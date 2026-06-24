Canicule : ne faites surtout plus cette erreur d’arrosage avec votre figuier, elle ruine toutes vos figues

En pleine canicule, beaucoup de jardiniers ruinent leur figuier avec un réflexe d’arrosage très courant. Voici comment éviter ce geste risqué et garder des figues intactes.

En plein cœur de l’été, la terrasse brûle et les grandes feuilles vertes du figuier pendent tristement. Devant ce spectacle, le réflexe est quasi automatique : attraper le tuyau d’arrosage pour “sauver” l’arbre assoiffé.

Beaucoup de jardiniers ont pourtant vu, dès le lendemain, des figues éclatées ou par terre après cet arrosage “de sauvetage”. Ce geste bien intentionné, très répandu pendant la canicule, suffit à ruiner une récolte entière ; bonne nouvelle, quelques habitudes simples permettent de l’éviter pour de bon.

Pourquoi le figuier supporte mieux la sécheresse qu’un arrosage violent

Originaire du bassin méditerranéen, le figuier (Ficus carica) a été habitué pendant des siècles aux étés brûlants. En pleine terre, son vaste système racinaire nourrit un grand arbre qui peut vivre jusqu’à 300 ans. Cet arbre rustique préfère donc un léger manque d’eau à un apport massif et soudain, surtout quand le sol est déjà brûlant.

Le réflexe à bannir : l’arrosage massif en plein soleil

Face au feuillage un peu mou, beaucoup de jardiniers ont arrosé leur figuier en plein après‑midi, avec un gros débit d’eau fraîche directement au pied. Bien plus froide que la terre, cette eau rencontre un sol surchauffé : le choc thermique stresse tout le système racinaire. Si elle stagne, la terre devient une boue sans air, les racines s’asphyxient et la montée de sève se dérègle ; figues éclatées, chutes de fruits et récolte fade suivent rapidement.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité Très élevée Économie d’eau Importante 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En arrosant à la fraîche et lentement, l’eau pénètre en profondeur sans choc thermique, tandis qu’un paillage organique stabilise la température du sol et limite l’évaporation, ce qui garde les racines actives et le figuier assez serein pour mener ses figues à maturité. 💡 Le petit plus : Glisser une soucoupe remplie de graviers sous le jet du tuyau permet de casser la force de l’eau et d’éviter que le sol ne se transforme en boue asphyxiante autour des racines. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Arroser massivement un figuier en plein après-midi, avec une eau froide sur un sol brûlant, ce qui provoque un choc thermique, fait éclater les figues et peut asphyxier le système racinaire.

La bonne routine pour arroser un figuier pendant la canicule

Pour un arrosage figuier canicule vraiment protecteur, une règle : n’apporter de l’eau qu’à la fraîche, tôt le matin ou le soir, quand le sol a refroidi. Versée lentement au pied, sans mouiller le feuillage, l’eau s’infiltre en douceur, nourrit les racines sans choc thermique et limite les pertes.

Complétez par un paillage organique généreux (paille, broyat, feuilles mortes) autour du tronc, conseillé dans de nombreuses jardineries comme Botanic ou Leroy Merlin. Cette couverture garde la fraîcheur, freine l’évaporation et espace les arrosages ; associée à des diffuseurs en terre cuite ou à un simple goutte‑à‑goutte, elle aide le figuier à traverser les épisodes de chaleur en produisant des figues bien sucrées.