Une mamma italienne m’a montré ce ragoût au vin rouge plus léger que le bourguignon : je ne fais plus que lui

Un soir de juin, une mamma italienne m’a glissé son secret : un spezzatino de bœuf au vin rouge, plus léger qu’un bourguignon. Comment ce mijoté fondant a-t-il détrôné mon plat du dimanche ?

Oublié, le bœuf bourguignon : une mamma italienne m’a montré son spezzatino et je ne fais plus que ça !

En cuisine, ça commence comme un bœuf bourguignon : vin rouge qui réduit, cocotte qui chuchote, odeur de viande rôtie et de légumes qui caramélisent. Pourtant, l’assiette arrive plus légère, plus lumineuse, presque méditerranéenne.

Un soir de juin, une mamma italienne a sorti de sa cocotte un spezzatino de bœuf, ce ragoût au vin rouge du nord de l’Italie. Depuis, on laisse le bourguignon aux jours de neige et on mijote ce plat-là.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1,2 kg de bœuf à braiser, en cubes de 4 cm

✅ 2 oignons, 3 carottes, 2 branches de céleri, 3 gousses d’ail

✅ 50 cl de vin rouge, 40 cl de bouillon de bœuf

✅ Concentré de tomate, champignons, huile d’olive, beurre, farine, laurier, romarin

Pourquoi on range le bœuf bourguignon au placard (surtout en juin)

Le bœuf bourguignon, avec sa marinade, son long passage au four et parfois ses lardons, tient chaud tout l’hiver. En juin, on a envie d’un mijoté de bœuf au vin rouge moins massif, plus végétal.

Le spezzatino italien mise sur une cuisson lente en cocotte, sans marinade ni complication. La tomate concentrée apporte du relief, les légumes confisent doucement, la sauce reste nette, moins sucrée, et la viande devient presque crémeuse sous la fourchette.

Pas à pas : le spezzatino de bœuf qui se défait à la cuillère

On commence par bien sécher la viande puis on la saisit par petites fournées dans l’huile d’olive très chaude, pour accrocher des sucs bruns au fond. Dans la même cocotte, on fait revenir oignon, carotte et céleri jusqu’à légère coloration.

Arrivent l’ail, le concentré de tomate, puis la farine qui va lier la sauce. On déglace au vin rouge, on laisse frémir, on ajoute bouillon et herbes, puis on mijote à tout petits frémissements 2 h à 2 h 30, champignons en fin de cuisson.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sécher la viande, la couper, émincer oignons, carottes, céleri et ail. Technique : Saisir le bœuf en plusieurs fois, faire revenir le soffritto, ajouter ail, concentré, farine. Cuisson : Verser vin et bouillon, ajouter laurier, romarin, puis mijoter 2 h à 2 h 30 à petits frémissements. Finition : Ajouter les champignons, ajuster l’assaisonnement et l’épaisseur de la sauce, servir chaud.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 30 min 🔍 Le secret de l’expert Feu vif pour colorer la viande, puis cuisson à très petits frémissements ; le collagène fond et la sauce se veloute. ✨ Le twist gourmand : Ajouter olives noires et zeste d’orange juste avant de servir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais laisser bouillir : la viande devient sèche et dure.

Service, conservation et twists italiens pour vos dimanches

À table, le spezzatino de bœuf aime la polenta crémeuse, les tagliatelles fraîches ou une purée maison bien beurrée.

Il se garde deux jours au réfrigérateur. On réchauffe doucement et on peut remplacer moitié du vin par du bouillon.