timing serré : ce menu de rentrée sans gluten promet un dîner complet en 3 h 30.
- 🥘 Œufs mimosa, ragoût de bœuf fondant et marquise au chocolat composent un repas chaleureux, pensé pour offrir des textures classiques sans farine de blé.
- 🧂 Cuissons lentes, liant adapté et organisation maligne font de ce menu de rentrée sans gluten un repas bluffant que vos convives n’imagineront pas différent.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité