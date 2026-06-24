Canicule : ces taches noires sur vos tomates ne sont pas une maladie mais un message inquiétant sur votre arrosage

En plein été, vos tomates affichent un cul noir alors que le feuillage reste impeccable. Et si cette tache silencieuse révélait un sérieux raté d’arrosage ?

Une tomate bien formée, encore verte, et puis soudain cette auréole brune qui s’élargit par le dessous jusqu’à devenir noire et enfoncée. En pleine canicule, beaucoup pensent au mildiou, dégainent la bouillie bordelaise… pour rien.

Ce noircissement, qu’on appelle souvent cul noir de la tomate, n’est généralement pas une maladie, mais un signal d’alarme sur votre façon d’arroser. Comprendre ce que vos tomates essaient de vous dire peut encore sauver une bonne partie de la récolte.

Comment reconnaître le cul noir et le distinguer d’une vraie maladie

Dans le cas de la nécrose apicale, la tache apparaît à l’extrémité opposée au pédoncule, d’abord brunâtre, puis noire et sèche, tandis que le reste du fruit reste ferme. Les feuilles, elles, paraissent étonnamment saines : rien à voir avec un mildiou qui attaque d’abord le feuillage. Comme le rappelle Pause-Maison (Ouest-France), « Ce n’est pas une maladie contagieuse : les traitements fongicides ne changeront rien ».

Un moyen simple de vérifier qu’il s’agit bien de cul noir de la tomate :

La tache est située uniquement sous le fruit.

Le plant reste globalement vigoureux, sans plaques brunes sur les feuilles.

Ce que ce noircissement révèle de votre arrosage et du calcium

Le calcium est bien présent dans la majorité des sols ; le vrai problème, c’est le trajet jusqu’au bout du fruit. Il voyage avec l’eau. Quand le sol alterne sécheresse et grosses douches, le flux devient irrégulier et l’extrémité du fruit est la première à être mal servie.

En canicule, la croissance s’emballe, le sol se dessèche vite et le moindre raté d’arrosage se paie cash. Nous avons tous déjà oublié d’arroser deux jours, puis noyé nos tomates le soir suivant : ce yo-yo hydrique bloque l’absorption du calcium et favorise le cul noir, surtout sur les variétés allongées comme Roma ou Cornue des Andes. C’est le visage visible du stress hydrique.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau jusqu’à 40 % d’eau économisée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’eau donnée tôt, en quantité suffisante, sur un sol paillé, reste disponible plus longtemps et transporte régulièrement le calcium jusqu’aux fruits en croissance. 💡 Le petit plus : Installez un minuteur ou une alarme sur votre téléphone pour garder le même créneau d’arrosage chaque semaine. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Répondre à la canicule par de petites douches quotidiennes en surface ou par des produits “spéciaux calcium” sans changer le rythme d’arrosage.

La routine d’arrosage qui protège vos tomates en pleine canicule

En pleine terre, mieux vaut arroser peu souvent mais vraiment en profondeur. Les maraîchers visent environ 3 à 5 litres par plant, deux à trois fois par semaine, tôt le matin entre 5 h et 8 h, en arrosant lentement au pied. Un paillage de 10 à 15 cm limite l’évaporation jusqu’à 40 % et stabilise l’humidité.

En pot ou en jardinière, le volume de terre réduit impose un arrosage plus fréquent, parfois quotidien en cas de forte chaleur, mais toujours régulier. On laisse sécher légèrement la surface, jamais toute la motte, on paille aussi, et on évite les bouteilles transparentes au soleil au profit d’ollas ou de bouteilles opaques enterrées. Les fruits déjà atteints ne guériront pas, mais la partie saine reste comestible une fois la zone noire retirée.

Sources Pleine Vie

«Arrosage des tomates les jardiniers professionnels supplient de ne pas utiliser de bouteille plastique transparente»