Si vous avez un pommier au jardin, ce fruitier du Sud risque de vite le remplacer après la prochaine canicule

À force de canicules, les pommiers meurent dans les vergers familiaux et laissent un vide inquiétant. Partout en France, un figuier venu du Sud prend leur place, promettant des récoltes étonnamment fiables.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Ficus carica 🌸 Nom courant Figuier commun 📏 Dimensions Grand arbuste pouvant atteindre plusieurs mètres de haut et d’envergure ☀️ Exposition Plein soleil, de préférence en exposition sud, abritée des vents froids ❄️ Rusticité Jusqu’à -15 °C selon les variétés 🍂 Feuillage Caduc, grandes feuilles épaisses et palmées

Au fond du jardin, le pommier a perdu sa superbe. Après chaque canicule, les feuilles ont roussi, les pommes se sont flétries, puis plus rien. Beaucoup de jardiniers n’ont plus le courage de replanter un nouvel arbre promis au même sort. Le roi des vergers familiaux vacille, bousculé par des étés devenus brûlants.

Dans les pépinières, le mouvement s’est déjà amorcé : là où s’alignaient autrefois des rangées de pommiers, un autre profil domine désormais. Silhouette généreuse, allure méditerranéenne et fruits gorgés de sucre, ce nouvel arrivant supporte le gel comme la sécheresse. De plus en plus de jardiniers lui confient la relève, surtout après un été éprouvant ; ce fruitier venu du Sud change peu à peu le visage des vergers familiaux.

Canicules : pourquoi le pommier cède la place au figuier

Le pommier, Malus domestica, vient de climats tempérés et humides : il aime les sols frais, les hivers marqués et les étés doux. Quand le thermomètre dépasse les 35 °C plusieurs jours, les feuilles se recroquevillent, les fruits se sont flétris puis sont tombés avant maturité. D’ailleurs, même en Normandie ou dans le Limousin, les vergers familiaux ont vu leurs récoltes fondre et les maladies exploser.

Stress hydrique, hivers trop doux, tavelure, chancre, carpocapse… Les traitements se sont multipliés, sans sauver les vieux sujets, souvent morts en une ou deux saisons. Dans les catalogues comme sur les étiquettes de rayon, les pépiniéristes constatent désormais une chute nette des ventes de pommiers. À leur place, un nom revient partout : le figuier, capable de supporter la canicule sans broncher.

Planter un figuier après la canicule : les bons réflexes à adopter

Ce fruitier venu du Sud, Ficus carica, a longtemps été cantonné au pourtour méditerranéen avant de s’inviter en Bretagne, en Île-de-France ou dans le Grand Est. Bien installé, il supporte des gels jusqu’à -15 °C et des étés sans arrosage intensif, grâce à ses racines profondes et à son feuillage épais. Pour bien le planter, on intervient d’octobre à mars, hors gel, en plein sud contre un mur ; on creuse un trou d’environ 60 cm, on ajoute compost et drainage si besoin, puis on espace les sujets de 4 à 6 m en verger.

Nous avons tous déjà craqué pour un bel arbre, puis regretté un emplacement ou un sol mal choisis. Avec le figuier, quelques erreurs reviennent souvent ; mieux vaut les éviter dès le départ.

Le placer à mi-ombre plutôt qu’en plein soleil abrité.

Le mettre en sol lourd, sans drainage, où l’eau stagne.

Le tailler très court chaque année, surtout s’il est bifère.

Oublier le paillage les deux premières saisons de chaleur.

Entretenir son figuier pour des récoltes généreuses, même sous un soleil brûlant

Une fois enraciné, au bout de deux étés, le figuier vit presque en autonomie : un arrosage ponctuel en cas de sécheresse suffit, surtout si le pied a été paillé les deux premières années. La taille reste légère, en fin d’hiver, pour retirer le bois mort et aérer la ramure, sans rabattre les variétés bifères comme la Madeleine des deux saisons. Ronde de Bordeaux ou Brown Turkey donnent, dès la deuxième ou troisième année, des figues là où le pommier ne produisait plus.