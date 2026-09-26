Farz pitilig : cette erreur avec le caramel au beurre salé gâche tout, le geste breton qui sauve le dessert

Dans une poêle beurrée, le farz pitilig breton se fait crousti-fondant avant d’être nappé d’un caramel au beurre salé maison brûlant. Comment réussir ce duo sans accrocher la poêle ni figer la sauce ?

Dans la poêle chaude, la pâte gonfle doucement, prise dans un parfum de beurre demi-sel et de sucre caramélisé. Les bords croustillent, le centre reste souple. On casse des morceaux irréguliers qui accrochent la cuillère. C’est le farz pitilig breton dans toute sa générosité.

Servi tiède, ce farz à la poêle crousti-fondant se transforme quand on le nappe d’un caramel au beurre salé maison, brillant et encore chaud. La question est simple : comment réussir ce duo sans qu’il accroche ni ne durcisse ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Farine de blé T55 (300 g), sucre (70 g) et sucre vanillé

✅ Lait entier (50 cl) et 3 œufs

✅ Beurre demi-sel (50 g + pour la poêle) et 1 pincée de sel

✅ Pour le caramel au beurre salé maison : sucre (200 g), crème entière (20 cl), beurre demi-sel (80 g), fleur de sel

Pourquoi ce farz pitilig au caramel est le dessert breton le plus réconfortant de l’hiver

Né dans les cuisines du Finistère, ce dessert du quotidien repose sur quelques ingrédients simples : farine, lait entier, œufs, sucre et beurre demi-sel. À la poêle, cette pâte de far breton devient une crêpe épaisse au cœur moelleux.

Le contraste se renforce avec le caramel au beurre salé maison. Cette sauce ambrée souligne le goût lacté du farz pitilig au caramel au beurre salé, se glisse entre les morceaux et accroche les bords déjà dorés.

La cuisson à la poêle : le geste breton qui rend le farz crousti-fondant

Dans une poêle à fond épais, feu moyen, beurre blond et spatule en bois font le travail. On laisse d’abord prendre une crêpe épaisse, puis on rabat et on “casse” les bords pour multiplier les zones dorées sans assécher le centre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine, sucres, sel ; ajouter le lait peu à peu, puis les œufs. Laisser reposer 1 h. Technique : Dans une poêle beurrée, verser une louche de pâte épaisse ; cuire sur feu moyen. Cuisson : Quand les bords se décollent, les rabattre et “casser” au centre avec la spatule. Finition : Faire un caramel à sec, ajouter crème chaude puis beurre salé ; napper le farz au dernier moment.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 8/10 Temps actif ≈ 35 min 🔍 Le secret de l’expert Le repos de la pâte et le feu moyen garantissent un farz souple. Le geste de rabattre multiplie les surfaces dorées où le caramel lisse s’accroche. ✨ Le twist gourmand : Poêler rapidement des lamelles de pommes au beurre demi-sel, les déposer sous le farz et les arroser d’un peu de caramel chaud. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Monter le feu trop fort ou remuer le sucre au début : far brûlé et caramel cristallisé.

Service, accompagnements bretons et idées de présentation

On sert le farz pitilig en gros morceaux irréguliers, chaud ou tiède. Le caramel se verse au dernier moment, puis, si on veut, quelques lamelles de pommes ou poires. Les restes se réchauffent doucement à la poêle, jamais au micro-ondes.