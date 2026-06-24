Canicule : pourquoi les anciens glissaient cette planche de bois sous leurs tomates (et ce qu’elle fait vraiment au sol)

Face aux canicules répétées, certains jardiniers glissent une simple planche de bois au pied de leurs tomates. Geste étrange en apparence, mais redoutable pour calmer la soif du sol.

Quand la chaleur écrase le jardin, il suffit parfois de quelques jours pour voir les rangées de tomates s’affaisser, malgré des arrosoirs répétés. Pourtant, dans beaucoup de potagers d’antan, une scène intriguait : une simple planche de bois posée au pied de chaque plant.

À l’époque, ce geste semblait presque superstitieux. En réalité, il répondait avec une finesse incroyable aux problèmes de stress hydrique, de sol qui cuit et d’eau gaspillée. Face aux canicules répétées et aux restrictions, ce vieux réflexe mérite qu’on s’y attarde de près.

Canicule : pourquoi vos tomates souffrent d’abord par le sol

Dès que le thermomètre dépasse 30–35 °C, la tomate se met en mode survie : elle ferme ses petites « bouches » sur les feuilles, la croissance ralentit et les fleurs tombent. Au pied, un sol nu se transforme en plaque brûlante ; l’eau d’arrosage s’évapore avant même d’atteindre les racines.

Lors des derniers étés caniculaires, nombre de potagers ont pris cet aspect de poussière craquelée. Le sol a vite formé une croûte dure, la fameuse croûte de battance, qui a empêché l’eau de pénétrer correctement. Les anciens l’avaient bien vu : protéger la terre elle-même changeait tout.

La planche de bois au pied des tomates : l’astuce paysanne qui bloque l’évaporation

Nous avons tous déjà vidé des arrosoirs entiers pour retrouver le sol sec le soir même. La planche de bois non traitée, simplement posée sur la terre au pied du plant, crée une ombre fraîche et calme le vent au ras du sol. Comme le rappelle Pause Maison, « cette technique rurale astucieuse retient l’humidité, la gardant captive juste sous la surface pour irriguer en continu ». Le bois isole, la température baisse de quelques degrés et les racines respirent mieux.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Arrosages en moins jusqu’à 1 sur 3 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Posée sur la terre humide après l’arrosage, la planche agit comme un couvercle : elle ombre le sol, freine l’évaporation, stabilise la température autour des racines et limite les éclaboussures porteuses de mildiou sur les feuilles basses. 💡 Le petit plus : combiner la planche avec un léger paillage (paille, tonte sèche) prolonge la fraîcheur du sol et sécurise les arrosages quand les restrictions d’eau se multiplient. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : coller la planche contre la tige ou la laisser sur une terre détrempée plusieurs jours : cela favorise la pourriture du collet, les limaces et fait pourrir le bois au même rythme qu’une jardinière mal conçue.

Mode d’emploi : bien poser la planche… et savoir quand la retirer

Choisir une planche de bois brut, non traité, type chute de palette poncée, d’environ 20 à 30 cm de large. La poser à plat sur la cuvette d’arrosage, à 2 ou 3 cm de la tige, côté le plus ensoleillé. En bac ou jardinière, veiller à ne jamais boucher les trous de drainage.

Les bons réflexes pour garder des tomates sereines l’été restent simples :

Arroser au pied, le soir ou tôt le matin, puis poser la planche sur sol encore humide.

Soulever régulièrement pour vérifier qu’aucune limace ni moisissure ne s’installe dessous.

Retirer la planche après plusieurs jours de pluie afin que la terre et le bois sèchent correctement.

Sources Mon Jardin Ma Maison

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