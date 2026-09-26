Apéro : cette baguette façon quiche lorraine fait un carton, à condition d’éviter une erreur que tout le monde commet

À la maison, cette baguette garnie façon quiche lorraine transforme une simple baguette de la veille en apéro chaud ultra-gourmand. Le contraste croûte croustillante / cœur fondant tient à quelques gestes clés jalousement gardés.

Quand cette baguette gratinée arrive encore fumante sur la table, on entend la croûte craquer avant de voir le reste. Le couteau s’enfonce, la mie s’ouvre sur un cœur d’œufs, de crème, de lardons fumés et de mozzarella qui étire de longs fils. En quelques secondes, tout le monde a les yeux rivés sur le plat.

Cette baguette garnie façon quiche lorraine est vite devenue la star des apéros maison. On recycle le pain de la veille, on obtient un plat chaud à partager, et le plateau se vide en dix minutes. La mie rassise boit l’appareil à quiche sans se détremper, la croûte reste croustillante ; tout l’enjeu consiste à garder ce contraste croûte qui craque / cœur fondant.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 baguette de la veille (250 à 300 g), 2 œufs, 15 cl de crème fleurette entière

(250 à 300 g), 2 œufs, 15 cl de crème fleurette entière ✅ 150 g de lardons fumés , 1 boule de mozzarella fraîche (125 g)

, 1 boule de mozzarella fraîche (125 g) ✅ 80 g de mozzarella râpée, 2 cuillères à soupe de persil plat ciselé

✅ 1 pincée de sel, 3 tours de moulin à poivre, muscade et quelques noix (facultatif)

Pourquoi ma baguette garnie façon quiche lorraine fait un carton à l’apéro

Le secret, c’est d’utiliser une baguette de la veille, entre 250 et 300 g. Sa mie un peu sèche agit comme une éponge structurée : elle absorbe l’appareil œufs + crème fleurette entière sans se déchirer. La baguette devient un moule naturel, avec des bords nets qui restent fermes à la découpe.

À l’intérieur, les lardons fumés rissolés apportent le goût typique de quiche lorraine, la mozzarella en dés offre des poches de fromage coulant, et la mozzarella râpée dore en surface. On obtient une baguette-moule croustillante, un cœur crémeux, fumé, très fromager, et des tranches généreuses qui se mangent sans assiette.

Comment préparer la baguette-moule sans la détremper

Pour réussir cette baguette garnie, on prépare d’abord le support. On fend la baguette dans la longueur sans séparer les deux moitiés, puis on retire une partie de la mie avec les doigts. Les parois doivent rester assez épaisses pour tenir la garniture, sinon le pain risque de se fendre au moment du service.

Ensuite, on travaille la garniture comme un appareil à quiche simple : lardons dorés à sec et égouttés, mozzarella coupée en dés et épongée, œufs, crème fleurette entière, persil, sel et poivre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Fendre et évider la baguette posée sur une plaque. Technique : Faire rissoler les lardons à sec, les égoutter ; couper la mozzarella en dés et l’éponger. Cuisson : Fouetter œufs, crème, sel, poivre, persil ; ajouter lardons et dés de mozzarella, remplir la baguette aux trois quarts, saupoudrer de mozzarella râpée. Finition : Enfourner 20 à 25 minutes ; laisser reposer 1 à 2 minutes, trancher en gros morceaux et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 35-40 min 🔍 Le secret de l’expert La mie rassise absorbe l’appareil pendant que la migaine œufs-crème reste fondante. ✨ Le twist gourmand : Ajouter muscade et quelques noix concassées donne un relief croquant et chaud. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Bannir baguette du jour et ingrédients non égouttés qui détrempent complètement le pain.

Variantes, accompagnements et service sans stress

On sert en grosses tranches avec salade de jeunes pousses, tomates cerises, radis ou cornichons pour apporter fraîcheur et acidité.