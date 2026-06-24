Finies les bouteilles d’eau en plastique : cette boisson scandinave vous évite microplastiques et 300 € gaspillés

Partout en Scandinavie, les bouteilles d’eau en plastique disparaissent des sacs au profit d’un rituel d’hydratation plus malin et gourmand. Et si cette habitude, simple à reproduire chez vous, changeait aussi votre frigo et votre budget ?

C’est la fin des bouteilles d’eau en plastique : voici ce que boivent les Scandinaves à la place

Dans les rues de Copenhague l’été, on entend le cliquetis discret des gourdes en métal plutôt que le froissement des packs. Dans les sacs, une eau glacée aux parfums de fraise et de menthe, mais aucune bouteille en plastique. La boisson du jour se prépare à la maison, comme une petite recette fraîche, puis se glisse partout.

Pendant ce temps, on continue souvent à porter des packs de six en France, par habitude, par méfiance envers l’eau du robinet, ou simplement par confort. Pourtant, les Scandinaves montrent qu’on peut dire adieu aux bouteilles d’eau en plastique avec deux objets malins et une eau infusée ultra simple à copier.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 L d’eau du robinet filtrée, bien fraîche

✅ 15 queues de fraises fraîches avec un peu de chair

✅ 5 tiges de menthe, sans les feuilles

✅ 2 rondelles épaisses de concombre un peu trop mûr

Pourquoi les Scandinaves ont tourné la page des bouteilles en plastique

Dans les pays nordiques, sortir une bouteille jetable est presque un faux pas. La sensibilité écologique est telle que le plastique à usage unique est devenu tabou ; chaque litre conditionné implique extraction pétrolière, transport et déchets qui débordent les filières de recyclage.

Autre différence majeure : la confiance. On y apprend tôt que l’eau du robinet, très contrôlée comme en France, suffit pour l’hydratation quotidienne. En parallèle, les enquêtes se multiplient sur les microplastiques et certains PFAS présents dans les eaux embouteillées, écornant l’image de pureté. Quand on sait qu’un adulte peut payer entre 110 et 480 € par an en ne buvant que de la bouteille, le doute s’installe.

Le duo scandinave anti-plastique : carafe filtrante + gourde en inox

Pour se passer durablement des bouteilles d’eau en plastique, le réflexe nordique tient en deux objets. À la maison, une carafe filtrante ou un filtre sur robinet atténue goût de chlore et petites notes minérales gênantes. Au quotidien, une gourde en acier inoxydable isotherme protège l’eau de la lumière, évite tout transfert de goût et la garde fraîche pendant des heures. On remplit ainsi facilement ses 1,5 L par jour sans corvée de packs ni poubelles qui débordent.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Remplir une carafe d’eau du robinet, filtrer ou laisser reposer au réfrigérateur 1 h pour atténuer le goût de chlore. Technique : Récupérer queues de fraises, tiges de menthe et rondelles de concombre issus d’autres recettes, les rincer rapidement. Cuisson : Verser 1 L d’eau sur les végétaux, couvrir et laisser infuser au froid au moins 2 h, jusqu’à 8 h pour un parfum plus marqué. Finition : Retirer les morceaux si souhaité, remplir une gourde en inox isotherme et boire dans la journée en la rechargeant au robinet.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget & Déchets ≈ 300 € économisés/an 🔍 Le secret de l’expert La filtration ou l’aération au froid réduit le chlore et certains composés responsables des mauvais goûts, tandis que l’acier inoxydable reste neutre, sans microplastiques ni odeurs, et protège l’eau fraîche toute la journée. ✨ Le twist gourmand : Varier les restes selon la saison : zestes d’agrumes bio en hiver, tiges de basilic au printemps, morceaux de pomme un peu fatiguée à l’automne, toujours en infusion à froid. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Réutiliser longtemps une bouteille plastique jetable ou laisser une eau filtrée tiédir plusieurs jours sur le plan de travail.

Recette d’eau infusée anti-gaspi façon scandinave

Pour rendre ce rituel vraiment gourmand, on mise sur la cuisine anti-gaspi : queues de fraises après le dessert, tiges de menthe privées de leurs feuilles, rondelles de concombre un peu molles. Plongés dans une carafe d’eau du robinet filtrée puis laissés deux bonnes heures au réfrigérateur (autour de 4 °C), ils parfument l’eau sans sucre ni additif. On remplit ensuite la gourde en inox le matin, on la recharge au robinet dans la journée ; les bouteilles d’eau en plastique restent, elles, au rayon souvenirs.