Feuilles de framboisier : si vous les jetez après la récolte, vous ratez ce remède d'hiver gratuit des anciens

Fin d’été, dans les jardins d’autrefois, les feuilles de framboisier ne partaient pas au compost mais rejoignaient l’armoire à remèdes familiale. Que faisaient vraiment les anciens de cette récolte discrète, précieuse pour l’hiver ?

Fin d’été, le panier de framboises est enfin rempli, les cannes sont nues… mais dans les jardins d’autrefois, ce n’était pas la fin de l’histoire. Juste après la dernière récolte, les anciens se penchaient encore sur les framboisiers, non pas pour traquer un fruit oublié, mais pour récupérer discrètement chaque belle feuille.

Loin du tas de compost, ces feuilles de framboisier rejoignaient l’armoire à remèdes, rangées dans des boîtes en fer ou des sachets de toile. Ce réflexe malin, à la fois zéro déchet et ultra pratique, se refait très bien aujourd’hui à la maison… à condition de connaître leurs secrets.

Pourquoi nos anciens gardaient les feuilles de framboisier

Le framboisier, Rubus idaeus, n’a pas seulement offert ses fruits rouges. Dans les campagnes, ses feuilles séchées faisaient partie du fond de placard, au même titre que le tilleul ou la verveine. Comme le rappelle le site Pause Maison, “Les feuilles renferment des tanins, des flavonoïdes et divers composés végétaux réputés pour leurs vertus astringentes et apaisantes”. On y trouve aussi vitamines A, B, C, E et minéraux comme le calcium et le magnésium.

En herboristerie traditionnelle, ces feuilles ont été utilisées pour le confort féminin, les petits troubles digestifs ou les gorges irritées. Infusées, elles ont donné une boisson du quotidien, douce et rassurante. Pause Maison souligne d’ailleurs que “Sa saveur légèrement végétale, proche du thé vert, en fait une boisson agréable, sans amertume marquée”.

Le bon moment : après la récolte et la taille d’été

Nos grands-parents profitaient de la taille d’après-récolte pour ne rien gaspiller. Sur les framboisiers non remontants, les cannes qui ont fructifié étaient coupées à la base vers la fin août. Avant de les évacuer, ils ont effeuillé chaque tige, en ne gardant que les plus belles feuilles. Quelques repères simples aident vraiment :

feuilles d’un vert franc, sans taches ni rouille ;

feuilles jeunes, situées au milieu des cannes ;

cueillette par temps sec, en fin de matinée.

On évite les feuilles abîmées ou malades, et l’on ne dépouille pas complètement un pied en végétation : mieux vaut prélever raisonnablement, surtout si l’on récolte aussi au printemps. Ce geste a transformé une corvée de taille en réserve de tisanes gratuites pour tout l’hiver.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité Usage confirmé Nombre de tasses 1 à 3 par jour (tradition) 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les feuilles de framboisier concentrent tanins, flavonoïdes, vitamines et minéraux. En infusion, elles donnent une boisson douce, légèrement astringente, traditionnellement appréciée pour le confort digestif et féminin, sans caféine. 💡 Le petit plus : ajoutez menthe, verveine ou camomille du jardin à parts égales pour des tisanes maison variées tout l’hiver. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : utiliser des feuilles tachées, moisies ou mal séchées, ou en boire régulièrement sans avis médical en cas de grossesse, d’allaitement ou de traitement au long cours.

Séchage, tisane et petits rituels d’hiver

Une fois rentrées, les feuilles ont été étalées en une seule couche sur un linge ou une clayette, dans une pièce sèche, aérée et à l’abri du soleil. En une semaine environ, elles sont devenues cassantes entre les doigts. Glissées ensuite dans des bocaux en verre ou des boîtes métalliques opaques, bien fermés et étiquetés, elles se sont conservées près d’un an.

Pour la tisane, la recette des anciens reste très simple : 1 cuillère à soupe de feuilles séchées pour 250 ml d’eau frémissante, infusion 8 à 10 minutes à couvert, puis filtration. On en boit volontiers 1 à 3 tasses par jour, en cure courte, parfois mélangée à la menthe ou à la verveine. Comme toute plante de phytothérapie, ces usages ne remplacent pas un avis médical, surtout en cas de grossesse, de maladie chronique ou pour les jeunes enfants.