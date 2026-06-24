Canicule : ne faites surtout plus cette erreur d’arrosage avec votre figuier, elle ruine toutes vos figues
En pleine canicule, beaucoup de jardiniers ruinent leur figuier avec un réflexe d’arrosage très courant. Voici comment éviter ce geste risqué et garder des figues intactes.
En plein cœur de l’été, la terrasse brûle et les grandes feuilles vertes du figuier pendent tristement. Devant ce spectacle, le réflexe est quasi automatique : attraper le tuyau d’arrosage pour “sauver” l’arbre assoiffé.
Beaucoup de jardiniers ont pourtant vu, dès le lendemain, des figues éclatées ou par terre après cet arrosage “de sauvetage”. Ce geste bien intentionné, très répandu pendant la canicule, suffit à ruiner une récolte entière ; bonne nouvelle, quelques habitudes simples permettent de l’éviter pour de bon.
Pourquoi le figuier supporte mieux la sécheresse qu’un arrosage violent
Originaire du bassin méditerranéen, le figuier (Ficus carica) a été habitué pendant des siècles aux étés brûlants. En pleine terre, son vaste système racinaire nourrit un grand arbre qui peut vivre jusqu’à 300 ans. Cet arbre rustique préfère donc un léger manque d’eau à un apport massif et soudain, surtout quand le sol est déjà brûlant.
Le réflexe à bannir : l’arrosage massif en plein soleil
Face au feuillage un peu mou, beaucoup de jardiniers ont arrosé leur figuier en plein après‑midi, avec un gros débit d’eau fraîche directement au pied. Bien plus froide que la terre, cette eau rencontre un sol surchauffé : le choc thermique stresse tout le système racinaire. Si elle stagne, la terre devient une boue sans air, les racines s’asphyxient et la montée de sève se dérègle ; figues éclatées, chutes de fruits et récolte fade suivent rapidement.
La bonne routine pour arroser un figuier pendant la canicule
Pour un arrosage figuier canicule vraiment protecteur, une règle : n’apporter de l’eau qu’à la fraîche, tôt le matin ou le soir, quand le sol a refroidi. Versée lentement au pied, sans mouiller le feuillage, l’eau s’infiltre en douceur, nourrit les racines sans choc thermique et limite les pertes.
Complétez par un paillage organique généreux (paille, broyat, feuilles mortes) autour du tronc, conseillé dans de nombreuses jardineries comme Botanic ou Leroy Merlin. Cette couverture garde la fraîcheur, freine l’évaporation et espace les arrosages ; associée à des diffuseurs en terre cuite ou à un simple goutte‑à‑goutte, elle aide le figuier à traverser les épisodes de chaleur en produisant des figues bien sucrées.
En bref
- En plein été, un figuier méditerranéen aux feuilles pendantes pousse de nombreux jardiniers à un arrosage d’urgence qui se retourne contre la récolte. 🌡️
- Cet afflux d’eau froide sur un sol brûlant provoque choc thermique, asphyxie des racines et figues éclatées ou tombées avant maturité. 💦
- Une routine d’arrosage plus douce, associée à un sol protégé, limite le stress du figuier en canicule et change complètement la qualité des fruits. 🍇
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