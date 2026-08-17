Tomates après la grêle : ce geste réflexe que font tous les jardiniers attire le mildiou en 48 h

En quelques minutes, une averse de grêle peut transformer vos tomates en plantes lacérées prêtes à accueillir le mildiou. Faut-il vraiment dégainer le sécateur tout de suite ou patienter ?

Après un orage de grêle, le potager ressemble à un champ de bataille : tiges couchées, feuilles criblées, fruits marqués. Face à ces plants de tomates lacérés, le premier réflexe est souvent de saisir le sécateur pour couper tout ce qui pend et « nettoyer » la zone. Le geste paraît logique, presque apaisant.

Mais cette pluie de glace a déjà meurtri la plante de milliers de micro-blessures invisibles. Ajoutez des coupes fraîches dans une atmosphère encore froide et saturée d’humidité, et l’on offre un boulevard au mildiou et à l’alternariose. C’est justement là que tout se joue : après la grêle, couper les feuilles déchirées des tomates est le pire moment… et il existe un meilleur timing.

Après la grêle, le faux bon réflexe du sécateur

Quand les feuilles ont été hachées par la grêle, la tentation est de tout retirer pour ne plus voir les dégâts. Pourtant, la plante vient d’encaisser un choc mécanique violent : feuilles trouées, pétioles meurtris, tiges éraflées, fruits marqués. En taillant aussitôt, on a multiplié les plaies sur un végétal déjà stressé au lieu de lui laisser un minimum de repos.

Les grêlons ont aussi créé des micro-lésions sur les tiges et parfois sur les fruits. Ces petites fissures, combinées aux coupes nettes du sécateur, composent une mosaïque d’entrées idéales pour les champignons. La règle d’or donnée par l’association Kokopelli – limiter au maximum la taille des tomates – a pris tout son sens dans ces moments-là.

Plaies fraîches + humidité : le scénario parfait pour le mildiou

Après un orage, l’air est souvent frais, presque saturé d’eau, les feuilles ruissellent encore. Or Phytophthora infestans, responsable du mildiou, adore ce cocktail : il lui suffit de deux heures de feuillage humide entre 10 et 25 °C pour infecter le plant. Ses spores se déplacent dans chaque goutte d’eau : mains mouillées, gants, sécateur humide deviennent des vecteurs d’une feuille atteinte vers une feuille saine.

La DRAAF Centre‑Val de Loire rappelle que le mildiou se diffuse par la pluie, le vent, mais aussi… la taille et les manipulations humaines. Nous avons tous déjà tuteuré, pincé ou attaché nos tomates juste après une averse ; en période douce et humide, des taches brun‑vert grasses peuvent alors apparaître en 48 heures. Tailler à ce moment-là, c’est ouvrir en grand toutes les portes d’entrée possibles.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Risque de mildiou Fortement réduit 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La grêle crée déjà d’innombrables micro-blessures sur les plants de tomates. En attendant 48 à 72 heures avant de couper les feuilles déchirées, on laisse aux tissus le temps de commencer à cicatriser et au feuillage de sécher. En taillant ensuite uniquement par temps sec, avec un outil désinfecté, on limite drastiquement le nombre de plaies fraîches exposées aux spores de mildiou et d’alternariose. 💡 Le petit plus : noter la date de l’orage sur une étiquette au pied du plant pour se rappeler facilement quand le délai de 48 à 72 heures est passé avant d’intervenir. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : sortir le sécateur dès la fin de l’averse et couper toutes les feuilles déchirées sur un feuillage encore trempé.

Que faire vraiment sur les tomates grêlées, et à quel moment ?

La bonne stratégie tient en un mot : temporiser. Pendant 48 à 72 heures après la grêle, on observe sans toucher les tiges ni les feuilles, surtout si elles sont mouillées. On peut seulement ramasser les fruits tombés au sol et retirer ceux qui ont éclaté, car un fruit fendu ne cicatrise pas et devient vite un foyer de pourriture.

Passé ce délai, par temps sec et sur feuillage bien sec, on allège avec mesure. On coupe les feuilles totalement brunes ou pendantes et celles qui touchent le sol humide, on recoupe proprement sous une tige vraiment cassée, rien de plus. Mieux vaut garder un maximum de feuillage encore fonctionnel pour que le plant reconstitue ses forces.

Protéger les plants fragilisés et éviter la rechute

Dès que tout est sec, un traitement préventif léger à la bouillie bordelaise ou à la décoction de prêle peut aider à contenir la pression des champignons, surtout si une nouvelle période chaude et humide est annoncée. Petit bonus : arroser toujours au pied, le matin, limite durablement l’humidité sur les feuilles.

Pour la suite, l’idéal reste un plant bien aéré : espacement correct, bon tuteurage, paillage propre qui évite les éclaboussures de terre. On a ensuite pris l’habitude d’inspecter chaque jour, du regard seulement quand c’est mouillé, puis d’intervenir dès que c’est sec. Ce rituel simple permet souvent de sauver la saison, même après une grêle spectaculaire.