Œufs mimosa : ce twist crémeux qui remplace la mayo et allège l’apéro d’été sans vous plomber

Quand le thermomètre frôle les 32 °C, ces œufs mimosa sans mayonnaise promettent un apéro d’été frais et léger sur la terrasse. Leur farce au yaourt grec cache un ratio précis et quelques gestes clés qui changent tout.

Oubliez la mayonnaise : ces œufs mimosa au yaourt grec allègent l’apéro d’été

Quand l’air du soir reste chaud et que la terrasse sent la tomate confite, on n’a plus envie d’œufs mimosa noyés de mayonnaise. On rêve de bouchées fraîches, qui fondent sur la langue sans alourdir l’apéro.

Bonne nouvelle : on peut garder tout le plaisir des œufs mimosa sans mayonnaise, même à plus de 30 °C. Une base au yaourt grec, citron, tomates séchées et basilic donne une farce crémeuse et légère. Reste à connaître deux ou trois gestes pour qu’elle tienne parfaitement sur le plateau.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 8 œufs frais (calibre moyen, soit 16 demi-bouchées)

✅ 80 g de yaourt grec nature + 7 g de moutarde de Dijon

✅ 20 g de tomates séchées, 1 petite poignée de basilic frais, 1 pincée de piment d’Espelette

✅ Jus d’1/2 citron jaune, sel fin, poivre noir, paprika doux pour le dressage

Pourquoi les œufs mimosa sans mayonnaise sont vos meilleurs alliés quand il fait chaud

Avec leur mayonnaise, les œufs mimosa supportent mal les longues soirées d’été. L’émulsion d’œuf cru et d’huile craint la chaleur et peut vite sembler lourde, voire écœurante. En passant au yaourt grec, on gagne une farce plus fraîche, moins grasse et plus digeste, agréable même à 32 °C.

Comment obtenir une farce ultra crémeuse qui ne coule pas

Ici, le secret tient au ratio. Pour 8 œufs, on réserve 2 jaunes durs et on les mixe avec 80 g de yaourt grec, 7 g de moutarde de Dijon et un filet de jus de citron. Les jaunes structurent, le yaourt apporte l’onctuosité sans liquéfier, moutarde et citron relèvent le goût. On cherche une crème lisse qui forme un bec souple sur la cuillère et reste bien en place dans le blanc.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire 8 œufs 9 min dans l’eau frémissante, puis les refroidir aussitôt dans l’eau glacée. Technique : Écaler, réserver 2 œufs pour la farce et mixer les jaunes avec yaourt, moutarde, citron, tomates, basilic. Cuisson : Assaisonner de sel, poivre, piment ; ajuster avec yaourt ou un jaune selon la consistance. Finition : Couper les 6 œufs restants, garnir les blancs, garder au frais jusqu’au service.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 45–60 min 🔍 Le secret de l’expert Les jaunes structurent, le yaourt grec épaissit ; la farce reste crémeuse et légère. ✨ Le twist gourmand : Proposer deux garnitures : tomates séchées et basilic, puis câpres et fines herbes, pour un plateau bicolore. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Allonger la farce avec trop de yaourt fluide ou de citron : elle glisse des blancs et perd tout son relief.

4 variantes ultra fraîches pour changer de la version classique

Sur la même base au yaourt grec, on varie sans alourdir : version méditerranéenne avec olives noires et zeste de citron, nordique au saumon fumé, ou croquante avec radis et concombre.